Offener Brief an Präsident Biden die Sanktionen gegen Kuba unverzüglich aufzuheben und die US-Blockade Kubas zu beenden! (letcubalive.com)

In kürzester Zeit haben sich das People’s Forum, die ANSWER Coalition, CodePink und andere Gruppen zusammengeschlossen, um die Unterschriften von über 400 prominenten Politikern, Ex-Staatschefs, Aktivisten, Intellektuellen, Wissenschaftlern und Künstlern für einen Offenen Brief an Präsident Biden in der New York Times.



Die ganzseitige Anzeige in der New York Times fordert Biden auf, Trumps 243 Sanktionen gegen Kuba unverzüglich aufzuheben und die US-Blockade Kubas zu beenden!

Sehr geehrter Präsident Joe Biden,

Es ist an der Zeit, in den amerikanisch-kubanischen Beziehungen einen neuen Weg einzuschlagen. Wir, die Unterzeichner, richten diesen dringenden öffentlichen Appell an Sie, die grausame Politik des Weißen Hauses von Trump abzulehnen, die so viel Leid unter der kubanischen Bevölkerung verursacht hat.

Kuba – ein Land mit elf Millionen Einwohnern – durchlebt aufgrund der zunehmenden Knappheit von Nahrungsmitteln und Medikamenten eine schwere Krise. Jüngste Proteste haben die Welt darauf aufmerksam gemacht. Während sich die Covid-19-Pandemie für alle Länder als Herausforderung erwiesen hat, war es für eine kleine Insel unter dem schweren Gewicht eines Wirtschaftsembargos noch mehr.

Wir halten es insbesondere während einer Pandemie für unvernünftig, Überweisungen und Kubas Nutzung globaler Finanzinstitutionen absichtlich zu blockieren, da der Zugang zu Dollar für die Einfuhr von Nahrungsmitteln und Medikamenten notwendig ist.

Als die Pandemie die Insel traf, verloren die Menschen – und ihre Regierung – Milliarden an Einnahmen aus dem internationalen Tourismus, die normalerweise in ihr öffentliches Gesundheitssystem, die Nahrungsmittelverteilung und die wirtschaftliche Hilfe fließen würden.

Während der Pandemie verschärfte die Regierung von Donald Trump das Embargo, schob die Öffnung Obamas beiseite und führte 243 „Zwangsmaßnahmen“ ein, die das Leben auf der Insel absichtlich gedrosselt und mehr Leid verursacht haben.

Das Verbot von Überweisungen und das Ende kommerzieller Direktflüge zwischen den USA und Kuba behindern das Wohlergehen einer Mehrheit der kubanischen Familien.

„Wir stehen dem kubanischen Volk bei“, schrieben Sie am 12. Juli. Sollte dies der Fall sein, bitten wir Sie, unverzüglich eine Durchführungsverordnung zu unterzeichnen und Trumps 243 „Zwangsmassnahmen“ aufzuheben.

Es gibt keinen Grund, die Politik des Kalten Krieges beizubehalten, die von den USA verlangte, Kuba eher als existenziellen Feind denn als Nachbarn zu behandeln. Anstatt den von Trump eingeschlagenen Weg beizubehalten, um Präsident Obamas Öffnung gegenüber Kuba rückgängig zu machen, rufen wir Sie auf, voranzukommen. Setzen Sie die Öffnung fort und beginnen Sie mit der Beendigung des Embargos. Die Beendigung der schweren Verknappung von Nahrungsmitteln und Medikamenten muss oberste Priorität haben.

Am 23. Juni haben die meisten Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen dafür gestimmt , die USA aufzufordern, das Embargo zu beenden. Dies ist seit 30 Jahren die konsequente Position einer Mehrheit der Mitgliedstaaten. Zudem schrieben im April 2020 sieben UN-Sonderberichterstatter einen Brief an die US-Regierung zu den Sanktionen gegen Kuba. „Im Pandemie-Notstand“, schrieben sie , „könnte der fehlende Wille der US-Regierung, Sanktionen auszusetzen, zu einem höheren Leidensrisiko in Kuba führen.“

Wir bitten Sie, die „Zwangsmaßnahmen“ von Trump zu beenden und zur Obama-Öffnung zurückzukehren oder, noch besser, den Prozess der Beendigung des Embargos und der vollständigen Normalisierung der Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Kuba zu beginnen.

