Mehr als eine halbe Million chinesischer Internetnutzer haben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am Sonntag einen gemeinsamen Brief an die WHO unterzeichnet, in dem sie die Organisation auffordern, eine Untersuchung des US-Labors Fort Detrick durchzuführen, einem Ort, dessen plötzliche Schließung immer noch geheim ist, was jedoch nicht der Fall ist jeglicher Kontrolle durch die internationale Gemeinschaft ausgesetzt war. Sie glauben, dass eine gründliche Untersuchung des US-Labors eine zukünftige Epidemie verhindern könnte.

Der Schritt erfolgte, als bestimmte westliche Politiker und Medien eine neue Runde der Verleumdungskampagne anzettelten, um China als Schuldigen für den Ursprung des Coronavirus zu identifizieren.

Eine Gruppe chinesischer Internetnutzer verfasste den gemeinsamen offenen Brief, um die WHO aufzufordern, das medizinische Forschungsinstitut für Infektionskrankheiten der US-Armee (USAMRIID) in Fort Detrick, Maryland, zu untersuchen. Sie betrauten die Global Times damit, den Brief am Samstag auf ihren WeChat- und Weibo-Plattformen zu veröffentlichen, um eine öffentliche Antwort zu erbitten. Es hat innerhalb von 24 Stunden eine halbe Million Unterschriften gesammelt.

Sie sagten in dem Brief, dass die WHO, um die nächste Epidemie zu verhindern, Labors besondere Aufmerksamkeit schenken sollte, die Studien zu gefährlichen Viren oder sogar zu biochemischen Waffen durchführen.

In dem offenen Brief wurde insbesondere das Labor in Fort Detrick erwähnt, in dem die tödlichsten und infektiösesten Viren der Welt gelagert werden, darunter Ebola, Pocken, SARS, MERS und das neuartige Coronavirus. Das Auslaufen eines von ihnen würde eine ernsthafte Gefahr für die Welt darstellen.

„Aber dieses Labor hat eine berüchtigte Bilanz in Bezug auf die Laborsicherheit. Es gab Skandale, in denen Anthrax-Bakterien aus dem Labor gestohlen wurden, was zu Vergiftungen und sogar zum Tod führte Ausbruch der COVID-19-Epidemie wurden jedoch detaillierte Informationen von den USA unter Ausreden der nationalen Sicherheit zurückgehalten“, heißt es in dem Schreiben.

Die von den US-Medien enthüllten Informationen haben die Welt beunruhigt und einige haben in Frage gestellt, ob das neuartige Coronavirus mit dem US-Labor in Verbindung gebracht werden könnte.

Das USAMRIID wurde 2019 nach einer Inspektion der US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) vorübergehend geschlossen. Obwohl dieses mysteriöse Labor den Grund für die Schließung als „laufende Infrastrukturprobleme bei der Abwasserdekontamination“ angab, war die Erklärung nicht überzeugend genug.

In einem aktuellen Beispiel im Juni fand eine Forschungsstudie des All of Us Research Program des National Institutes of Health bereits im Dezember 2019, Wochen vor der ersten dokumentierten Infektion im Land, Hinweise auf COVID-19-Infektionen in den USA.

Wuhan zeichnete am 8. Dezember 2019 Chinas früheste COVID-19-Symptome bei einem Patienten auf.

Geheimes Labor in Fort Detrick

In dem gemeinsamen Brief heißt es: „Was noch verwirrender ist, ist, dass, als China Virologen aus westlichen Ländern und sogar US-Mainstream-Medien erlaubte, das Wuhan Institute of Virology zu besuchen, die USA das Fort Detrick-Labor nicht eröffnet, geschweige denn geteilt haben die Originaldaten mit Ländern wie China, die unabhängig vom geopolitischen Einfluss der USA sind.“

Die USA haben sogar den Aufruf des chinesischen Volkes, das Fort Detrick-Labor zu untersuchen, absichtlich vernachlässigt und verzerrt – die in dem Brief aufgeworfenen Fragen als „Verschwörungstheorie“ bezeichnet und gleichzeitig unhaltbare und fehlerhafte Gerüchte verwendet, um das Wuhan Institute of . anzugreifen Virologie, sagte der offene Brief.

