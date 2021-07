Kubas kulturelle Konterrevolution: Von der US-Regierung unterstützte Rapper, Künstler werden als „Katalysatoren für aktuelle Unruhen“ berühmt – von Max Blumenthal (Grayzone)

https://thegrayzone.com/2021/07/25/cubas-cultural-counter-revolution-us-govt-rappers-artists-catalyst/

Die San Isidro-Bewegung, die sich selbst als ein Basiskollektiv von Künstlern im Kampf für Meinungsfreiheit malt, ist zu einer Schlüsselwaffe im Angriff der US-Regierung auf die kubanische Revolution geworden.



„Mein Volk braucht Europa, mein Volk braucht Europa, um auf den Täter hinzuweisen“, verkündete Yotuel, ein in Spanien ansässiger kubanischer Rapper, in einer von rechten Abgeordneten einberufenen EU-Parlament-Veranstaltung, bevor er das Mikrofon an den venezolanischen Putschisten Juan Guaidó übergab. Tage später führte Yotuel einen Zoom-Anruf mit Beamten des Außenministeriums, um über „Patria y Vida“ zu diskutieren, die antikommunistische Rap-Hymne, bei deren Erstellung er geholfen hatte.

Nachdem sich der Staub gelegt hat nach einem Tag der Proteste in kubanischen Städten hat das Wall Street Journal nennt „Patria y Vida“ , den „gemeinsamen Schlachtruf“ von Gegnern der kubanischen Regierung, während Rolling Stone es als „die Hymne von Kubas Protesten propagierte.“

Neben Yotuel gehören zwei Rapper, die an dem Song mitgewirkt haben, zu einer Sammlung von Künstlern, Musikern und Schriftstellern, die als San Isidro Movement bezeichnet werden. Diesem Kollektiv wurde von US-Medien zugeschrieben, „einen Katalysator für die aktuellen Unruhen zu liefern“.

In den letzten drei Jahren, als sich die wirtschaftlichen Bedingungen unter einem eskalierenden US-Wirtschaftskrieg verschlechterten und der Internetzugang aufgrund der Bemühungen der Obama-Administration um eine Normalisierung der Beziehungen zu Kuba erweitert wurde, hat die San Isidro-Bewegung zu einem offenen Konflikt mit dem Staat aufgerufen.

Mit provokativen Aufführungen, bei denen seine prominentesten Persönlichkeiten mit US-Flaggen durch Alt-Havanna liefen, und durch eklatante Demonstrationen der Verachtung für kubanische nationale Symbole hat San Isidro die Behörden verärgert und häufige Inhaftierungen seiner Mitglieder und internationale Kampagnen zur Freilassung ausgelöst.

Indem San Isidro sich in einem größtenteils afro-kubanischen Gebiet von Alt-Havanna niedergelassen hat und mit Medien wie Hip-Hop arbeitet, hat San Isidro auch manövriert, um das rassistisch-progressive Image der linken Regierung Kubas durch ihre historische Militärkampagne gegen die Apartheid in Südafrika und das Asyl, das sie erworben hat, auf den Kopf zu stellen schwarzen US-Dissidenten angeboten. Hier scheint die San Isidro-Bewegung einer Blaupause der US-Lobby zum Regimewechsel zu folgen.

In den letzten zehn Jahren hat die US-Regierung Millionen von Dollar ausgegeben, um regierungsfeindliche kubanische Rapper, Rockmusiker, Künstler und Journalisten zu kultivieren, um „desozialisierte und marginalisierte Jugendliche“ zu einer Waffe zu machen. Die von den USA in Kuba umgesetzte Strategie ist eine reale Version der Fantasien, die Anti-Trump-Demokraten hegten, als sie sich ärgerten, dass Russland heimlich Black Lives Matter und Antifa sponserte, um Chaos in der nordamerikanischen Gesellschaft zu verbreiten.

Der von den USA unterstützte venezolanische Putschchef Juan Guaidó erschien neben Yotuel, um die Freilassung von „Patria y Vida“ im EU-Parlament zu feiern

Wie diese Untersuchung zeigen wird, haben führende Mitglieder der San Isidro-Bewegung bei Treffen mit Beamten des Außenministeriums und Mitarbeitern der US-Botschaft in Havanna, einem rechten europäischen Parlamentarier und lateinamerikanische Putschisten von Guaidó in Venezuela bis zum OAS-Generalsekretär Luis Almagro.

San Isidro hat auch die Unterstützung durch ein Netzwerk fundamentalistischer Denkfabriken des freien Marktes begrüßt, die keinen Hehl aus ihrem Plan machen, Kuba in eine Kolonie für multinationale Konzerne zu verwandeln. Tage nach Ausbruch der Proteste in Kuba nahm die Führung von San Isidro eine Auszeichnung der Victims of Communism Memorial Foundation entgegen, einer rechtsgerichteten republikanischen Denkfabrik in Washington, die deutsch Nazi-Soldaten in die Aufzählung der historischen Todesfälle durch den Kommunismus einbezieht.

Hinter ihrem Branding als kosmopolitische Intellektuelle, abtrünnige Rapper und Avantgarde-Künstler hat sich San Isidro offen die extremistische Politik der kubanischen Lobby von Miami angenommen. Tatsächlich haben ihre prominentesten Mitglieder Donald Trump überschwänglich unterstützt, US-Sanktionen gebilligt und eine militärische Invasion Kubas gefordert.

Das Kulturkollektiv ist dennoch in progressive Kreise der nordamerikanischen Intelligenz vorgedrungen und arbeitet daran, die traditionellen Bande der Solidarität zwischen der kubanischen Revolution und der US-Linken zu schwächen. Wie wir sehen werden, ist der Aufstieg der San Isidro-Bewegung das jüngste Kapitel im aufkommenden Spielbuch des intersektionalen Imperialismus.

https://videopress.com/embed/1XflYx0F?hd=1&loop=0&autoPlay=0&permalink=1

Eine „vergessene Menschengruppe“: Afro-kubanische Protestbeteiligung fesselt US-Medien

Die Szenen eines umgestürzten Polizeiautos in Havannas Viertel am 10. Oktober, Mobs, die Polizisten mit Molotow-Cocktails bewerfen, und die Plünderung von Einkaufszentren am 11. Juli haben den Ressentiment einer Klasse von Bürgern, die durch die Ritzen der Belagerten Kubas gefallen ist, entlarvt diese besondere Ökonomie.