Vermont State Labor Council, AFL-CIO

Black Lives Matter Global Network

ANSWER Coalition

The People’s Forum

CODEPINK

Landless Workers Movement-MST (Brasil)

IFCO/Pastors for Peace

V (Formerly Eve Ensler)

Andres Arauz (Ecuador)

Miguel Barnet Lanza (Cuba)

Nnimmo Bassey (Nigeria)

Frei Betto (Brasil)

Jackson Browne

Chico Buarque (Brasil)

Prof. Judith Butler

Noam Chomsky

Jeremy Corbyn (UK)

Prof. Roxanne Dunbar-Ortiz

Daniel Ellsberg

Jane Fonda

Danny Glover

Nancy Morejón (Cuba)

Wagner Moura (Brasil)

Manu Pineda (Spain)

Boots Riley

Eduardo (Choco) Roca Salazar (Cuba)

Silvio Rodriguez Dominguez (Cuba)

Mark Ruffalo

Susan Sarandon

Oliver Stone

Rev. Dr. Liz Theoharis

Emma Thompson (UK)

Marisa Tomei

Dr. Cornel West

Reinerio Arce, Instituto Superior Ecuménico de Ciencias de las Religiones (Cuba)

Rev. Dr. Dora Arce Valentin, Presbyterian-Reformed Church in Cuba (Cuba)

Medea Benjamin, CODEPINK

Rudelmar Bueno de Faria, ACT Alliance

Rafael Correa, Fmr. President (Ecuador)

Lula Da Silva, Fmr. President (Brasil)

Manolo De Los Santos, The People’s Forum

Rev. Dr. Chris Ferguson, World Communion of Reformed Churches

David Harvey, CUNY Graduate Center (UK)

Gleisi Hoffman, Worker’s Party (PT) (Brasil)

Prof. Raj Patel, University of Texas

Adolfo Perez Esquivel, Nobel Peace Prize (Argentina)

Bishop Rubin Phillip, Anglican Church of Southern Africa (South Africa)

Vijay Prashad, Tricontinental Institute for Social Research

Israel Rojas Fiel, Duo Buena Fe (Cuba)

Dr. Jill Stein, Green Party

Rev. Raul Suarez, Dr. Martin Luther King, Jr. Memorial Center (Cuba)

Dr. Earl D. Trent Jr., Florida Avenue Baptist Church

Yanis Varoufakis, (Greece)

Mark Weisbrot, Center for Economic and Policy Research

Rev. Jim Winkler, National Council of Churches USA

Alliance for Cuba Engagement and Respect (ACERE)

United States Peace Council

Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (Mexico)

PazAmor, Inc

Democratic Socialists of America

Noname

Phillip Agnew

Leonardo Boff

Atilio A Boron (Argentina)

Glauber Braga

Dr. Charisse Burden-Stelly

Alicia Castro (Argentina)

Roberto Chile (Cuba)

Jandira Fhegalli

Dr. Pablo González Casanova (Mexico)

Luis Hernández Navarro (Mexico)

Dr Gerald Horne

Dr. Robin D. G. Kelley

Gloria La Riva

Dr. Gilberto López y Rivas (Mexico)

Fernando Morais (Brasil)

Dra. Josefina Morales (Mexico)

Alderperson Carlos Ramirez-Rosa

Dr. Barbara Ransby

G. C, Spivak

Prof Raymond Suttner

Estela Vazquez

Ruth Wilson Gilmore

Dr. Enrique Alemán Gutiérrez, Plataforma Cubana Pra el Dialogo Intereligioso (Cuba)

