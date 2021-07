„Maleta Salvavidas“ – Situation von krebskranken Kindern in Venezuela und den Schwierigkeiten, Ihnen zu helfen .

Dieses Video erzählt etwas über die Situation von Kindern in Venezuela, die an Krebs leiden und den Schwierigkeiten, Ihnen zu helfen. Wir haben dieses private Projekt „Maleta Salvavidas“ gegründet, um den Kindern dort zu helfen wieder gesund zu werden. Aufgrund der Sanktionen gegen das Land und weiterer Faktoren fehlen auch wichtige Dinge im Gesundheitssektor mit gravierenden Folgen für Patienten, die selbst oft nicht genug Geld haben, sich teure Medikamente leisten zu können.

Ganz konkret unterstützen wir das Universitäts-Krankenhaus „Ruiz y Paez“ in Ciudad Bolivar/Venezuela und die Ärzte die dort arbeiten, damit die Kinder die dort behandelt werden, wieder gesund werden. Wir treten nicht als Konkurrenz zum staaatlichen Gesundheitssystem auf, sondern als zusätzliche Unterstützung. Ferner unterstützen wir mit unserer aktuellen Aktion im Juli 2021 neben dem Hospital „Ruiz y Paez“ -und das ist neu- ein Ambulatorium der indigenen Gruppe der Pemon in Sta. Cruz de Mapauri/Gran Sabana. Der Name des Projektes leitet sich von spanischen Begriff „Chaleco Salvavida“ ab, was soviel wie Schwimmweste od. Rettungsweste bedeutet. „Maleta“ im Spanischen bedeutet „Koffer“. „Maleta Salvavidas“ sind also „Rettungskoffer“.

Wir haben diesen Begriff kreiert, weil wir Medikamente sammeln und in Koffern selbst dorthin bringen. Diese werden dann den Ärzten od. direkt den Familien der kranken Kinder kostenlos zur Verfügung gestellt. Helft uns ihnen zu helfen, werdet Teil des Projektes und erfahrt was Ihr tun könnt.

Schreibt uns eine Email an: maletasalvavidas@gmx.net