Nach Jahren zunehmender wirtschaftlicher Entbehrung erlebten Kubaner Stromausfälle und Lebensmittelrationierungen, die durch die Verschärfung der 60-jährigen US-Wirtschaftsblockade Kubas durch den ehemaligen Präsidenten Donald Trump verursacht wurden. Ein plötzlicher Zusammenbruch des Tourismus aufgrund der Covid-19-Pandemie zusammen mit der Abschaffung des Doppelwährungssystems Kubas durch die Regierung verschärfte das wirtschaftliche Chaos.

Cristina Escobar, eine in Havanna ansässige Journalistin und eine der meistgesehenen Nachrichtenpersönlichkeiten des staatlichen kubanischen Senders, beschrieb den Protest für Grayzone als Nebenprodukt anhaltender Marginalisierung.

„Es gibt eine Gruppe von Menschen in Städten wie Havanna, die die folgenden Merkmale aufweisen“, erklärte Escobar. „Sie kommen normalerweise aus ländlichen Armenvierteln und sind auf der Suche nach besseren Möglichkeiten in die Stadt gezogen; normalerweise nicht weiß mit all den Farbverläufen dort und leben am Rande und erhalten alle staatlichen Leistungen, die verfügbar sind. Sie arbeiten oft in der informellen Wirtschaft, fühlen sich desillusioniert und beteiligen sich nicht an patriotischen Unternehmungen, weil sie die Opfer der besonderen Armutsperiode sind.“

Während Kubas soziales Sicherheitsnetz verhindert hat, dass diese Bevölkerungsgruppe in das Elend abrutscht, das den Slums der vom IWF verwalteten Staaten wie Haiti oder Honduras bekannt ist, sagt Escobar: „Sie sind eine vergessene Gruppe von Menschen, desintegriert, ohne Wurzeln in der Gesellschaft. Sie drücken die Ungleichheit aus, die sie erleben, und leider tun sie dies nicht mehr friedlich.“

US-Konzernmedien haben die Bilder afro-kubanischer Demonstranten aufgegriffen, um die Demonstrationen als Ausdruck ausdrücklich rassifizierter Unzufriedenheit darzustellen. In einem Artikel mit der Überschrift „Afrokubaner an vorderster Front von [Kubas] Unruhen“ zitierte die Washington Post regierungsfeindliche NGOs und Aktivisten, die mit der San Isidro-Bewegung verbunden sind und Black Lives Matter wegen ihrer Solidaritätsbekundung mit der kubanischen Revolution anprangerten.

Von der Washington Post unerwähnt geblieben war die Rolle der US-Regierung, viele dieser NGOs und Aktivisten zu unterstützen, um die Unterschicht Kubas zu einer Waffe zu machen. An vorderster Front von Washingtons Strategie stehen zwei traditionelle CIA-Fronten: die US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) und die National Endowment for Democracy (NED).

Während des Kalten Krieges arbeitete USAID mit der CIA zusammen , um sozialistische Bewegungen im gesamten Süden zu liquidieren. In jüngerer Zeit half es bei der Umsetzung eines gefälschten CIA-Impfprogramms in Pakistan, um Osama bin Laden aufzuspüren, und führte stattdessen zu einem massiven Polio-Ausbruch. In ganz Lateinamerika hat USAID rechte Oppositionelle finanziert und ausgebildet, darunter Venezuelas von den USA ernannten Pseudo-Präsidenten Juan Guaidó .

Die NED ihrerseits wurde unter der Aufsicht des ehemaligen CIA-Direktors William Casey gegründet, um Oppositionsaktivisten und Medien überall dort zu unterstützen, wo die USA einen Regimewechsel anstrebten. „Vieles von dem, was wir heute tun, wurde vor 25 Jahren heimlich von der CIA getan“, sagte NED-Mitbegründer Allen Weinstein dem Journalisten David Ignatius , der die Organisation als „den Zuckervater offener Operationen“ feierte.

Im Laufe ihrer Geschichte haben USAID und NED daran gearbeitet, die Beschwerden ethnischer Minderheiten gegen sozialistische und blockfreie Regierungen auszunutzen. Ihre finanzielle und logistische Unterstützung der Uiguren gegen China , der Tataren gegen Russland und der indigenen Miskito gegen Nicaragua sind nur einige Beispiele.

In den letzten Jahren haben sich Washingtons Spezialisten für Regimewechsel in Kuba auf Afrokubaner und marginalisierte Jugendliche konzentriert und die Kultur genutzt, um soziale Ressentiments in konterrevolutionäre Aktionen umzuwandeln.

Waffengewalt „desozialisierter und marginalisierter Jugend“ gegen den kubanischen Sozialismus

Ein Artikel aus dem Jahr 2009 im Journal of Democracy , dem offiziellen Organ der National Endowment for Democracy (NED), skizzierte einen ehrgeizigen Entwurf für die Kultivierung der Unterschicht Kubas nach dem Kalten Krieg als regierungsfeindliche Vorhut.

„Die Prinzipien der Demokratie und der Menschenrechte zu nutzen, um diese große, enteignete Mehrheit angesichts eines hochrepressiven Regimes zu vereinen und zu mobilisieren, ist der Schlüssel zu friedlichen Veränderungen“, schrieben Carl Gershman und Orlando Gutierrez.

Gershman und Gutierrez sind einflussreiche Persönlichkeiten in der Welt offener Regimewechsel-Operatoren. Der Gründungsdirektor der NED, Gershman, leitete vier Jahrzehnte lang die Bemühungen der USA, Regierungen von Managua bis Moskau zu destabilisieren. Gutierrez seinerseits ist ein ausgesprochener Befürworter einer US-Militärinvasion in Kuba, und er fungiert als nationaler Sekretär des USAID und der NED-finanzierten kubanischen Demokratischen Direktion.

Gershman und Gutierrez rieten zu einer Strategie, die die „Nicht-Kooperation“ mit Kubas revolutionären Institutionen unter denen förderte, die sie als „desozialisierte“ und marginalisierte Jugendliche bezeichneten – die Aussteiger, die arbeitslosen jungen Menschen, die fast drei Viertel der Arbeitslosen Kubas ausmachen, und diese die von Drogen, Kriminalität und Prostitution angezogen werden.“

Die beiden Regime-Change-Spezialisten bezeichneten Musik und Online-Medien als ideale Vehikel, um den Frust der kubanischen Jugend zu nutzen: „Die Entfremdung der Jugend reicht bis in den Mainstream und drückt sich in den wütenden Texten der Rockmusiker aus; die Darstellungen der Blogger von den Frustrationen und der Schmuddeligkeit des Alltags; die häufige Umgehung der landwirtschaftlichen Arbeit, des Freiwilligendienstes und der Sitzungen des Nachbarschaftskomitees; und die allgemeine Abkehr von der Politik, die das Ergebnis eines halben Jahrhunderts erzwungener Beteiligung und erzwungener politischer Propaganda ist“, schrieben sie.

