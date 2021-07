US-Cyberangriff auf Online-Petition, die eine Untersuchung des Fort Detrick-Labors fordert, sollte verurteilt werden. Bisher hat die Zahl der Unterschriften 10 Millionen überschritten (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202107/1229529.shtml



Am Samstagabend wurde der Server einer Online-Petition, die die Weltgesundheitsorganisation auffordert, das Labor in Fort Detrick zu untersuchen, mit einem Cyberangriff konfrontiert, der von US-IP-Adressen gestartet wurde. Wir verurteilen diesen Cyberangriff aufs Schärfste.

Es ist ein heiliges Recht der chinesischen Internetnutzer, die Petition zu unterschreiben. Die chinesische Öffentlichkeit hat seit Beginn der weltweiten Ausbreitung der Pandemie eine starke Forderung an die WHO gestellt, das Labor von Fort Detrick zu untersuchen, zumal die USA stark vom Virus betroffen waren. Besonders im Internet wurden die Forderungen laut. Daher schrieben einige Netizens einen offenen Brief an die WHO und später wurde eine Petition initiiert, um Unterschriften von Netizens zu sammeln.

Bisher hat die Zahl der Unterschriften 10 Millionen überschritten. Dies ist eine große Zahl. Wir gehen davon aus, dass mit der Verbreitung der gemeinsamen Unterzeichnungsaktivität mehr Internetnutzer, sogar einige Ausländer, teilnehmen werden, um gemeinsam von der WHO eine Untersuchung von Fort Detrick zu fordern.

Einige Kräfte in den USA sind offensichtlich besorgt über die wachsende Dynamik. Zu der Zeit, als sich die Unterschriften für die Petition 10 Millionen näherten, wurde die Petition von Cyberangriffen aus den USA angegriffen. Es scheint, dass einige Leute besonders die Unterschriften von mehr als 10 Millionen nicht sehen wollen und diese Kampagne niederschlagen wollen.

Glücklicherweise hielt der Server den Cyberangriffen stand und erlitt nur sehr geringe Verluste. Die Streitkräfte in den USA könnten weitere Cyberangriffe auf den Server starten. Wir werden uns umfassend darauf vorbereiten, den Angriffen standzuhalten, die Online-Petition zu schützen und weiterhin das heilige Recht der chinesischen Internetnutzer auf freie Meinungsäußerung zu schützen.

Wir rufen dazu auf, dass sich mehr Chinesen, die die Petition nicht unterschrieben haben, dieser Kampagne anschließen. Es ist klar, dass einige Kräfte in den USA diese Petition nicht mögen, sie sogar fürchten. Die USA als das von der Pandemie am stärksten betroffene Land mit der höchsten Zahl von Todesopfern stehen im Verdacht, die frühesten Virusfälle miterlebt und weltweit verbreitet zu haben. Das Labor in Fort Detrick spielt dabei eine sehr verdächtige Rolle. Einige amerikanische Streitkräfte haben Angst, dass das Labor untersucht wird, weil sie ein schlechtes Gewissen haben.

