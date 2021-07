Peru: Keiko Fujimori erklärt, die Ergebnisse der Wahlen in Peru anzuerkennen. (Telesur)

https://www.telesurenglish.net/news/Peru-Keiko-Says-She-Will-Recognize-Results-of-Peru-Elections-20210719-0016.html

Die peruanische rechtsgerichtete Kandidatin Keiko Fujimori kündigte an diesem Montag an, dass sie die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl anerkennen wird,

„Heute gebe ich bekannt, dass ich meine Verpflichtungen gegenüber allen Peruanern erfüllen werde… Ich werde die Ergebnisse anerkennen, weil ich geschworen habe, das Gesetz und die Verfassung zu verteidigen“, sagte Fujimori während einer Pressekonferenz.

Die Kandidatin erklärte, dass sie die offizielle Proklamation akzeptieren werde, obwohl sie ihrer Meinung nach „illegitim“ sei, weil sie „etwas entdeckt habe, das bereits nicht zu beanstanden ist: Peru Libre (Castillos Partei) hat uns am Wahltag Tausende von Stimmen gestohlen“. .

Fujimori gab diese Erklärung ab, kurz nachdem die JNE bestätigt hatte, dass sie diese Woche den nächsten Präsidenten von Peru verkünden und dem nächsten Präsidenten übergeben wird, der nach der offiziellen Zählung Castillo sein wird, nachdem er mit etwas mehr als 44.000 Stimmen gewonnen hat.