In dem Jahr, in dem die einflussreiche Zeitung von Gershman und Gutierrez erschien, führte Washington eine kühne verdeckte Operation auf der Grundlage der von ihnen skizzierten Strategie durch.

„Rap is War“: USAID rekrutiert heimlich kubanische Hip-Hop-Künstler als Propagandisten des Regimewechsels

2009 initiierte USAID ein Programm, um eine Jugendbewegung gegen die kubanische Regierung zu entfachen, indem lokale Hip-Hop-Künstler kultiviert und gefördert werden.

Aufgrund seiner langen Geschichte als CIA-Front hat USAID die Operation an Creative Associates International ausgelagert , eine in Washington DC ansässige Firma mit eigener Erfolgsbilanz bei verdeckten Aktionen.

Creative Associates fand seinen Spitzenmann in Rajko Bozic, einem Veteranen des von der CIA unterstützten Otpor! Gruppe , die half, den nationalistischen Führer Slobodan Milosevic zu stürzen, und deren Mitglieder eine „Export-eine-Revolution“-Gruppe bildeten, die den Grundstein für eine Reihe von Farbrevolutionen legte.

Bozic gab sich als Musikpromoter aus und wandte sich an eine kubanische Rap-Gruppe namens Los Aldeanos, die für ihre wilde Anti-Regierungs-Hymne „Rap is War“ bekannt war. Der serbische Agent hat Los Aldeanos nie erzählt, dass er ein Geheimdienstmitarbeiter der USA ist; Stattdessen behauptete er, er sei ein Marketingprofi und versprach, den Frontmann der Gruppe zu einem internationalen Star zu machen.

Um den Plan voranzutreiben , führte Creative Associates ZunZuneo ein , eine Social-Media-Plattform im Twitter-Stil, die Tausende von automatisierten Nachrichten verbreitete, die ohne Wissen der Rap-Gruppe für Los Aldeanos an kubanische Jugendliche werben.

Innerhalb eines Jahres, als Los Aldeanos seine Rhetorik eskalierte und die kubanische Polizei während eines lokalen Indie-Musikfestivals als gedankenlose Drohnen verspottete, entdeckte der kubanische Geheimdienst Verträge, die Bozic mit USAID verbanden, und leitete die Operation ein.

In Washington kam es zu Verlegenheit, als Senator Patrick Leahy murrte : „USAID hat den Kongress nie darüber informiert und hätte nie mit so etwas Inkompetentem und Rücksichtslosem in Verbindung gebracht werden dürfen.“

Danny Shaw, außerordentlicher Professor für Lateinamerika- und Karibikstudien an der City University of New York, begegnete Los Aldeanos bei mehreren längeren Besuchen in Kuba. Er lernte auch Omni Zona Franca kennen, ein Kollektiv von Dichtern und Rastafari-orientierten Performance-Künstlern mit Sitz im Alamar-Viertel von Havanna, das die Inspiration für die San Isidro-Bewegung bildete.

Shaw sagte, die Feindseligkeit der Künstler gegenüber dem sozialistischen System Kubas sei so stark gewesen, dass viele von ihnen die Existenz der US-Blockade leugneten. „Ich habe versucht, ihnen mein Verständnis des Wirtschaftskrieges zu erklären, und sie sagten: ‚Du kannst kommen und gehen, wie du willst, du wohnst nicht hier, also ist es für dich leicht, Marxist zu sein.‘ Und sie hatten Recht – wenn Sie die Situation vollständig dekontextualisieren “, sagte er The Grayzone.

Laut Shaw begannen einige Mitglieder von Omni Zona Franca, die USA und Europa für Kunstfestivals und Interviews mit spanischsprachigen Unternehmensmedien zu besuchen . „Als die Geschichten über USAID, die kubanische Rapper und Künstler unterstützten, herauskamen, machte das alles für mich Sinn“, überlegte er.

Im Jahr 2014 wurde USAID erneut entlarvt, als es Creative Associates beauftragte, eine Reihe von gefälschten HIV-Präventionsworkshops zu organisieren , bei denen es sich in Wirklichkeit um politische Rekrutierungsseminare handelte.

Ein internes Creative Associates- Dokument , das 2014 an die Medien durchgesickert war, bezeichnete die gefälschten HIV-Workshops als „perfekte Ausrede“, um Jugendliche für Regimewechsel-Aktivitäten auf der Insel zu gewinnen.

Präsident Barack Obama stellte seinen Plan zur Normalisierung der Beziehungen zur kubanischen Regierung vor, als die jüngste Operation von USAID aufgedeckt wurde. Als Bedingung für die diplomatische Anerkennung bestand Obama darauf, dass Kuba den Internetzugang ausbaut.

Die venezolanische Untersuchungswebsite Misión Verdad warnte damals: „Wir erleben ein Update der Mechanismen, Methoden und Interventionsmodi. Die ganze Harmonie zu dieser Zeit ist völlig illusorisch. Was im gesellschaftspolitischen Umfeld Kubas bereits unter dem Etikett ‚Normalisierung‘ steht, bietet die minimalen Betriebsbedingungen, um die Idee eines ‚kubanischen Frühlings‘, einer Reagenzglasrevolution, zu ermöglichen…

Internet-Expansion öffnet die Tür für US-Infiltration

Das 3G-Internetnetzwerk kam 2018 in Kuba an und ermöglicht jungen Kubanern den Zugang zu sozialen Medien über ihre Telefone. Anstatt Social-Media-Plattformen wie ZunZuneo auszubauen, konzentrierten sich die US-Geheimdienste nun auf die Entwicklung von Technologien wie Psiphon, damit Kubaner trotz Internet-Blackouts auf Facebook und YouTube zugreifen konnten.

Die NED und USAID nutzten die Öffnung, um einen potenten regierungsfeindlichen Online-Medienapparat aufzubauen. Die neue Gruppe von von den USA unterstützten Medien wie CubaNet, Cibercuba und ADN Cuba stellte eine Echokammer des giftigen Aufstands dar, verspottete Präsident Miguel Diaz-Canel mit beleidigenden Memes und forderte seine Anklage wegen schwerer Verbrechen, einschließlich Völkermord.

ADN Kuba verspottet Diaz-Canel, indem es sein Gesicht mit dem des nordkoreanischen Führers Kim Jong-un verschmilzt

Das niederländische Außenministerium hat die Bemühungen der USA vorangetrieben, indem es über eine NGO namens RNW Media den Aufbau und die Finanzierung des regierungsfeindlichen Blogs El Toque unterstützt hat.

