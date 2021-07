Wie Washingtons führender Taiwan-Spezialist den Führer der Separatisten umarmte und eine neue Taiwan-Krise eröffnete – von Gareth Porter (Gray Zone)

https://thegrayzone.com/2021/07/27/washingtons-taiwan-separatist-taiwan-crisis/

Bekannt als „Amerikas führende taiwanesische Hand“ hat Richard C. Bush dazu beigetragen, den Frieden zwischen Peking und Taipeh zu bewahren. Aber als Washington auf einen Konflikt zusteuerte, änderte er plötzlich seine Position.



Eine Untersuchung dieser Kehrtwende durch Richard C. Bush von der Brooking Institution enthüllt eine bisher unbekannte Geschichte einer Politikverschiebung der Obama-Regierung weg von einem der Grundprinzipien, die die US-Politik gegenüber Taiwan lenkten.

Die von Präsident Richard Nixon und jeder nachfolgenden US-Regierung initiierte historische Verständigung zwischen den Vereinigten Staaten und China über den Status Taiwans basierte auf dem Ein-China-Prinzip, auf dem China bestand, zusammen mit der Anerkennung der Volksrepublik China und der Anerkennung des antikommunistischen Regimes auf Taiwan.

Anfang der 1990er Jahre hatte die US-Regierung die taiwanesische Regierung aufgefordert, nicht mehr öffentlich gegen das Ein-China-Prinzip zu verstoßen. Doch Präsidentin Tsai-Ing wen, die erstmals 2016 als Kandidatin der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) gewählt wurde, weigerte sich konsequent, die Forderungen anzunehmen.

Ihre hartnäckige Haltung untergrub ernsthaft die Stabilität der Beziehungen über die Taiwanstraße, die unter der nationalistischen Regierung von Ma Ying-jeou von 2008 bis 2016 vorherrschte. Infolgedessen hat sich Taiwan von einer Quelle der amerikanisch-chinesischen Zusammenarbeit zu einem gefährlichen geopolitischen Reibungspunkt entwickelt.

Vom ehemaligen Brookings-Präsidenten Strobe Talbott als „ganz einfach Amerikas führende taiwanesische Hand“ beschrieben, spielte Richard C. Bush eine Schlüsselrolle bei der Legitimation dieses stillen US-Wechsels in der Taiwan-Politik. Die Geschichte, wie Bush Tsai trotz der Verbindungen des taiwanesischen Führers zu einem fest etablierten separatistischen Flügel der DPP als ernsthaften Gesprächspartner für die Beziehungen über die Taiwanstraße akzeptierte, trägt dazu bei, den dramatischen Anstieg der chinesisch-amerikanischen Spannungen um Taiwan seit 2016 zu erklären.

Wie diese bisher unerzählte Geschichte zeigt, wurde Bush von Beamten der Obama-Regierung dazu ermutigt.

US-Beamte schreckten taiwanesische Führer von einer Explosion mit China ab

Bevor er 2002 zu Brookings kam, war Bush einer der führenden Köpfe der US-Regierung in China und Taiwan. Von 1995 bis 1997 diente er als „National Intelligence Officer“ der CIA für Ostasien, dann wurde er Direktor des American Institute in Taiwan (AIT) – der inoffiziellen Vertretung der US-Regierung in Taiwan, die 1979 nach der Aufhebung der US-amerikanischen Republik China.

In seinem 2005 erschienenen Buch Untying the Knot räumte Bush ein, dass sich inoffizielle Delegationen aus Taiwan und China auf das Konzept „ein China, zwei Systeme“ als politische Grundlage für die Diskussion über die Zusammenarbeit über die Taiwanstraße geeinigt hatten. Sie nannten es „den Konsens von 1992“.

US-Beamte waren jedoch besorgt, dass führende taiwanesische Beamte provokative Positionen zu Taiwans politisch-rechtlichem Status einnahmen, die eine Explosion mit China riskierten, da sie wussten, dass sie sich darauf verlassen konnten, dass die Vereinigten Staaten die Insel vor China schützen.

Diese Sorgen veranlassten die USA, eine Politik namens „doppelte Abschreckung“ zu erlassen , die Peking davon abhalten sollte, Taiwan anzugreifen, und gleichzeitig China zu versichern, dass Washington keine Schritte zur Unabhängigkeit Taiwans unterstützen würde.

Die Politik warnte Taipeh auch vor Schritten, die „unnötig eine chinesische Militärreaktion provozieren“ würden, wie Bush es ausdrückte, und versprach Taiwan, seine Interessen nicht opfern zu müssen, um gute Beziehungen zu Peking zu gewährleisten.

Bush enthüllt im Dezember 2015 , dass die Vereinigten Staaten die Politik bei drei Gelegenheiten über Positionen, die Demokratische Progressive Partei (DPP) Kandidaten beworben hatte.

