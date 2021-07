Attac Berlin / Atomwaffen sind jetzt illegal / Kundgebung Infostand Attac-AG Globalisierung u. Krieg am Kollwitzplatz, Berlin 24. Juli 2021

Wir haben über den am 22. Januar 2021 in Kraft getretenen UN-Atomwaffenverbotsvertrag informiert.

Ausserdem sammelten wir Unterschriften für den Appell von ICAN und IPPNW an die Bundesregierung „Unterzeichnen Sie das UN-Atomwaffenverbot!“ sowie zur Kampagne „atomwaffenfrei jetzt, Abzug statt Modernisierung“ von OHNE RÜSTUNG LEBEN.

Barbara Fuchs, Attac Berlin / Atomwaffen sind jetzt illegal / Kundgebung Kollwitzplatz, Berlin

https://youtu.be/hquG3UWa4Lg

Brigitte Sändig / Atomwaffen sind jetzt illegal / Kundgebung Attac-Berlin, Kollwitzplatz, Berlin

https://youtu.be/AW0vqp9QtBE

Michael Luchte (Attac-Berlin) u. Werner Ruhoff (DFG-VK) Kundgebung AG Globalisierung u. Krieg Berlin

https://youtu.be/fruwT9xFPSQ

Werner Ruhoff, DFG-VK: Immense Gefahr durch Atomwaffen / Infostand Attac-AG Globalisierung u. Krieg

https://youtu.be/q6bT8Mn-9B4

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related