Ted Henken, ein US-Akademiker und Autor von „Cuba’s Digital Revolution“, bemerkte gegenüber Reuters, dass sich die kubanische Führung „insofern verrechnet hat, als sie nicht wussten, dass [erweiterter Internetzugang] sehr schnell, in zweieinhalb Jahren ihr Gesicht.“

„Keiner von [Protesten] wäre ohne das entstehende 3G-Netz möglich gewesen, das seit 2018 Millionen von Kubanern den Zugang zum Internet über mobile Geräte ermöglicht“, erklärte das Online-Unternehmen Quartz .

Als Kubas Zugang zu regierungsfeindlichen Medien zunahm, erhöhte die Trump-Administration das Budget der NED 2018 um 22 % .

In diesem Jahr waren im Kuba-Budget der NED fast 500.000 US-Dollar für die Rekrutierung und Ausbildung von regierungsfeindlichen Journalisten sowie für den Aufbau neuer Medien vorgesehen.

Ein weiterer NED-Zuschuss veranschlagte Mittel, um „die Einbeziehung marginalisierter Bevölkerungsgruppen in die kubanische Gesellschaft zu fördern und ein Netzwerk von Partnern auf der Insel zu stärken“, was auf Afrokubaner abzielt.

Die NED hat großen Wert darauf gelegt, Kubas Hip-Hop-Szene zu infiltrieren. Im Jahr 2018 spendete die US-Regierung 80.000 US-Dollar an die Cuban Soul Foundation, um „unabhängigen Künstlern die Möglichkeit zu geben, ihre Werke bei unzensierten Gemeinschaftsveranstaltungen zu produzieren, aufzuführen und auszustellen“, und 70.000 US-Dollar an eine in Kolumbien ansässige NGO namens Fundacion Cartel Urbano für die „Empowering Cuban Hip-Hop-Künstler als Führer der Gesellschaft.“

Cartel Urbano veröffentlicht ein Online-Magazin, das eindeutig auf Vice basiert, dem führenden Vehikel des Hipster-Imperialismus. Das von der US-Regierung finanzierte Magazin informiert die Leser nicht nur über die neuesten Veröffentlichungen regierungsfeindlicher kubanischer Rap-Künstler, sondern widmet ganze Abschnitte auf seiner Website dem Drogenkonsum , der Transkultur und dem grün-veganen Lebensstil .

Um den Sensibilitäten akademisch orientierter, selbsternannter Radikaler gerecht zu werden, verwenden die Autoren des Outlets routinemäßig den Buchstaben „x“, um Geschlechterunterschiede zu beseitigen , was zu Passagen wie den folgenden führt : „cuerpxs trans, marikonas, no binarixs, racializadxs, monstruosxs…“

Cartel Urbano wird von der US-Regierung gesponsert, um kubanische Hip-Hop-Künstler auszubilden und zu fördern

Die verblüffende Verbreitung von Online-Oppositionsmedien, bösartige regierungsfeindliche Propaganda und die Infiltration der Kulturszene Kubas durch die USA, die mit der Expansion der Internetdienste des Landes einhergingen, führten zu einem beispiellosen Vorgehen der Führung des Landes.

„In den Jahren, in denen die Beziehungen zu den USA auftauten, hatten wir im Inland so viel Toleranz“, sagte die kubanische Journalistin Cristina Escobar. „Das liegt daran, dass sich die Regierung nicht im Belagerungszustand sah. Aber dann hat Trump gewonnen. Und jetzt hat die Führung das Gefühl, dass sie Obama niemals hätte vertrauen sollen.“

Nur wenige Stunden nach seinem Amtsantritt im April 2018 schlug Präsident Diaz-Canel das Dekret 349 vor. Die neue Maßnahme würde verlangen, dass alle Künstler, Musiker und Interpreten die vorherige Genehmigung des Kulturministeriums einholen, bevor sie ihre Arbeit veröffentlichen.

Als direkte Reaktion auf die Rekrutierung von Rappern und anderen Kulturschaffenden durch den US-Geheimdienst verbot das Dekret 349 ausdrücklich die Verbreitung audiovisueller Materialien, die „sexistische, vulgäre oder obszöne Sprache“ enthalten. Obwohl das Gesetz formell nie durchgesetzt werden würde, wurde die Bestimmung von Kubas Opposition als direkter Angriff auf die Subkultur des Reggaeton angesehen, die in die urbane Landschaft des Landes eindringt.

Fast über Nacht mobilisierte ein Kollektiv von Künstlern und Musikern, um gegen das Dekret zu protestieren. Benannt nach dem hartgesottenen Viertel San Isidro in Old Havanna, in dem mehrere ihrer Mitglieder lebten, wandte sich die neue Bewegung direkt an kulturelle Einflussnehmer im globalen Norden und vermarktete sich selbst als vielfältige Sammlung visueller Schöpfer und unabhängiger Rapper, die um nichts anderes als künstlerische Freiheit kämpfen.

Vielleicht zum ersten Mal hatte Kubas rechte Opposition ein Vehikel, um in fortschrittliche Kreise im Ausland vorzudringen.

Mit US-Flaggen in der Hand den Staat konfrontieren und Berühmtheiten umwerben

Am 6. November 2020 erschien ein Polizist im Haus von Denis Solis, einem ausgesprochenen regierungsfeindlichen Rapper, der der San Isidro-Bewegung angehört. Solis richtete schnell seine Handykamera auf den Polizisten und streamte seine trotzige Begegnung per Livestream auf Facebook .

Nachdem Solis den Offizier mit schwulenfeindlichen Beleidigungen verspottet hatte, verkündete er: „Trump 2020! Trump ist mein Präsident!“

Auslöser des Polizeibesuchs war die aufgeregte Berichterstattung, die Solis von Diario de Cuba, einer von der NED finanzierten Publikation , und anderen regierungsfeindlichen Medien über ein Tattoo auf seiner Brust mit der Aufschrift „Change; Cuba Libre.“ Er war auch auf Facebook gegangen, um zu prahlen: „Kommunisten, jetzt müssen sie mir die Haut von der Brust reißen.“

Die 8-monatige Gefängnisstrafe, die Solis wegen „Verachtung“ erhielt – eine Strafe, die eindeutig von dem Spektakel inspiriert wurde, das er mit seinem Livestream erzeugte – lieferte den Funken für den Hungerstreik im November 2020, der die San Isidro-Bewegung auf die globale Bühne katapultierte.