Prof. Bruno Bosteels, Columbia University

Kenarik Boujikian, Association of Judges for Democracy – Brazil

John Cavanagh, Institute for Policy Studies

Fernando Chavez, Son of Cesar Chavez

Gabriel Coderch Diaz, Centro Oscar Arnulfo Romero (Cuba)

Prof. Jodi Dean, Hobart and William Smith Colleges

Prof. Costas Douzinas, Hellenic Parliament (Greece)

Former Assistant Secretary Education and Public Service Smithsonian Institution James Counts Early, Institute for Policy Studies Board

Jorge González Nuñez, Student Christian Movement of Cuba (Cuba)

Rev. Dr. Carlos Emilio Ham Stanard, Seminario Evangelico de Teologia (Cuba)

Chris Hazzard, Sinn Fein (Ireland)

Prof. Fredric Jameson, Duke University

Bishop Ismael Laborde Figueras, United Evangelical Church in Cuba Lutheran Synod (Cuba)

Max Lesnick, La Alianza Martiana/ Radio Miami

Michael Löwy, French National Center of Scientific Research

Dianet Martínez Valdés, World Student Christian Federation – Latin America (Cuba)

Eugene Puryear, BreakThrough News

Prof. Adolph Reed Jr, University of Pennsylvania, Dept of Political Science

Angélica Salazar, Alliance for Cuba Engagement and Respect (ACERE)

Rev. Tania Sánchez Fonseca, Moravian Church in Cuba (Cuba)

President David Van Deusen, Vermont State Labor Council AFL-CIO

Mara Verheyden-Hilliard, Partnership for Civil Justice Fund

Corporación colectivo CreAcción

DISPARADA – Partido dos Trabalhadores (PT) (Brasil)

Anti-Flag

CUBA Solidarity Forum Ireland

The Grayzone

Denver Peace Council

Comite 68 (Mexico)

United Students Against Sweatshops (USAS)

RadioMiamiTV y PazAmor

Get Better Records

Carl Messineo, Attorney

Associação Intervenção Democrática – ID

New Frame (South Africa)

Historians for Peace and Democracy

Eve 6

Dream Defenders

Labor Against Racism and War

Abahlali baseMjondolo Movement (South Africa)

Zackie Achmat (South Africa)

Prof. Gregory Afinogenov

Santiago Alba Rico (Spain)

Jonathan Alingu

Dr. Tom Alter

Breno Altman (Brasil)

Eduardo Alvares Moreira (Brasil)

Prof. Elisabeth Anker

Dr. Barbara Applebaum

Mauricio Arenas

Dr. Silvia Arrom

Dr. Albena Azmanova

Maricruz Badia

Maura Barrios

Leo Bashinsky

Kenneth Baynes

Dr. Richard Benson

Katiusca Blanco Castiñeira (Cuba)

Altamiro Borges (Brasil)

Atilio Boron (Argentina)

Ricardo Bracho

Peter Bratt

Noni Brynjolson

Prof. Susan Buck-Morss

Dr. Larry Busk

Prof. Lana Cable

Lee Camp

Dr. Roosbelinda Cardenas

Dr. Chuck Churchill

Prof. Joshua Clover

Prof. Jean Cohen

Prof. Deborah Cohen

Ana Cortes

Bernardo Cotrim (Brasil)

Peter Coyote

Rubén Darío Salazar (Cuba)

Edevaldo de Medeiros (Brasil)

Prof. T. J. Demos

Derek DePratter

Richard Dickerson

Osvaldo Doimeadiós (Cuba)

Prof. Elizabeth Dore

Dr Jean Dreze

Dr. David Dulceany

Jennifer Duprey

Prof. Zillah Eisenstein

Max Elbaum

Ernesto Espinoza

Liza Featherstone

Jorge Fernández Souza (Brasil)

Alon Feuerwerker (Brasil)

John J. Fitzgerald

Prof. Carlos Forment

Prof. Nancy Fraser

Morgan Glaze

Prof. David Theo Goldberg

Prof. Emeritus Karen Graffeo

Prof. A. Tom Grunfeld

Chris Gude

Digna Guerra (Cuba)

