Der chinesische Vizepremier fordert Regulierung des Immobilienmarktes und Entwicklung von staatlich subventionierten Mietwohnungen (en.people.cn)

BEIJING, 22. Juli (Xinhuanet) — Vizepremier Han Zheng hat zu Bemühungen aufgerufen, die Entwicklung von staatlich subventionierten Mietwohnungen zu beschleunigen und den langfristigen Wohnungsmechanismus entschlossen umzusetzen.

Han, ebenfalls Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, äußerte sich am Donnerstag bei einer Telefonkonferenz über die Entwicklung von Mietwohnungen und die Erleichterung der Regulierung des Immobilienmarktes.

Han drängte darauf, die Entwicklung von staatlich gefördertem Mietwohnungsbau während der 14. Fünfjahresplanperiode (2021-2025) als eine Schlüsselaufgabe des Wohnungsbaus zu betrachten und wichtige Wohnungsprobleme in Großstädten anzugehen.

Es sollten Anstrengungen unternommen werden, um die Wohnungsversorgung für neue Stadtbewohner und junge Menschen zu gewährleisten, sagte Han.

Während er die Entwicklung von staatlich gefördertem Mietwohnungsbau vorantrieb, betonte Han, wie wichtig es ist, die grundlegenden Lebensbedürfnisse der Menschen zu sichern und sich auf die Balance zwischen Arbeit und Leben zu konzentrieren.

Auch ein wissenschaftlicher Mietpreismechanismus sollte nach dem Prinzip der „Erschwinglichkeit und Nachhaltigkeit“ etabliert werden.

Han betonte auch, dass man sich an den Grundsatz „Wohnen ist zum Wohnen, nicht zum Spekulieren“ festhält, während er die Nutzung von Wohnraum als kurzfristiges Instrument zur Ankurbelung der Wirtschaft vermeidet.

Der langfristige Wohnungsmechanismus stabilisiert die Preise von Grundstücken und Häusern sowie die Erwartungen und sollte vollständig umgesetzt werden, um eine stabile und gesunde Entwicklung des Immobilienmarktes zu gewährleisten, fügte er hinzu.