Der Streik fand im Haus des Koordinators der San Isidro-Bewegung, Luis Manuel Otero Alcántara, in der Altstadt von Havanna statt. Als afro-kubanischer Performance-Künstler hat Otero den Zorn der Regierung umworben, indem er die kubanische Flagge beschmutzt, sie auf der Toilette um seinen nackten Oberkörper wickelt und sich die Zähne putzt oder indem er sich in Unterwäsche mit der US-Flagge darauf ausstreckt .

In einer anderen provokativen Show versammelte Otero Kinder, die mit einer riesigen amerikanischen Flagge durch seine Nachbarschaft liefen, was eine sofortige Reaktion der Polizei und seine eigene Haft für vier Tage auslöste.

Oben: Die Kunst des Koordinators der San Isidro-Bewegung, Luis Manuel Otero Alcántara. Unten: Otero rekrutierte kubanische Jugendliche, um mit US-Flaggen durch Alt-Havanna zu rennen.

Der einwöchige Hungerstreik in Oteros Haus führte zu einem beispiellosen internationalen Medienspektakel und zu unterstützenden Erklärungen von Jake Sullivan , dem neuen Nationalen Sicherheitsberater der Biden-Regierung, und dem damaligen Außenminister Mike Pompeo .

Ein geschickt inszenierter Besuch des Ortes des Hungerstreiks von Carlos Manuel Álvarez, einem hochkarätigen kubanischen Journalisten und Literaten aus Mexiko, hatte dazu beigetragen, das internationale Medieninteresse zu wecken.

In einen schwarzen Rollkragenpullover gekleidet und aus den Reihen der gebildeten Elite Kubas, stellte der bebrillte Álvarez einen starken Kontrast zu Otero und seinem robusten Flügelmann, dem regierungsfeindlichen Rapper Maykel Osorbo, dar. Für Regierungsbeamte, die versucht waren, die Protestführer als einen Haufen vulgärer Straßenjungen abzutun, stellte die Figur des vornehmen Schreibers ernsthafte Komplikationen dar.

Journalist Carlos Manuel Álvarez (Mitte) mit Luis Miguel Otero (rechts) und Rapper Maykel Osorbo (links)

Álvarez fand bald Platz in der Meinungsabteilung der New York Times , um San Isidro einem liberalen US-Publikum zu vermarkten, während er literarische Metaphern darüber rasselte, wie er in hochhackigen Schuhen über Kopfsteinpflaster lief, um Kubas kommunistische Bürokratie zu verunglimpfen.

„Die Bewegung [San Isidro] ist zur repräsentativsten Gruppe der nationalen Zivilgesellschaft geworden, die Kubaner unterschiedlicher sozialer Klassen, Rassen, ideologischer Überzeugungen und Generationen vereint, sowohl aus der Exilgemeinschaft als auch auf der Insel“, behauptete der Autor.

Am 27. November 2020, als sich die Konfrontation zwischen kubanischen Künstlern und dem Staat vertiefte, initiierte eine Gruppe von Künstlern einen Sitzstreik vor dem kubanischen Kulturministerium. Die ursprünglichen Demonstranten bestanden größtenteils aus Künstlern, deren Arbeit vom kubanischen Staat gefördert worden war. Und im Gegensatz zu San Isidro lehnten viele von ihnen die Rhetorik des Regimewechsels ab und entschieden sich stattdessen für einen Dialog mit dem Kulturminister, um den Konflikt um die Meinungsfreiheit zu lösen.

Wie der Soziologe Rafael Hernandez in einer detaillierten Studie des Sitzstreiks erklärte , brach der Dialog zusammen, als die San Isidro-Bewegung und andere von den USA unterstützte Elemente der Organisation, die als N27 bekannt wurde, ihre maximalistische Agenda aufdrängten. Die New York Times und andere anglo -amerikanische Medien konzentrierten ihre Berichterstattung direkt auf die antikommunistischen Aufrührer von San Isidro, während linke kubanische Künstler „für die ausländische Presse unsichtbar blieben, die sie nicht als Nachrichten betrachtet, wie es Veteranen und Jugendliche tun“. Dissidenten“, bemerkte Hernandez.

Die intensive Medienberichterstattung über den Sitzstreik hat die San Isidro-Bewegung auf die internationale Bühne gebracht und ihr die Aufmerksamkeit prominenter Künstler und Schriftsteller in den USA und Europa eingebracht. Im Mai 2021, nachdem Otero erneut von kubanischen Sicherheitskräften festgenommen worden war, erschien in der New York Review of Books , einer führenden Zeitschrift der liberalen US-Literaten, ein offener Brief an Präsident Diaz-Canel , der seine Freilassung forderte.

Unterzeichnet von einer Reihe prominenter schwarzer und afro-lateinischer Kulturschaffender, darunter Henry Louis-Gates, Edwidge Danticat und Junot Diaz, veranschaulichte das Schreiben den Erfolg, den San Isidro darin hatte, die Unterstützung der schwarzen amerikanischen Intelligenz für Kubas Revolution zu untergraben.

Mit Zugang zu den führenden liberalen Organen der US-Medien und Unterstützung durch Lateinamerikastudien im ganzen Land brach das Kulturkollektiv Kubas antikommunistische Opposition aus seiner traditionellen rechten Basis in Miami heraus.

Aber sein Erfolg war kaum ein organisches Phänomen. Tatsächlich war San Isidro dank der erheblichen Unterstützung des US-Außenministeriums, seiner Tochtergesellschaften für den Regimewechsel und rechtsgerichteter Unternehmenslobbyisten, die eine Öffnung Kubas für das Geschäft erhoffen, auf die internationale Bühne gebracht worden.

„Viva la anexión“: Außenministerium, OAS und Unternehmenslobbyisten kooperieren mit San Isidro

In der von ihm gegründeten Zeitschrift El Estornudo präsentieren Carlos Manuel Álvarez und seine Kollegen jeden Tag die schlechten Nachrichten aus Kuba. Während er das Land als katastrophal geführte kommunistische Höllenlandschaft malt, die von Covid-19-Opfern überrollt wird, vermarktet er seine Verkaufsstelle als „unabhängig“.

In Wirklichkeit scheint El Estornudo eines der vielen Medienprojekte zu sein, die von der National Endowment for Democracy (NED) ins Leben gerufen wurden.

„Die Mitarbeiter, die das Magazin herstellen, werden pro produzierter Arbeit mit einem Festgehalt von 400 CUC bezahlt. Bis zu meiner Abreise wurde El Estornudo von der NED und der Open Society [Foundations] finanziert“, sagte Abraham Jiménez Enoa , ein ehemaliger Autor des Magazins, und bezog sich dabei auf den Regimewechsel-Arm der US-Regierung und die Gründung von George Soros.