Prof. Peter Hallward

Nigel Hanrahan

Prof. Donna Haraway

Michele Hardesty

Michael Hardt

Dr. John Harfouch

Chris Hedges

Doug Henwood

Prof. Anasa Hicks

Vanessa and Ted Hope

Bruno Jaffré

Jon Jeter

Esteban Jimenez

Esteban Esteban Jimenez

Prof. Cedric Johnson

Prof. Rebecca Karl

Prof. Sujung Kim

Prof. Esther kingston-mann

Dr. Tomomi Kinukawa

Rachel Kushner

Flávia Lacerda (Brasil)

Annie Lacroix-Riz

Greg LaMotta

Dr. Tamara Lee

Vivien Lesnik Weisman

Jonathan Lethem

Prof. Ania Loomba

Susan Luss

Prof. Clayton Lust

Prof. Kara Lynch

Verónica Lynn (Cuba)

Francisco López Sacha (Cuba)

Dr. Richard MacMaster

Prof. Geo Maher

Dr. Curry Malott

Bernardo Mançano Fernandes (Brasil)

Professor Emeritus, SUNY Cortland John Marciano

Dr. Nadia Marsh

James Martel

Abby Martin

Aaron Maté

Prof. Peter McLaren

Dr. David McNally

Veronika Mendoza (Peru)

Dr. Magali Menezes (Brasil)

Prof. Márgara Millán

Camilo Molina

Alexis Moncada

Prof. Daniel Mosquera

Prof. Eshragh Motahar

Julio Munoz

Prof. James Neel

Prof. Michael Neocosmos (South Africa)

Prof. Mary Nolan

Ben Norton

Luna Olavarria Gallegos

Dr. Marcos Oliveira (Brasil)

Jacqueline Osorio

Hypatia Ostojic

Fraser Ottanelli

Prof. Tanalís Padilla (Mexico)

Scott Parkin

João Paulo (Brasil)

João Paulo Souza de Alencar (Brasil)

Dr. Jacques Pauwels

Sandra Pereira

João Pimenta Lopes

Peyman Piran

Beatrice Pita

Graziella Pogolotti (Cuba)

Prof. Claire Potter

Prof. Margaret Power

Lindi Ragon

Ignacio Ramonet (Spain)

Dr. Josiah Rector

Dolores Rintoul

Corey Robin

Dr. William I. Robinson

Prof. Gabriel Rockhill

Tania Romero

Thomas Ross

Vicente Rubio-Pueyo

Prof. Abra Salazar

Prof. Josefina Saldaña-Portillo

Prof. Rosaura Sanchez

Magdiel Sanchez Quiroz (Mexico)

Sanford Schram

Ellen Schrecker

Dr. Rupa Shah

Cindy Sheehan

Prof. Beverly Sheftall

Prof. Francis Shor

Prof. Lewis Siegelbaum

Prof. Renato Simões (Brasil)

Alan Singer

Doris Smith

Greg Smith

Mark Spencer

Samuel Stein

Margaret Stevens

Linda Talton

Dr. Maria Tamiolaki

Jules Taylor

Niren Tolsi (South Africa)

Vladislava Tomova

Peter Truskier

Dario Ulloa

Maria Ulloa

Prof. Luis Felipe Ulloa-Forero

Nadia Valavani (Greece)

Orlando Valle “Maraca” (Cuba)

Lesbia Vent Dumois (Cuba)

Jaime Veve

Henrique Vieira (Brasil)

José Villa Soberón (Cuba)

Aldo ‘Bocafloja’ Villegas

Byron Vu

Roy Vu

Antonio Y. Vázquez-Arroyo

Ben Wilkins

Dr Randall Williams

SARAH WILSON

Dr. Barbara Winslow

Dr. Helen Yaffe

Amanda Yee

Alejandro Zuñiga

Prof. Rabab Abdulhadi, Arab and Muslim Ethnicities and Diasporas Studies, San Francisco State University

Darryl Accone, New Frame (South Africa)

