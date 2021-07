China-Besuch der afghanischen Taliban unterstreicht die Bedeutung der Rolle Chinas: Expert (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/ page/202107/1229926.shtml



Taliban drängten darauf, mit der Islamischen Bewegung Ostturkestans ETIM zu brechen und den Terrorismus energisch zu bekämpfen, um das Vertrauen Chinas zu gewinnen

China könnte die Rolle eines besseren Vermittlers zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban für seine reibungslose und hochrangige Kommunikation mit beiden Seiten spielen, deren Friedensgespräche möglicherweise lange Zeit ins Stocken geraten sind, sagten Analysten als Reaktion auf die Reise einer afghanischen Taliban-Delegation in Tianjin am Mittwoch und die Wiederholung eines früheren Versprechens, niemals zuzulassen, dass eine Streitmacht das afghanische Territorium zur Gefährdung Chinas nutzt.

China bekräftigte, dass die Islamische Bewegung Ostturkestans (ETIM) eine von den Vereinten Nationen benannte Terrorgruppe ist, und hofft, dass die afghanischen Taliban einen klaren Bruch mit allen Terrororganisationen einschließlich ETIM machen, sagte der chinesische Staatsrat und Außenminister Wang Yi bei einem Treffen mit einem Taliban Delegation aus Afghanistan am Mittwoch in Tianjin.

Das Treffen fand statt, nachdem eine Taliban-Delegation Anfang Juli Moskau besucht hatte. Analysten sagten, dass die Taliban, anstatt andere regionale Länder zu besuchen, zuerst Russland und China besuchten -zerrissenes Land.

Als wichtige militärische und politische Kraft in Afghanistan wird von den afghanischen Taliban erwartet, dass sie eine wichtige Rolle im friedlichen Aussöhnungsprozess in Afghanistan spielen. Wir hoffen, dass die afghanischen Taliban nationale Interessen an die erste Stelle setzen, das Banner der Friedensgespräche hoch halten, das Ziel des Friedens festlegen, ein positives Image aufbauen und eine integrative Politik verfolgen, sagte Wang während des Treffens.

Wang merkte an, dass China als größter Nachbar Afghanistans die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität Afghanistans immer respektiert habe. Der überstürzte Abzug der US- und NATO-Truppen aus Afghanistan markiert das Scheitern der US-Politik in Afghanistan und bietet dem afghanischen Volk die Chance, sein Land zu stabilisieren und zu entwickeln.

Die Lage in Afghanistan ist in eine entscheidende Phase eingetreten, nachdem die USA die meisten ihrer Streitkräfte abgezogen haben und die Friedensgespräche zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung ins Stocken geraten sind, und beide Parteien streben einen Durchbruch an. Vor diesem Hintergrund besuchte die Taliban-Delegation China, um ihre Haltung darzulegen und um Unterstützung aus China zu gewinnen, sagte Wang Jiang, ein angesehener Forschungsstipendiat am Institut für Grenzregionen Chinas der Zhejiang Normal University, der Global Times.

In einem früheren Exklusivinterview mit der Global Times drückte der afghanische Botschafter in China Javid Ahmad Qaem tiefes Misstrauen gegenüber den Taliban aus. „Die Aufrichtigkeit der Taliban für Friedensgespräche hinterlässt ein sehr großes Fragezeichen bei ihnen“, sagte Qaem und fügte hinzu, dass die größte Herausforderung für die politische Lösung die Taliban selbst seien.

Wang Jiang wies darauf hin, dass die Mitglieder der Taliban-Delegation in China ihre Aufrichtigkeit und ihren guten Willen bewiesen haben, um China zu helfen, sie besser zu verstehen, zum Beispiel könnte der Vertreter der Religionskommission die Änderungen der Taliban in der Religionspolitik erläutern.

Die Delegation wurde vom Vertreter der politischen Taliban-Kommission Mullah Abdul Ghani Baradar mit Vertretern der Religionskommission und der Öffentlichkeitskommission angeführt, wie aus der Mitteilung des chinesischen Außenministeriums hervorgeht.

Baradar sagte am Mittwoch, die afghanischen Taliban hätten volle Aufrichtigkeit bei der Verwirklichung des Friedens im Land und seien bereit, mit jeder Partei zusammenzuarbeiten, um ein politisches System aufzubauen, das von der afghanischen Bevölkerung weithin akzeptiert wird und die Menschenrechte und die Interessen von Frauen und Kindern schützt.

Vor dem Besuch in China besuchte eine Taliban-Delegation am 8. Juli Moskau und traf dort mit dem Kreml-Gesandten für Afghanistan, Zamir Kabulov, zusammen, der sich besorgt über die Eskalation und die Spannungen in Nordafghanistan äußerte. Kabulov forderte die Taliban auch auf, „ihre Ausbreitung über die Landesgrenzen hinaus zu verhindern“, berichtete AP.

