Nicaragua – „Mit den Opfern für Gerechtigkeit“ – Kommuniqué des öffentlichen Ministeriums

„Mit den Opfern für Gerechtigkeit“ Communiqué 043-2021



Die Bevölkerung wird weiterhin darüber informiert, dass das nicaraguanische Staatsministerium das Ermittlungsverfahren gegen die Stiftungen „Violeta Barrios de Chamorro“, FUNIDES und deren Vorstandsmitglieder wegen des Verbrechens von Geld-, Eigentums- und Vermögenswäsche und anderen Vergehen fortsetzt, sowie dafür, dass sie Ressourcen aus ausländischen Quellen erhalten haben, um illegale Handlungen zu begehen; auch gegen alle Personen, gegen die nach dem Gesetz Nr. 1055 und dem Strafgesetzbuch der Republik Nicaragua ermittelt wird, weil Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie die Rechte des nicaraguanischen Volkes und der Gesellschaft verletzt haben.

Heute erschienen die Bürgerin Navarina del Carmen Martínez Cuarezma und der Bürger Mario Héctor Rodríguez Heras, der gesetzliche Vertreter von Credisiman, die alle gestellten Fragen beantworteten und das Protokoll unterzeichneten. Alles im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die Stiftung „Violeta Barrios de Chamorro“.

Personen, die zu einem Vorstellungsgespräch geladen werden und nicht erscheinen, werden darauf hingewiesen, dass sie Gründe für ihre Abwesenheit nachweisen müssen. Bei Nichterscheinen ohne Begründung wird bei der Justizbehörde ein Antrag auf Anordnung der Zwangsführung gestellt, weil sie sich der Justiz entziehen.

Die Verhängung von Sanktionen gegen den Staat Nicaragua und seine Bürger gepriesen und gefeiert. Die Sonderverhandlungen fanden heute statt, die Anträge wurden vom Gericht zugelassen und für beide Ermittlungen wurde eine 90-tägige Untersuchungshaft verhängt.

In Übereinstimmung mit dem nicaraguanischen Rechtssystem wird das öffentliche Ministerium als Vertreter der Opfer und der nicaraguanischen Gesellschaft weiterhin die erforderlichen Ermittlungsverfahren durchführen. Zu jeder Zeit wurde die Qualität und Objektivität der Ermittlungen sowie die Achtung der verfassungsmäßigen Rechte der befragten und untersuchten Personen sichergestellt und wird als Teil des Strafjustizsystems weiterhin zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Achtung der die Regeln des friedlichen Zusammenlebens.

Managua, am 26. Juli 2021