Das erste Mal war 2003, als Präsident Chen Shui-bian US-Beamten in seinen Erklärungen und Handlungen nahelegte, dass er einseitig „den Status quo ändern“ könnte, indem er sich auf die Unabhängigkeit Taiwans zubewegte. Als Reaktion darauf warnte ein Beamter des Außenministeriums Chen 2008 vor einer Politik, die Taiwans Sicherheit unnötig gefährden würde.

Als Tsai Ing-wen 2011 zum ersten Mal als DPP-Kandidatin für das Präsidentenamt kandidierte , äußerte die Obama-Regierung „deutliche Zweifel“, dass die Stabilität über die Taiwanstraße unter einer DPP-Regierung fortbestehen würde.

Bush erwähnte keinen weiteren Fall, an dem er persönlich als Direktor des AIT beteiligt war: In einem Interview von 1999 hatte der damalige Präsident Lee Teng-hui seine „Staat-zu-Staat“-Theorie der Beziehungen zwischen Taiwan und China vorgestellt. Peking war empört und brandmarkte seine Rhetorik sofort als „separatistisch“. Bush wurde von Washington nach Taipeh entsandt, mit einer strengen US-Warnung vor solchen Gesprächen , die Lees separatistisches Konzept umgehend zum Erliegen brachte.

Richard C. Bush unterzeichnet sein Buch von 2017 an die taiwanesische Separatistenführerin Tsai Ing-wen

Ein Wechsel der Obama-Politik droht einen zukünftigen Krieg um Taiwan

Richard C. Bush schlug im Dezember 2015 vor, dass die Obama-Administration wahrscheinlich dieselbe Politik der „doppelten Abschreckung“ umsetzen müsste, sobald die wahrscheinliche Gewinnerin der Präsidentschaftswahlen 2016, die DPP-Chefin Tsai Ing-wen, die Macht übernahm.

Tsai hatte es während ihres Wahlkampfes vermieden, eine klare Haltung zum Konsens von 1992 und zum „Ein-Land“-Prinzip einzunehmen. Stattdessen drückte sie ihre Unterstützung für den „Status Quo“ aus, weigerte sich jedoch zu erklären, was dies in der Praxis bedeutete.

Bush bemerkte, dass sie gute Gründe hatte, ihre wahre Politik gegenüber der VR China zu verschleiern. Immerhin ergab eine von der DPP gesponserte Umfrage aus dem Jahr 2014, dass 60 Prozent der Taiwaner, die eine Position zur Politik über die Taiwanstraße vertraten, die Status-quo-Position der KMT befürworteten und nur 40 Prozent die DPP-Politik unterstützten.

Darüber hinaus hatte Chinas VR China sie bereits im Jahr 2000 als „Taiwan-Separatistin Tsai“ angegriffen und darauf hingewiesen, dass sie Chens „ein Land auf jeder Seite“ der Taiwanstraße offen unterstützt und die Politik des damaligen Präsidenten Ma Ying-jeou als „Verkauf“ angegriffen hatte Taiwan nach China.“

Als Tsai 2011 für den DPP-Vorsitz kandidierte, erklärte sie rundheraus: „Es gibt keinen Konsens von 1992.“ Stattdessen schlug sie einen „Taiwan-Konsens“ vor – eine Position, die von der Obama-Regierung als inakzeptabel riskant angesehen wurde.

Aber im April 2016, kurz vor Tsais Amtseinführung, kehrte Bush seine Position von einigen Monaten zuvor abrupt um und unterstützte Tsais Weigerung, ihre Haltung zum Konsens von 1992 klarzustellen.

Es gab keine Zweideutigkeit darüber, wo der taiwanesische Führer stand. Wie Bush erklärte , konnte Tsai den Konsens von 1992, auf dem China lange Zeit als Grundlage der Zusammenarbeit über die Taiwanstraße bestanden hatte, nicht akzeptieren, weil dies die „wahren Gläubigen“ in der DPP entfremden und die Partei spalten würde.

Das war natürlich genau die Art von innertaiwanesischer politischer Bedrohung für die Stabilität der Beziehungen über die Taiwanstraße, für die die Politik der „doppelten Abschreckung“ geschaffen worden war. Dennoch machte Bush Peking für die Sackgasse verantwortlich.

Mit der Forderung nach Tsais Einhaltung des Konsenses von 1992 und des „Ein-China-Prinzips“, schrieb Bush, verlange China „ein hohes Maß an Klarheit von ihr“. Weiter schlug er vor: „Vielleicht besteht [Chinas] Strategie darin, die Messlatte so hoch zu legen, dass sie sie nicht setzen kann.“

Tatsächlich legte Peking auf Tsai dasselbe Kriterium an wie in der Vergangenheit auf taiwanesische Regierungen. Der Unterschied bestand nun darin, dass Tsai abgelehnt hatte, was frühere Regierungen akzeptiert hatten.

