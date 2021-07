Pedro Castillo offiziell zum Präsidenten von Peru erklärt (Telesur)

https://www.telesurenglish.net/news/Pedro-Castillo-Officially-Declared-President-of-Peru-20210719-0018.html

Perus Nationale Wahljury gab am Montag die offiziellen Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2021 bekannt und erklärte Pedro Castillo zum Präsidenten von Peru.

Die Partei Peru Libre gewann mit 8 836 380 Stimmen, was mindestens 50,1 Prozent der Stimmen entspricht, und Fuerza Popular, die Partei der Kandidatin Keiko Fujimori, erreichte 8 792 117, was 49,8 der insgesamt gültigen Stimmen entspricht.

Castillo wurde anderthalb Monate nach den Wahlen, die er gegen die rechtsextreme Keiko Fujimori gewonnen hatte, zum gewählten Präsidenten von Peru erklärt, die seine Nominierung mit mehr als tausend Anfechtungen verzögerte, in denen sie einen angeblichen „Betrug“ ohne zuverlässige Beweise anprangerte.

Nachdem die letzten von Fujimori eingereichten Rechtsbehelfe für unbegründet erklärt wurden, billigte die Nationale Wahljury (JNE) die Ergebnisse der Abstimmung vom 6. Juni, bei der Castillo 50,12 % der gültigen Stimmen erhielt, ein knapper Sieg mit nur 44.263 Stimmen vor Fujimori.

Von der zentralen Colon Avenue aus versprach Castillo, das peruanische Volk an die erste Stelle zu setzen und auf Einheit, Fortschritt und Gerechtigkeit für das Land hinzuarbeiten. Darüber hinaus bat Castillo seinen Gegner Fujimori, zum Prozess der nationalen Einheit beizutragen.

