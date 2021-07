Alle Klassenräume müssen mit Luftfiltern ausgestattet werden! Hygiene-Maßnahmen müssen propagiert werden!

via DIE LINKE:



Alle Klassenräume in Bremen werden mit Luftfiltern ausgestattet. Sehr gut! Niedersachsen und andere Bundesländer müssen sofort nachziehen.

https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/luftfilter-bremen-schulen-100.html?fbclid=IwAR2cIe_f2LyUDtx-qwXWNmx22G_8-HmU2mjqibqH3YLpHNX2pmn_C0yDVsU

Aber es gibt auch nachweisbare belegte kostengünstigere Lösungen:



Hier zum Artikel des Max-Planck Instituts Mainz:

https://www.mpic.de/4770837/eine-lueftungsanlage-fuer-schulen-zum-selberbauen

hier ein Video:



https://youtu.be/cFeRu8TV1_A

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related