Das Militär drängt auf „Großmachtwettbewerb“, um die Budgeterhöhung zu rechtfertigen

In einer Reihe von Antworten auf E-Mail-Anfragen von Grayzone führte Bush seine Ablehnung der Politik der „doppelten Abschreckung“ im April 2016 an Tsai auf eine Verschiebung von Obama-Beamten zurück. „Obama-Regierungsbeamte waren 2015-16 zuversichtlicher in Bezug auf Tsais Absichten als 2011-12, als Tsai auch für das Präsidentenamt kandidierte“, schrieb Bush.

Hinter dieser Entscheidung der Obama-Regierung, Tsais Weigerung, den Konsens von 1992 zu respektieren, zu tolerieren, verbirgt sich eine größere Geschichte: Die Obama-Regierung nahm ihre Position gerade ein, als sich die innenpolitische und bürokratische Trägheit der USA in Richtung einer Konfrontation mit Peking über militärische Fragen verlagerte. Tatsächlich kam Obamas Verschiebung während einer Zeit des wachsenden Drucks auf das Weiße Haus durch das US-Militär, das Pentagon und die Republikaner im Kongress, eine härtere Haltung gegenüber China einzunehmen.

Mitte 2015 begann der Kommandant des US Pacific Command, Adm. Harry Harris , öffentlich für eine harte Reaktion der USA auf den chinesischen Militärbau auf künstlichen Inseln zu drängen, die die VR China im Südchinesischen Meer beanspruchte. Admiral Harris plädierte für US-amerikanische „Navigationsfreiheit“-Operationen innerhalb der von Peking beanspruchten 12-Meilen-Grenze. Diese Forderung wurde vom Pentagon und dem Vorsitzenden des Streitkräfteausschusses des Senats, Senator John McCain, unterstützt, der sich über die „de facto Anerkennung“ dieser chinesischen Behauptungen durch die Obama-Regierung beschwerte.

Das Weiße Haus schwieg zu diesem Thema und widersetzte sich solchen Operationen bis Oktober 2015 , als Obama im folgenden Jahr die erste von mehreren weiteren genehmigte.

Unterdessen braute sich ein weiterer Konflikt zwischen dem Weißen Haus und dem damaligen Verteidigungsminister Ashton Carter darüber zusammen, ob China als strategischer Konkurrent mit den Vereinigten Staaten identifiziert werden sollte. Privat argumentierte Obama dagegen, öffentlich „strategischen Wettbewerb“ zu erklären, aber für das Pentagon war die Benennung notwendig, um die Unterstützung des Kongresses für mehr Verteidigungsausgaben zu gewinnen.

Im Februar 2016 Verteidigungsminister Ashton Carter vorgezeichnet eine „Rückkehr zu großer Macht Wettbewerb“ und gelobte , die „steigende“ chinesische Macht zu begegnen. T Hough das Weiße Haus hatte das Pentagon ordnete nicht so provokativ Rhetorik, die politische Boden bereits für die Position des Militärs hatte sich verschoben zu verwenden.

In einer E-Mail an The Grayzone sagte Bush: „Ich weiß nicht alles, was Obama-Beamten über Tsai nachgedacht hat, insbesondere die Art und das Ausmaß des Drucks durch das Pentagon oder den Kongress.“ Er fügte hinzu, er könne sich nicht erinnern, ob der Druck des Militärs ein Faktor bei der Entscheidung gewesen sei, nicht einzugreifen.

Es ist jedoch kaum zu glauben, dass wichtige Themen wie der Verteidigungshaushalt die engere Entscheidung nicht beeinflusst haben und angesichts von Tsais Separatismus nicht passiv bleiben.

Die Folgen dieser schicksalhaften Entscheidung häufen sich, insbesondere seit Tsais Wiederwahl im Jahr 2020. China hat deutlich gemacht, dass es beabsichtigt, Taiwan aufgrund der Ablehnung des Ein-China-Prinzips durch Tsai höhere wirtschaftliche und psychologische Kosten aufzuerlegen.

Es hat eine Kampagne des häufigen Eindringens von PLAF-Kampfflugzeugen in Taiwans Air Defense Identification Zone (ADIZ) begonnen, um Taiwans Verwundbarkeit zu unterstreichen und die taiwanesische Bevölkerung zu zwingen, zu wissen, ob der Flirt der DPP mit einem unabhängigen taiwanesischen Staat die Kosten wert ist.

In den Jahren 2023 bis 2025 droht eine neue Taiwan-Krise in dem wahrscheinlichen Szenario, dass Tsais Vizepräsident William Lai – der Führer des separatistischen Flügels der DPP – bei den Wahlen 2024 Präsidentschaftskandidat der DPP wird .

Die Frage der „doppelten Abschreckung“ wird erneut aufgeworfen, allerdings mit viel höheren Einsätzen.