David Adler, Progressive International

Christine Ahn, Women Cross the DMZ

Dr. Julia Alekseyeva, University of Pennsylvania

Luiz Alencar Dalla Costa, Coordenação nacional MAB, Coordenação internacional do MAR, FRENTE BRASIL POPULAR BTASIL (Brasil)

Rev. Aundreia Alexander, National Council of Churches of Christ in the USA

Harry Amana, UNC-CH

Tata Amaral, (Brasil)

Tânia Andrade, Advogada (Brasil)

Christian Appy, University of Massachusetts, Amherst

Valerio Arcary, PSol (Brasil)

Prof. Guy Aronoff, Humboldt State University

Ericah Azeviche, A Revolta da Lâmpada, Coletiva ComunaDeusa (Brasil)

Etienne Balibar, Kingston University London

Ajamu Baraka, Black Alliance for Peace

Prof. Narciso Barrera-Bassols, Grupo de Trabajo Agroecología Política CLACSO (Argentina)

Prof. Ericka Beckman, University of Pennsylvania

Prof. Joel Beinin, Stanford University

Douglas Belchior, Coalizão Negra por Direitos e Uneafro Brasil (Brasil)

Monica Benicio, Vereadora Psol (Brasil)

Prof. Daniel Benson, St. Francis College

Dr. Cyrus Bina, University of Minnesota

Prof. Martha Biondi, Northwestern University

Heidi Boghosian, A.J. Muste Memorial Institute

Prof. James Borchert, Cleveland State University

Marc Botenga, Parti du Travail de Belgique

Prof. Robert Brenner, UCLA

Prof. Robert Brenner, UCLA

Prof. Howard Brick, University of Michigan

Prof. Wendy Brown, U Cal Berkeley

Prof. Robert Buzzanco, University of Houston

Beatriz Cerqueira, (PT) MG (Brasil)

Prof. Beatriz Cerqueira, Deputada estadual (PT) em Minas Gerais (Brasil)

Prof. Benoit Challand, New School for Social Research

Dr. Paloma Checa-Gismero, Swarthmore College

Dianna Cohen, Plastic Pollution Coalition

Robert Carl Cohen, The film “Three Cubans”

Fray Miguel Concha Malo, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (Mexico)

Prof. Drucilla Cornell, Rutgers University

Leslie Cunningham, Texas State Employees Union

Prof. Daniel Czitrom, Mount Holyoke College

Luiz Carlos da Rocha, advogado (Brasil)

Prof. Bruno De Conti, University of Campinas (UNICAMP), Brazil (Brasil)

Adriana de França, advogada (Brasil)

Maria de Fátima Carneiro de Mendonça, (Brasil)

Bruno de Paiva e Souza, Igreja Reina (Brasil)

Eliane Dias Caffe Alves, Cineasta

Susana Draper, Princeton University

Prof. Lisa Duggan, New York University

Prof. Sandi E Cooper, CUNY

Hassan El-Tayyab, Friends Committee on National Legislation

Augusta Eulália Ferreira, Sindicato dos Advogados de São Paulo (Brasil)

Wagner Firmino Santana, Sindicato dos Metalurgicos do ABC (Brasil)

Dr. Jerise Fogel, Montclair State University

Prof. Derek Ford, DePauw University

Charles Fredricks, Israeli-Palestinian Confederation

Carlos Gabas, Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Brasil)

Rita Maria Garcia Morris, Christian Center for Dialogue & Reflection (Cuba)

Dr. Nathaniel George, Harvard University

Adam Gogola, Blind Adam and The Federal League

Juan Gonzalez, Democracy Now

Prof. Van Gosse, Franklin & Marshall College

Prof. Maggie Gray, Adelphi University

August H. Nimtz, University of Minnesota

Rev. Graylan Hagler, Plymouth Congregational United Church of Christ

Prof. Martin Halpern, Henderson State University

Dr. Kenneth Hammond, New Mexico State University

Dr. Neil Harvey, New Mexico State University

Alexandre Henrique Bezerra Pires, Centro Sabia e Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA) (Brasil)

