COVID-19 in Indonesien: Vom 1. bis 17. Juli starben 114 Ärzte, mehr als 20 % der insgesamt 545 Todesfälle von Ärzten seit Beginn der Pandemie

Die Zahl der Todesfälle von Ärzten durch COVID-19 stiegen nach Angaben des Berufsverbandes in der ersten Julihälfte stark an, da die Delta-Variante des Coronavirus landesweit einen Anstieg der Infektionen verursachte.

Vom 1. bis 17. Juli starben insgesamt 114 Ärzte, die höchste Zahl, mehr als 20 % der insgesamt 545 Todesfälle von Ärzten durch COVID-19 seit Beginn der Pandemie, erklärten Beamte der indonesischen Ärztevereinigung (IDI).

In Indonesien, dem viertbevölkerungsreichsten Land der Welt, ist die Zahl der Todesfälle durch Ärzte trotz einer 95-prozentigen Impfrate bei Gesundheitspersonal gestiegen. Das Land ist das neue Epizentrum der Pandemie. Indonesien meldete jetzt 44.721 Fälle und 1.093 neue Todesfälle durch das Virus.