Zeng Guang, ehemaliger Chefepidemiologe des Chinesischen Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, sagte der Global Times, dass die Experten der WHO bereits während ihrer Reise nach China ihre Bewertung zur „Wuhan-Laborleck-Theorie“ vorgenommen hätten, daher sollte der Verdacht auf diese Hypothese bestehen ausgestempelt. Für andere Labore bleiben jedoch Fragen, ob das Virus aus ihnen durchgesickert ist, sagte der Epidemiologe und forderte weitere Untersuchungen in Labors in anderen Ländern.

Er glaubte, dass die USA in der nächsten Phase der Ermittlungen Vorrang haben sollten, da das Land die Menschen in einem frühen Stadium nur langsam testete. Die USA haben auch viele biologische Laboratorien auf der ganzen Welt. „Alle Themen im Zusammenhang mit Biowaffen, die das Land besitzt, sollten einer genauen Prüfung unterzogen werden“, sagte Zeng.

Der offene Brief stellte fest, dass die Welt nur durch die Ermittlung der Ursprünge des Virus potenzielle Gefahren beseitigen, die nächste Epidemierunde vermeiden und die Familien der Toten trösten kann, die nach Antworten suchen.

Die USA haben jedoch immer die Arbeit unterbrochen und sich geweigert, der internationalen Gemeinschaft zu erlauben, das Labor in Fort Detrick zu untersuchen. Wollen die USA nach ihrem desaströsen Umgang mit der Epidemie, die mehr als 600.000 Amerikaner das Leben gekostet hat, die ganze Welt damit begraben, fragte der offene Brief.

In diesem 19. März 2020 kultiviert die Fotolaborwissenschaftlerin Andrea Luquette das Coronavirus, um sich auf Tests beim medizinischen Forschungs- und Entwicklungskommando der US-Armee in Fort Detrick in Frederick, Maryland, vorzubereiten, wo Wissenschaftler daran arbeiten, Lösungen zur Vorbeugung, Erkennung und Behandlung zu entwickeln das Coronavirus. Foto: AP

Neue Verschwörungswelle

Eine neue Welle der Politisierung der Untersuchung des Ursprungs des Coronavirus wurde ausgelöst, nachdem der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Freitag in einem Briefing unter Ausschluss der Öffentlichkeit den Mitgliedstaaten vorgeschlagen hatte, eine zweite Phase einer Untersuchung der Ursprünge des Coronavirus sollte weitere Studien umfassen in China und Labor-„Audits“.

Der Generaldirektor listete fünf Prioritäten auf, darunter „Audits relevanter Labors und Forschungseinrichtungen, die im Bereich der im Dezember 2019 identifizierten ersten Fälle beim Menschen tätig sind“, berichtete Reuters unter Berufung auf eine Kopie seiner Eröffnungserklärung der WHO.

Die WHO hat bereits im Januar ein internationales Expertenteam für entsprechende Arbeiten nach China entsandt. Die Teammitglieder wurden von der WHO sorgfältig aus westlichen Ländern ausgewählt, die verschiedene Bereiche abdecken, und sie verbrachten fast einen Monat mit Feldstudien in Wuhan, bevor sie mit einem detaillierten Bericht zu einem wissenschaftlichen Ergebnis kamen, ein chinesischer Experte, der dem gemeinsamen Team von WHO und China nahesteht sagte der Global Times.

Als Chef der WHO respektiert Ghebreyesus die Schlussfolgerungen der WHO-Experten nicht und unterstützt deren Vorschlag zur nächsten Phase der globalen Studie nicht, und er brachte sogar widersprüchliche Ideen zur Schlussfolgerung, die schwer zu akzeptieren ist , er sagte.

