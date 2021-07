50.000 EURO für ein Tiny House

von der Webseite: https://www.boxabl.com/faq

Wie viel kostet es?

Unser erstes Produkt, die Casita, soll nach Preisnachlässen 49.500 US-Dollar kosten.

Kann ich in Boxabl investieren?

Ja, wir verkaufen Aktien von Boxabl, um das Wachstum zu finanzieren. Erfahren Sie mehr unter invest.boxabl.com

Haben Sie andere Größen und Grundrisse?

Noch nicht, aber wir werden es bald tun! Boxabl ist ein Bausystem, mit dem fast alle Arten von Häusern gebaut werden können. Verschiedene Module stapeln und verbinden sich, um alles zu bauen. Neue Box-Größen werden voraussichtlich 20×20, 20×30, 20×40, 20×60 sein. Wir werden diese neuen Raummodule mit unterschiedlichen Grundrissen so schnell wie möglich ankündigen.

Wann werden Boxables verfügbar sein?

Wir arbeiten hart daran, Wohnen für alle erschwinglicher zu machen. Im Moment rüsten wir zu einer viel größeren Fabrik auf, um der Nachfrage gerecht zu werden. Wir hoffen, Casitas innerhalb eines Jahres auszuliefern.

Wie viel kostet der Versand?

Diese können wir weltweit versenden. Ein grobes Budget könnte zwischen 2 und 10 US-Dollar pro Meile von Las Vegas liegen.

Können Sie international versenden?

Wenn Sie den Versand bezahlen, versenden wir ihn überall hin. Bitte tragen Sie sich in die Warteliste ein. Boxabl.com/reserve

Was passiert, wenn ich reserviere?

Ihr Name wird in die Liste der interessierten Kunden aufgenommen. Wenn wir bereit sind, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um die nächsten Schritte zu besprechen. Das Casita-Produkt erhält viel Aufmerksamkeit, daher empfehlen wir Ihnen, sich so schnell wie möglich auf die Warteliste zu setzen.

Wie viel kostet die Einrichtung eines Boxabl?

Die Boxabl Casita ist schnell und einfach einzurichten. Für 50.000 Dollar bekommt man ein Haus. Was nicht in diesem Preis enthalten ist, ist Ihr Land- und Site-Setup. Dies kann Versorgungsanschlüsse, Fundamente, Landschaftsgestaltung, Genehmigungen und mehr umfassen. Abhängig von Ihrem Standort und der Komplexität Ihrer Website können diese Kosten zwischen 5.000 und 50.000 USD liegen.

Können Sie finanzieren?

Jawohl! Boxabl wird Kunden mit unseren Finanzierungspartnern verbinden. Es stehen viele Kreditoptionen zur Verfügung. Bevor wir Ihre Box-Bestellung abschließen, werden sich unsere Finanzierungspartner mit Ihnen in Verbindung setzen, um die Kreditoptionen zu besprechen. Es ist wahrscheinlich, dass Sie Ihren Boxabl mit einer traditionellen 30-jährigen Hypothek finanzieren können.

Kostet es 250€?

Die 250-Dollar-Zahl auf der Titelseite der Website ist ein geschätzter Finanzierungsaufwand für die Boxabl-Raummodule nur mit einer durchschnittlichen 30-jährigen Hypothek. Etwaige zusätzliche Installationskosten würden ebenfalls auf die Hypothek aufgeschlagen. Die endgültige Zahlung beträgt vielleicht 250 bis 500 US-Dollar,

Woraus bestehen diese?

Boxabls werden aus Stahl, Beton und EPS-Schaum hergestellt. Dies sind Baumaterialien, die sich nicht abbauen und ein Leben lang halten. Die Wände, der Boden und das Dach sind strukturell laminierte Platten, die viel stärker sind als das durchschnittliche Gebäude.

Sind sie windabweisend?

Ja, Boxabls sind für Windgeschwindigkeiten mit Hurrikangeschwindigkeit ausgelegt. Sie können mit den schlimmsten Windbedingungen in Nordamerika umgehen.

Sind sie hochwasserbeständig?

Boxabl verwendet kein Bauholz oder Sheetrock. Die Bau – Materialien werden nicht durch Wasser beschädigt werden, und sie werden nicht Schimmel wachsen . Das bedeutet, wenn Ihr Boxabl überflutet wird, läuft das Wasser ab und die Struktur ist unbeschädigt.

Sind sie feuerbeständig ?

Nichts ist feuerfest. Aber Boxabl wurde im Hinblick auf die Feuerbeständigkeit entwickelt. Das Innere und Äußere der Struktur ist mit nicht brennbaren Materialien verkleidet. Wir denken, das bedeutet, dass fliegende Glut, die Waldbrände verbreitet, Ihren Boxabl nicht entzünden wird.

Sind sie energieeffizient?

Boxable Gebäude sind extrem energieeffizient. Tatsächlich verwenden sie eine viel kleinere Klimaanlage als ein herkömmliches Zuhause. Dies liegt an der hohen R-Wert-Dämmung, der engen Gebäudehülle und der begrenzten Wärmebrücken.



Welche Kodizes erfüllen sie?

Boxable-Gebäude erfüllen und übertreffen die Anforderungen aller Bauvorschriften. Boxabl wird mit staatlicher modularer Zulassung geliefert. Die modulare Zulassung ist großartig, weil sie lokale Inspektionen reduziert und die Pläne auf Landesebene vorab genehmigt werden.