Gary Holloway, USW Local 675

Srećko Horvat, DIEM, Democracy in Europe Movement

Prof. Kevin Howley, DePauw University

Derek Ide, University of Houston

Esther Iverem, Journalist

Dr. Christina Jackson, Stockton University

Dr. Katharine Jackson, University of Dayton School of Law

Ammar Ali Jan, Haqooq-e-Khalq Movement (Pakistan)

Dr. Nazia Kazi, Stockton University

Prof. Claudia Koonz, History. Duke University

Adam Kotsko, Shimer Great Books School, North Central College

Prof. Peter Kuznick, American University

Ertugrul Kürkçü, Peoples’ Democratic Party (HDP) (Turkey)

Prof. Andrew Lamas, University of Pennsylvania

Reed Lindsay, Belly of The Beast

Helmut-Harry Loewen, Canadian Anti-racism Education & Research Society

Scott Ludlam, Fmr. Senator (Australia)

Prof. Sergio Machado Rezende, Universidade Federal de Pernambuco (Brasil)

Prof. Anastasia Mann, Princeton University

Prof. Patrick Manning, American Historical Association

Prof. Eric Mar, Asian American Studies, SF State University

Prof. Lori Marso, Union College

Teresa Meade, Union College

Dr. Rosemari Mealy, City College of NY (CUNY)

Iago Montalvão, União Nacional dos Estudantes UNE (Brasil)

Daniel Montero, Belly of The Beast

Dr. Jamil Murad, Centro brasileiro pela Solidariedade aos povos e luta pela Paz (Brasil)

Liz Oliva Fernández, Belly of The Beast (Cuba)

Frank Padrón, Belly of The Beast (Cuba)

Jerry and Koohan Paik-Mander, International Forum on Globalization

Anya Parampil, The Grayzone

Commissioner Mariah Parker, Athens-Clarke County Unified Government

Prof. Paul Passavant, Hobart and William Smith Colleges

Dr. Jennifer Ponce de León, University of Pennsylvania

Carol Proner, ABJD (Brasil)

Mike Prysner, The Empire Files

Paulo Roberto da Silva Lima, Entregadores Antifascistas (Brasil)

Prof. Andrew Ross, New York University

Dr. Julio Vernon Ruíz, MD, FORNORM

Alvaro Salgado, Centro Nacional de Apoyo a Misiones Indígenas (Mexico)

Prof. Saskia Sassen, Columbia University

Lohana Schalken, LOUD (Brasil)

Roger Scott, AFSCME Local 2401

Ivan Silveira, Ubatuba/SP (Brasil)

Cliff Smith, United Union of Roofers, Waterproofers and Allied Workers, Local 36

Joaquim Soriano, Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (Brasil)

Walter Sorrentino, PCdoB (Brasil)

Deyvid Souza Bacelar da Silva, FUP – Federação Única dos Petroleiros (Brasil)

Lester Spence, Johns Hopkins University

Devyn Springer, Walter Rodney Foundation

Neal Sweeney, UAW Local 5810

Astra Taylor, Debt Collective

Katrina Vanden Heuvel, The Nation

João Vicente Caixa d’Água, Sindicato dos Advogados de São Paulo (Brasil)

Gilberto Vieira dos Santos, Conselho Indigenista Missionário Cimi (Brasil)

Jeanette Vizguerra, Sanctuary for All Colorado

Prof. Barbara Weinstein, New York Univ.

Prof. Suzi Weissman, Saint Mary’s College of CA

Philip Wohlstetter, Red May

Patti Woods, Patti Woods Interiors

Colonel Ann Wright, Veterans for Peace and CODEPINK

Prof. Emeritus Nicholas Xenos, University of Massachusetts Amherst

Kevin Young, University of Massachusetts, Amherst

Orlando Zaccone D’Elia Filho, Movimento Policiais Antifascismo (Brasil)

Acácio Zuniga Leite, Associação Brasileira de Reforma Agrária (Brasil)

