‚Fora Bolsonaro‘ Massendemos in Brasilien (Telesur)

Am Samstag überfluteten Tausende Menschen die Straßen von mehr als 20 Städten in Brasilien und forderten den Rücktritt des rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro.

Unter dem Slogan „Out Bolsonaro“ forderten Demonstranten weitere COVID-19-Impfstoffe, um die Welle der damit verbundenen Todesfälle zu stoppen, die die südamerikanische Nation getroffen haben.

Die Generalstaatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen Bolsonaros Regierung wegen angeblich überhöhter Rechnungen beim Kauf von AstraZeneca-Impfstoffen eingeleitet.

Der Präsident selbst und einige Mitglieder seiner Familie und seines Kabinetts könnten im Zusammenhang mit diesem Multimillionen-Korruptionsskandal angeklagt werden.

Brasilien hat seit Beginn der nationalen Impfkampagne im Januar etwa 130 Millionen Covid-19-Impfstoffdosen abgegeben. Die Abbildung zeigt, dass etwa 40 Prozent der erwachsenen Bevölkerung mindestens eine Dosis erhalten haben, während nur 17 Prozent vollständig geimpft sind. Bis Samstagmorgen hatten die Gesundheitsbehörden über 19,6 Millionen COVID-19-Fälle und 548.000 Todesfälle gemeldet.