El Estornudo gehört zu einer Konstellation von Medien, die vom Institute for War and Peace Reporting (IWPR), einer NGO, die im Jahr 2020 von der NED 145.230 US-Dollar erhielt, um „die Zusammenarbeit zwischen kubanischen unabhängigen Journalisten zu stärken“ und sie in sozialen Bereichen zu schulen , beauftragt wurden, Kubas Covid-Reaktion zu kritisieren Medien.

Zu den regierungsfeindlichen Medien, die unter der Schirmherrschaft von IWPR operieren, gehört auch Tremenda Nota , eine LGBTQ-Themenseite, die der kubanischen Regierung routinemäßig Homophobie und Transphobie vorwirft , obwohl die Diaz-Canel-Regierung die Homo-Ehe legalisiert und die Armee geöffnet hat schwule Soldaten und initiierten offizielle Stolzveranstaltungen .

Der Vorstand von IWPR besteht aus ehemaligen NATO-Funktionären und Medienvertretern, darunter der ehemalige Vorsitzende der Financial Times. Obwohl die NGO inzwischen ihre Gönnerliste von ihrer Website gestrichen hat, enthüllt eine archivierte Seite Partnerschaften mit der NED und ihren US-amerikanischen Regierungstöchtern sowie bestätigten britischen Geheimdienstauftragnehmern wie Albany Associates und der Thomson Reuters Foundation .

Carlos Manuel Álvarez ist bei weitem nicht das einzige San Isidro-Mitglied, das den US-Regimenterwechseln nahe steht. Neben ihm gibt es Yaima Pardo, eine kubanische Filmemacherin und Technologiespezialistin, deren Dokumentarfilm „Offline“ aus dem Jahr 2015 die Notwendigkeit einer Internetexpansion betonte, um Dissens zu schüren.

Pardo ist derzeit der Multimedia-Direktor von ADN Cuba, einem in Florida ansässigen Anti-Regierungs-Unternehmen, das allein im Jahr 2020 410.710 US-Dollar von USAID erhielt.

Esteban Rodríguez aus San Isidro, ein Reporter für ADN Cuba, hat das wirtschaftlich schwächende Verbot, das Trump Familienüberweisungen nach Kuba verhängt hat, als „perfekt“ gefeiert. „Wenn ich in den USA wäre, hätte ich Trump gewählt“, sagte Rodríguez gegenüber The Guardian .

Als San Isidro seine internationale Kampagne gegen das Dekret 349 startete, entschied es sich dafür, dies bei der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) zu tun – der in Washington DC ansässigen Regionalorganisation, die von Fidel Castro als „das Yankee-Ministerium der Kolonien“ verspottet wurde.

Dort wurde der Mitbegründer von San Isidro, Amaury Pacheco, von Luis Almagro, dem Generalsekretär der OAS, empfangen, der später in diesem Jahr den rechten Militärputsch in Bolivien inszenieren sollte . Zur Begrüßung der kubanischen Künstler waren auch Beamte des Außenministeriums und Carlos Trujillo, ein rechtsgerichteter Trump-Loyalist, der als US-Vertreter bei der OAS diente.

„Kunst in Kuba ist notwendiger denn je“, verkündete Almagro. „Es ist notwendig, die Herausforderungen der Repression“ durch den kubanischen Staat aufzudecken.

OAS-Generalsekretär Luis Almagro mit dem Mitbegründer der San Isidro-Bewegung Amaury Pacheco (zweiter von rechts) und anderen Künstlern des Kollektivs

Wie das in Venezuela ansässige Instituto Samuel Robinson berichtete , hat San Isidro seine Verbindungen zur internationalen Rechten durch die CADAL-Stiftung vertieft, die es für den vom Staat der NATO gesponserten Freemuse Prize for Artistic Expression nominiert hat . CADAL ist das Herzstück eines Netzwerks libertärer Organisationen, die Unternehmensgelder nutzen, um den Fundamentalismus des freien Marktes in ganz Lateinamerika voranzutreiben.

Zu den engsten Partnern von CADAL gehört das Atlas Network , eine Lobby-Front von Unternehmen, die mit Hilfe der Gebrüder Koch gegründet wurde, um die libertäre Wirtschaft voranzubringen und sozialistische Regierungen auf der ganzen Welt zu untergraben.

Gefördert wird der Think Tank auch vom US-Außenministerium, dem NED und seinen Tochtergesellschaften, darunter das Center for International Private Enterprise , das sich der „Stärkung der Demokratie weltweit durch Privatwirtschaft und marktorientierte Reformen“ widmet.

Von der Website von CADAL.org

Im Januar 2021 nahmen führende Mitglieder von San Isidro, darunter Otero und Pardo, an einem Webinar teil, das von einer anderen von Unternehmen unterstützten, rechtsgerichteten Denkfabrik veranstaltet wurde. Diesmal waren sie Gäste des Lateinamerikanischen Zentrums für Föderalismus und der Freedom Foundation .

Gesponsert von multinationalen Konzernen , die Kuba in einen Hafen des freien Marktes verwandeln wollen, und inspiriert von der Philosophie von Ayn Rand, ist die in Argentinien ansässige Stiftung auch direkt mit dem Atlas-Netzwerk verbunden.

Unter den Teilnehmern des Webinars war Iliana Hernandez, eine Reporterin für Cibercuba – eine der vielen regierungsfeindlichen Medien, die in den letzten Jahren nach dem Ausbau der Internetdienste entstanden sind.

In einer Diskussion über die US-Wahl im November 2020 auf ihrer Facebook-Seite argumentierte Hernandez , dass Trump „härtere Maßnahmen gegen die Tyrannei ergreifen werde … ich denke, dass Trump für Kubas Freiheit gewinnen sollte“.https://videopress.com/embed/Aid1HayB?hd=1&loop=0&autoPlay=0&permalink=1

Sie erläuterte auch die umfassende Koordination zwischen der San Isidro Bewegung und Beamten des Außenministeriums, die in der US-Botschaft in Havanna tätig sind.

In Bezug auf ihre Diskussionen mit dem Hardliner der US-Geschäftsführer Timothy Zúñiga-Brown und seiner Vorgängerin Mara Tekach bemerkte Hernandez: „In diesem letzten Gespräch mit Herrn Tim [Zúñiga] Brown sagte er mir: ‚Wie können wir? helfen?‘ Das heißt, was können wir tun? Weil ich meine, er wollte Befehle von mir bekommen und nicht umgekehrt. Ich habe ihm gesagt, wie er helfen kann.“

Otero hat auch enge Beziehungen zu Beamten des US-Außenministeriums gepflegt. Im Juli 2019 stolzierten er und andere San Isidro-Mitglieder während einer Veranstaltung zum Gedenken an den US-Unabhängigkeitstag stolz auf dem Gelände der US-Botschaft in Havanna herum.