„Nach der Rückkehr zur afghanischen Mainstream-Politik seit dem Abzug der US-geführten Truppen entschieden sich die afghanischen Taliban, zuerst Russland und China statt andere Länder zu besuchen – zwei Mächte, mit denen keine scharfen Interessenkonflikte bestehen. Es zeigt, dass die Taliban großen Wert darauf legen.“ Beziehungen zu den beiden großen Ländern aufzubauen und glaubt an ihren Einfluss beim Wiederaufbau Afghanistans“, sagte Li Wei, Experte für nationale Sicherheit und Terrorismusbekämpfung am China Institute of Contemporary International Relations, gegenüber der Global Times.

Li sagte, dass Russland, das aus der Geschichte gelernt hat, hofft, gute Beziehungen zu Parteien in Afghanistan aufrechtzuerhalten, und China mit seiner konsequenten Haltung gegenüber Afghanistan, das von Afghanen regiert wird, unterhält gute Verbindungen zu verschiedenen Kräften in Afghanistan.

China sei immer bereit gewesen, den Friedensprozess in Afghanistan zu fördern, indem es beispielsweise multilaterale Mechanismen zur Förderung von Friedensgesprächen einsetzte und anbot, innerafghanistanische Gespräche für die Taliban und die Regierung in China auszurichten, sagte Li und stellte fest, dass China eine Rolle spielen könnte bessere Koordinatorin, da sie eine reibungslose und hochrangige Kommunikation mit den Führern der afghanischen Regierung und der Taliban unterhält.

Sultan Baheen, ehemaliger afghanischer Botschafter in China, sagte der Global Times, dass China in den Augen aller Afghanen, einschließlich der Taliban, der vertrauenswürdigste und selbstbewussteste Freund ist und eine größere Rolle als Vermittler spielen könnte als jedes andere Land, um den Frieden in China zu fördern Afghanistan.

Versprechen wiederholen

Bei einem Treffen mit der Taliban-Delegation in Tianjin betonte Wang Yi, dass ETIM eine vom UN-Sicherheitsrat gelistete internationale Terrororganisation sei, die eine direkte Bedrohung für Chinas nationale Sicherheit und territoriale Integrität darstelle. Das Durchgreifen bei ETIM liegt in der gemeinsamen Verantwortung der internationalen Gemeinschaft.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Wang Yi diese Haltung zum Ausdruck bringt . Während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem tadschikischen Außenminister Sirojiddin Muhriddin nach ihren Gesprächen in Duschanbe am 13. Juli sagte Wang, die Taliban sollten ihre Verantwortung für die Nation erkennen und einen klaren Bruch mit allen terroristischen Kräften machen.

Baradar von der Taliban-Delegation sagte, die afghanischen Taliban würden niemals zulassen, dass eine Gewalt das afghanische Territorium nutzte, um China zu gefährden.

Zuvor sagte Taliban-Sprecher Suhail Shaheen in einem Interview mit This Week in Asia, die Organisation sehe China als „Freund“ Afghanistans. Die Taliban würden uigurischen Separatisten, die zum Teil zuvor in Afghanistan Zuflucht gesucht hatten, die Einreise in das Land nicht mehr gestatten. Die Taliban würden auch verhindern, dass al-Qaida oder andere Terrorgruppen dort operieren.

Im Jahr 2002 verhängte der 1267-Ausschuss des UN-Sicherheitsrats Sanktionen gegen ETIM. 2003 hat China es als terroristische Organisation anerkannt und erklärt. Die Gruppe ist seit ihrer Gründung für Hunderte von Terroranschlägen verantwortlich. Es wurde auch als die schwarze Hand hinter vielen Terroranschlägen in der Autonomen Region Xinjiang der Uiguren im Nordwesten Chinas gefunden. Zum Beispiel der Bomben- und Messeranschlag auf den Bahnhof Ürümqi am 30. April 2014 und die Anschläge in Kashi am 30. Juli 2011.

Der ehemalige US-Außenminister Mike Pompeo kündigte jedoch am 20. Oktober 2020 die Aufhebung eines frühere Entscheidung, die ETIM als terroristische Organisation bezeichnete, ein Schritt, den Anti-Terror-Experten als „Beschönigung“ von Terrorgruppen im Zusammenhang mit Chinas Xinjiang kritisierten, was auf die USA nach hinten losgehen wird.

Analysten sagten, dass die Taliban zersplittert seien, da viele ihrer hochrangigen Führer nicht in Afghanistan sind. Daher haben einige Zweige der Taliban in Afghanistan Mitglieder von ETIM aufgenommen. Unabhängig davon, wer die afghanische Regierung bildet, wissen sie jedoch genau, dass die anhaltende Terrorismusbekämpfung Afghanistans internationale Verantwortung sowie die wesentliche Grundlage der zukünftigen chinesisch-afghanischen Beziehungen ist.

China und regionale Länder befürchten, dass Veränderungen der Lage in Afghanistan den Raum extremistischer Terrorgruppen, darunter ETIM, in Afghanistan verdrängen und sie zur Flucht in andere Nachbarländer zwingen könnten. Mit der Rückkehr der afghanischen Taliban in den Mainstream sei ein Schlüssel, um Chinas Vertrauen zu gewinnen, ein Konsens über die Terrorismusbekämpfung mit China und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, sagte Wang Jiang.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related