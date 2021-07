Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador will Lebensmittel und medizinischen Hilfsgütern nach Kuba schicken. Gleichzeitig verurteilte der Präsident das US-Embargo gegen Kuba.

Die mexikanischen Schiffe sollen am Sonntag auslaufen.

Mexikos Politik der „internationalen Solidarität“ bietet lateinamerikanischen und karibischen Staaten humanitäre Hilfe im Kampf gegen die Covid-19 Krise an.

Mexiko hat sich wiederholt solidarisch hinter die Bevölkerung und die Regierung Kubas gestellt.