Adonis Milan, ein Theaterregisseur aus Havanna, der mit San Isidro verbunden ist, veröffentlichte auf Facebook Fotos von sich selbst, einem Reggae-Künstler und San Isidro-Mitglied namens Sandor Pérez Pita, und Otero, der „ein paar Stunden Freiheit in Kuba genießt“, während er Selfies mit den USA machte Marinesoldaten.

„Viva la anexión“, schrieb Milan in einem Post, in dem er seine „leidenschaftliche Leidenschaft für die schöne Gringa“ ausdrückte.

Otero und Milan von San Isidro feiern den Unabhängigkeitstag in der US-Botschaft

San Isidro-Mitglied und Reggae-Künstler Sandor Pérez Pita, alias Rassandino, mit Marines in der US-Botschaft in Havanna

Adonis Milan hat sein Porträt mit US-Marines mit einem Titel versehen: „Es lebe die Annexion“

Von einem Reporter nach einem Treffen gefragt, das er in einer Straße in Havanna mit dem ehemaligen US-Geschäftsführer Tekach abgehalten hatte, antwortete Otero : „Sie ist Diplomatin. Ich kann mich mit Mara Tekach oder dem französischen Botschafter treffen; mein Freund, der Botschafter aus den Niederlanden oder der aus der EU. Auch mit dem kubanischen Präsidenten Miguel Diaz-Canel, wenn er eines Tages mit mir sprechen möchte.“

Im April 2021 behauptete die kubanische Regierung , Dokumente entdeckt zu haben, aus denen hervorgeht, dass das National Democratic Institute, eine Tochtergesellschaft von NED, monatlich 1.000 US-Dollar an Otero gezahlt hat. Die Anschuldigungen kamen auf, als der Künstler plante, Gemälde von Süßigkeitenverpackungen in seinem Haus auszustellen und einheimische Kinder einzuladen, sie zu sehen, und ärgerte die Kinder mit dem süßen Leben, das der Sozialismus ihnen verweigert hatte. Er bestritt rundweg, Zahlungen von Regimewechsel-Unternehmen der US-Regierung entgegenzunehmen.

Zu diesem Zeitpunkt war Otero ein Star in einer kollaborativen viralen Hymne, die Kubas Konterrevolution mit einem verbindenden Slogan und Protestsoundtrack versehen hatte.

Die San Isidro-Mitglieder Maykel Osorbo (links) und El Funky (rechts) flankieren Otero Alcántara im Video von „Patria y Vida“

Wir stellen „Patria y Vida“ vor, die beliebteste Rap-Hymne des US-Außenministeriums

Der erste Song, dem direkt die Mobilisierung der Kubaner zugeschrieben wird, um gegen ihre Regierung zu protestieren, wurde von einer Sammlung von Rappern und Reggaeton-Künstlern aufgenommen, zu denen auch zwei Mitglieder der San Isidro-Bewegung gehörten.

Von der staatlichen US-Medienagentur NPR als „das Lied, das den Aufstand in Kuba definiert“ gepriesen wird, hat „ Patria y Vida“ seit seinem Debüt auf YouTube am 16. Februar 2021 über 7 Millionen Aufrufe gesammelt

Der Song wurde in Miami aufgenommen und zeigt drei kubanische Künstler im Exil: Yotuel von der Hip-Hop-Gruppe Orishas, ​​das Reggaeton-Duo Gente de Zona und den Singer-Songwriter Descemer Bueno. Kompliment wurden sie von zwei Mitgliedern der San Isidro Bewegung aus Havanna: den Hip-Hop-Künstlern El Funky und Maykel „Osorbo“ Castillo.

Osorbo hat verkündet, dass er „[sein] Leben für Trump geben würde“, wenn der US-Präsident Kuba eine totale Blockade auferlegen würde, „die Küsten blockiert werden, dass nichts hineinkommt und nichts hinausgeht … wie in Venezuela“.

Das Video zu „Patria y Vida“ beginnt mit dem merkwürdigen Bild des antikolonialen kubanischen Helden Jose Marti, der mit dem des US-Gründervaters und Siedler-kolonialen Sklavenbesitzers George Washington verschmilzt.

Das Eröffnungsbild des Videos von Patria y Vida

Auf dem Höhepunkt des Songs erscheinen die Rapper Osorbo und El Funky auf der Leinwand, flankiert von San Isidros Otero. Die Rapper behaupten, ihren Auftritt heimlich gefilmt zu haben, treten dennoch in einem hochwertigen Video auf, in dem sie „Patria y Vida!“ singen.

Dieser Slogan war eine offene Wendung von Kubas revolutionärem Mantra „Patria o Muerte“, das erstmals von Fidel Castro an einem Denkmal für Hafenarbeiter ausgesprochen wurde, die 1960 durch die tödliche Sabotage des Frachters La Coubre durch die CIA im Hafen von Havanna getötet wurden Um die Souveränität Kubas mit seinem Leben zu verteidigen, zielen die Autoren des Liedes auf die antiimperialistische politische Kultur, die den Kubanern im Laufe von sechs Jahrzehnten eingeflößt wurde.

In den Versen von Osorbo und El Funky vermischen sich zerreißende Angriffe auf die sozialistische Regierung mit Hommagen an San Isidro:

„Wir

drehen weiter im Kreis, Sicherheit, Ablenkung mit Prisma Diese Dinge machen mich empört, das Rätsel ist vorbei

Genug deiner bösen Revolution…“

Nur eine Woche nach der Veröffentlichung des Songs ging die neue USAID-Regisseurin Samantha Power zu Twitter, um „Patria y Vida“ als Spiegelbild einer “ neuen Generation junger Menschen in Kuba und wie sie sich gegen die Repressionen der Regierung wehren“ zu posaunen.

Obwohl Power nicht besonders als Hip-Hop-Kennerin bekannt ist, hat sie sich den Ruf erworben , an Orten wie Libyen gescheiterte Staaten durch die Orchestrierung humanitärer interventionistischer Militärkampagnen zu schaffen. Es ist schwer vorstellbar, dass ihr plötzliches Interesse an einer viralen kubanischen Rap-Hymne nicht von einem Engagement für den Regimewechsel auf der Insel geleitet wurde.