„Ich verstehe nicht, warum er das getan hat, und als Generaldirektor der Organisation glaubt und unterstützt er nicht einmal das Expertenteam, das seine eigene Organisation entsandt hat“, sagte er und merkte an, dass es mit einer vorausgesetzten Einstellung so wäre: Es ist sinnlos, wieder mehr Menschen nach China zu schicken.

Ein anderer westlicher Wissenschaftler, der dem gemeinsamen Team von WHO und China nahe steht, sagte der Global Times, der Grund, warum Ghebreyesus den Ansatz für Phase zwei ändert, sei der politische Druck in Bezug auf das Laborleck aus einer kleinen Anzahl von Mitgliedstaaten, angeführt von die USA.

Der westliche Wissenschaftler sagte, dass dies zu einer erheblichen Verzögerung beim Beginn der nächsten Untersuchungsstufe führen könnte, was ein Problem darstellen würde, da es die Möglichkeit verringern könnte, Beweise für den Ursprung zu finden. Das China-Team und die internationalen Experten der WHO tauschten neue Informationen über den Bericht aus und erstellten Pläne für Phase zwei. Die vom WHO-Generaldirektor vorgeschlagenen Änderungen an der Art und Weise, wie diese Arbeit durchgeführt werden soll, bedeute, dass die Bemühungen jetzt zum Stillstand gekommen seien, sagte er.

Als Reaktion auf die Äußerungen von Ghebreyesus sagte der chinesische Außenminister Zhao Lijian bei der Medienbesprechung am Freitag, dass internationale Experten der China-WHO-Studiengruppe zu den Ursprüngen von COVID-19 oft sagten, dass sie auf substanzielle Daten und Informationen zugegriffen hätten und vollständig verstanden hätten, dass einige Informationen aus Datenschutzgründen nicht kopiert oder aus China mitgenommen werden.

Zhao sagte, dass China die Vorschläge für eine Phase-2-Studie prüfe und die nächste Phase-Studie von den Mitgliedstaaten geleitet werden sollte, die durch Konsultationen vereinbart und auf dem gemeinsamen Studienbericht von China und der WHO basiert, der zu dem Schluss kam, dass die Hypothese von Laborlecks äußerst unwahrscheinlich ist , und dass wir weltweit nach möglichen frühen Fällen des Ausbruchs suchen und die Rolle von Kühlketten und Tiefkühlkost besser verstehen sollten.

Insgesamt 48 Länder haben Briefe an die WHO geschickt, die sich gegen die Politisierung der Untersuchung der Ursprünge des Virus wehren, und die Organisation aufgefordert, gemäß der Resolution der Weltgesundheitsversammlung (WHA) zu handeln und die globale Untersuchung der Rückverfolgung des Virus, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Donnerstag und betonte, es zeige, dass objektive und faire Gerechtigkeit immer noch die Mehrheit ausmacht.

Es wies darauf hin, dass der gemeinsame Bericht der WHO und Chinas über die Virusherkunft als Grundlage und Leitlinie für die weltweite Rückverfolgung der Virusherkunft dienen sollte. Der Brief wies darauf hin, dass die Untersuchung der Ursprünge des Virus eine wissenschaftliche Arbeit sei und Wissenschaftler auf globaler Ebene arbeiten müssen, so der Sprecher des chinesischen Außenministeriums.

Chinesische Epidemiologen sagten, dass der Trend zur Politisierung von Problemen bei der Virusverfolgung einer „wissenschaftlichen und rationalen“ Untersuchung des Rätsels im Wege stehe. Wissenschaftler auf der ganzen Welt sollten zusammenstehen, um an diesem Thema zu arbeiten, und diejenigen, die dieses Thema für ihre eigenen Zwecke durchdringen wollen, humpeln, sagten diese Epidemiologen.