Auch die Mitte-Rechts-Fraktion der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament hat sich nur eine Woche nach der Freilassung für „Patria y Vida“ versammelt. In Brüssel half der EU-Parlamentarier Leopoldo López-Gil – der oligarchische spanische Vater des rechtsgerichteten venezolanischen Putschisten Leopoldo López – Otero, Yotuel von der San-Isidro-Bewegung, und mehrere andere Persönlichkeiten, die hinter der Gründung von „Patria y Vida“ stehen.

„Ich bitte Sie heute, die kubanische Regierung zu verurteilen, damit meine Insel die Kraft hat, sich zu erheben…“, erklärte Yotuel . „Mein Volk braucht Europa, mein Volk braucht Europa, um auf den Täter hinzuweisen.“

Auch auf der Hand für die EU – Parlament Veranstaltung war Juan Guaidó, der von den USA ernannte faux „Präsident“ von Venezuela , die einen ins Leben gerufen gescheiterten Militärputsches neben seinem Mentor, Leopoldo López Jr.

Auch in den folgenden Tagen machten die Darsteller von „Patria y Vida“ die Regimewechsel-Runden. Am 12. März hielten Yotuel und Gente de Zona einen Zoom-Anruf mit Beamten des Außenministeriums ab und informierten sie über den Erfolg des Songs und die Forderungen der San Isidro-Bewegung.

Drei Monate später, wie der Journalist Alan MacLeod berichtete , veröffentlichte Powers USAID eine Mitteilung über 2 Millionen US-Dollar an Zuschussmöglichkeiten für Organisationen der „zivilen Gesellschaft“, die den Regimewechsel in Kuba vorantreiben wollen.

Das Dokument betonte die langjährige Strategie der Agentur, die von den US-Sanktionen am stärksten betroffene Demografie auszunutzen, und betonte die Notwendigkeit von Programmen, die „randständige und schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen unterstützen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Jugendliche, Frauen, LGBTQI+, religiöse Führer, Künstler, Musiker und Einzelpersonen“. afro-kubanischer Abstammung.“

In dem Dokument wies USAID auf „Patria y Vida“ als einen Propagandasieg hin, der dazu beitrug, einen „Wasserscheiden-Moment“ hervorzubringen – und der die kommenden Proteste vorwegnahm.

Ein USAID-Aufruf im Juni 2021 für Zuschussanträge in Kuba hebt „Patria y Vida“ als großen Propagandasieg hervor

Weniger als einen Monat später, am 11. Juli, rief Otero dazu auf, im Namen der San Isidro-Bewegung auf die Straßen von Havanna zu gehen. Bald hatten sich Hunderte von Demonstranten am Malecon am Meer versammelt, einige mit Schildern mit der Aufschrift „Patria y Vida“. Die Vision der Opposition von einem nationalen Aufstand, der den Sozialismus wegspülen kann, schien in den Fokus gerückt.

Hinter den Protesten steckt eine Reihe von Faktoren, vom Einsturz eines Elektrizitätswerks in der Stadt Holguin über die stotternden Versuche der Regierung um eine Währungsvereinigung bis hin zu den wirtschaftlichen Wunden, die die US-Blockade aufgerissen hat und die durch die besondere Zeit der Entbehrung weiter eiterte.

Aber durch die Kulturkämpfer von San Isidro, die jetzt von Washington als offizielle Gesichter und Stimmen der kubanischen Opposition delegiert wurden, wurden die Forderungen der Demonstranten als maximalistischer Ruf an Washington interpretiert, seine Bemühungen um einen Regimewechsel zu eskalieren.

Die San Isidro Bewegung geht nach Washington

Obwohl die Proteste schnell verpufften, deuteten Äußerungen von Präsident Joe Biden, die das von den USA mit einem Embargo verhängte Kuba als „gescheiterten Staat“ verunglimpften , und das Versprechen, den von Trump verhängten Sanktionen neue vernichtende Sanktionen hinzuzufügen, darauf hin, dass die demokratische Regierung nicht zu Obamas Normalisierungsprozess zurückkehren würde. Damit wurde ein wichtiges kurzfristiges Ziel der Miami Regime Change Lobby erreicht.

Die Anhörungen des Kongresses am 20. Juli zu Kuba im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses unterstrichen die entscheidende Rolle, die San Isidro bei dem erneuten Vorstoß zum Sturz der kubanischen Regierung gespielt hat.

Dort zitierte die Abgeordnete Debbie Wasserman-Schultz, eine rechtsgerichtete Demokratin aus Südflorida, einen Kommentar der liberalen Akademikerin Amalia Dache, die Black Lives Matter für ihre Solidaritätserklärung mit der kubanischen Revolution angreift. Dann wies sie auf Afrokubaner als aufstrebende Basis antikommunistischer Gärung auf der Insel hin.

Einige Meter entfernt saß Rep. Mark Green, ein Pro-Trump-Republikaner, der unter seiner Anzugjacke ein Hemd mit dem Slogan „Patria y Vida“ trug.

Der republikanische Abgeordnete Mark Green trägt während einer Anhörung des Auswärtigen Ausschusses des Repräsentantenhauses am 20. Juli zu Kuba eine „Patria y Vida“

Am selben Tag ehrte die rechtsgerichtete Victims of Communism Memorial Foundation auf dem Capitol Hill die San Isidro-Bewegung während ihres Gipfels in der Captive Nations Week .

In seinen Ausführungen zur Verleihung des Dissidenten-Menschenrechtspreises an die San Isidro-Bewegung erklärte Lee Edwards, Gründer der Opfer des Kommunismus und erfahrene Aktivistin der konservativen Bewegung: „Es ist nicht immer die Politik, sondern die Kultur, die in unserem Kampf so wichtig ist jetzt drin.“https://videopress.com/embed/So1jNsQU?hd=1&loop=0&autoPlay=0&permalink=1

Oben: Opfer des Kommunismus-Gründers Lee Edwards ehrt die San Isidro-Bewegung

Maykel Osorbo, die Hip-Hop-Künstlerin von „Patria y Vida“, nahm die Auszeichnung im Namen von San Isidro entgegen. „Mein Bruder, ich möchte dir von ganzem Herzen danken“, rief er in einer aufgezeichneten Nachricht an die Menge der silberhaarigen, rechten Republikaner.

Wie wir im zweiten Teil dieser Untersuchung sehen werden, halfen von der US-Regierung gesponserte Aktivisten, die mit der San Isidro-Bewegung verbunden sind, den Grundstein für die Juli-Proteste in Kuba von US-amerikanischem Boden aus zu legen. Von Florida aus starteten sie den Hashtag #SOSCuba, der zu einer US-Intervention in Kuba aufrief, Monate bevor er soziale Netzwerke überflutete.

