Antwort auf einen Artikel: „Eine globale USA kann nicht umhin, China und Russland zu konfrontieren“ – Von Sylvia Demarest , World BEYOND War

13. Juli 2021

Am 8. Juli 2021 veröffentlichte Balkin Insights einen von David L. Phillips verfassten Artikel mit dem Titel „Eine globale US-Konfrontation mit Russland und China nicht vermeiden“ Untertitel: „Vergiss das Gerede über ‚Neueinstellungen‘ in den Beziehungen; die USA sind auf Kollisionskurs mit zwei unerbittlichen Gegnern, die ihre Führung und Entschlossenheit auf die Probe stellen wollen.“

Den Artikel finden Sie unter: https://balkaninsight.com/2021/07/08/a-global-us-cant-avoid-confronting-china-and-russia/

David L. Phillips ist Direktor des Programms für Friedenskonsolidierung und Rechte am Institute for the Study of Human Rights an der Columbia University. Besorgt über den Tenor dieses Artikels, insbesondere der von einem Institut, das sich der Friedensförderung widmet, entschied ich, dass eine Antwort angebracht war. Unten ist meine Antwort auf den Aufsatz von Mr. Phillips. Die Antwort wurde am 12. Juli 2021 an David L. Phillips dp2366@columbia.edu gesendet

Sehr geehrter Herr Phillips:

Mit wachsender Besorgnis habe ich den obigen Artikel gelesen, der von Ihnen geschrieben und in BalkinInsight veröffentlicht wurde, angeblich im Auftrag eines Zentrums der Columbia University, das sich dem Thema „Friedensbildung und Menschenrechte“ widmet. Ich war schockiert, so viel kriegstreibende Rhetorik aus einem Zentrum zu sehen, das sich der Schaffung von Frieden verschrieben hat. Könnten Sie genau erklären, wie die USA Ihrer Meinung nach Russland und China „konfrontieren“ sollten, ohne einen Krieg zu riskieren, der uns alle zerstören würde?

Was die Friedensförderung angeht, da Sie in letzter Zeit in mehreren Regierungen gearbeitet haben, wissen Sie sicherlich, dass die USA über eine ganze Infrastruktur verfügen, die den Frieden im Wesentlichen stören und „Konflikte schüren“ soll, nämlich das National Endowment for Democracy entlang des Republican and Democratic Institutean und eine ganze Reihe von NGOs und privaten Geldgebern, deren Zweck es ist, Grafschaften zu stören, die die USA für einen Regimewechsel anvisiert haben. Wenn Sie die Sicherheitsbehörden und USAID hinzufügen, ist es eine ziemliche Infrastruktur. Unterstützt Ihr Zentrum die disruptiven Aktivitäten dieser Infrastruktur, die manche Leute als „soft power“ bezeichnen? Was hat Ihr Zentrum zum Thema Menschenrechte unternommen, um den Taktiken des „Kriegs gegen den Terror“ entgegenzutreten, einschließlich illegaler Invasion, Bombardierung, Vertreibung von Zivilisten, Überstellung, Waterboarding, und andere Formen der Folter, die über die Jahre aufgedeckt wurden? Anstatt mit dem Finger auf andere Länder zu zeigen, warum arbeiten wir nicht daran, unser eigenes Staatsschiff in Ordnung zu bringen?

Sie scheinen sich auch der Geschichte der russisch-chinesischen Beziehungen, die oft von Feindseligkeit und Konflikten geprägt waren, nicht bewusst zu sein, zumindest bis vor kurzem, als die US-Politik gegenüber Russland Russland zu einem Bündnis mit China zwang. Anstatt die Politik, die zu einem so katastrophalen Ergebnis für die US-Interessen geführt hat, noch einmal zu überprüfen, scheinen Sie es vorzuziehen, Dinge zu sagen, die fragwürdig erscheinen wie: „Russland ist eine Weltmacht im Niedergang“. Ich bitte Sie, diese Aussage anhand einiger Beobachtungen aus meiner Lektüre und meinen Reisen nach Russland zu überprüfen; 1) Russland ist in der Raketentechnologie und Raketenabwehr und vielen anderen High-Tech-Militärtechnologien Generationen voraus und verfügt über ein wiederaufgebautes, gut ausgebildetes Militär; 2) Russlands Rosatom baut jetzt die Mehrheit der Atomkraftwerke weltweit mit neuer und viel sichererer Technologie, während die US-Firmen nicht einmal eine moderne nukleare Stromerzeugungsanlage bauen können; 3) Russland baut alle seine eigenen Flugzeuge, einschließlich Passagierflugzeuge – Russland baut auch alle seine eigenen Marineschiffe, einschließlich neuer High-Tech-U-Boote und autonomer Drohnen, die Tausende von Meilen unter Wasser zurücklegen können; 4) Russisch ist in der arktischen Technologie für extreme Kälte, einschließlich Einrichtungen und Eisbrechern, weit voraus. 5) Die russischen Schulden betragen 18% des BIP, sie haben einen Haushaltsüberschuss und einen Staatsfonds – die US-Schulden steigen jedes Jahr um Billionen und die USA müssen Geld drucken, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu bezahlen; 6) Als Russland eingreift, wie es 2015 in Syrien auf Einladung der syrischen Regierung geschah, konnte Russland das Blatt in diesem zerstörerischen illegalen Stellvertreterkrieg wenden, den die USA unterstützten. Vergleichen Sie diesen Rekord mit dem „Erfolg“ der US-Kriegstreiberei seit dem 2. Weltkrieg; 7) Russland ist im Wesentlichen autark in Bezug auf Nahrungsmittel, Energie, Konsumgüter und Technologie. Was würde mit den USA passieren, wenn die Containerschiffe nicht mehr ankamen? Ich könnte fortfahren, aber hier ist mein Punkt: In Anbetracht Ihres offensichtlichen Mangels an aktuellen Kenntnissen sollten Sie vielleicht nach Russland reisen und die aktuellen Bedingungen selbst miterleben, anstatt endlos antirussische Propaganda zu wiederholen?

Warum ich das vorschlage? Denn jeder, der die Zusammenhänge versteht, wird erkennen, dass es im nationalen Sicherheitsinteresse der USA liegt, mit Russland befreundet zu sein – vorausgesetzt, dies ist nach dem US-Verhalten der letzten 30 Jahre noch möglich. Was würde mit den USA passieren, wenn die Containerschiffe nicht mehr ankamen? Ich könnte fortfahren, aber hier ist mein Punkt: In Anbetracht Ihres offensichtlichen Mangels an aktuellen Kenntnissen sollten Sie vielleicht nach Russland reisen und die aktuellen Bedingungen selbst miterleben, anstatt endlos antirussische Propaganda zu wiederholen?

Natürlich wollen weder Russland noch China die USA konfrontieren, weil beide erkennen: 1) angesichts der aktuellen Politik ist die Fortsetzung des US/NATO-Militarismus sowohl politisch als auch wirtschaftlich unhaltbar; und 2) die USA wären nicht in der Lage, einen konventionellen Krieg für längere Zeit aufrechtzuerhalten, so dass die Welt einem großen Risiko ausgesetzt wäre, dass die USA sich zu Atomwaffen wenden, anstatt eine konventionelle Niederlage hinzunehmen. Aus diesem Grund warten sowohl Russland als auch China ihre Zeit ab, anstatt einen globalen Atomkrieg zu riskieren. Sollten die USA/NATO jemals beschließen, Atomwaffen auf Russland zu richten, haben die Russen klar gemacht, dass der nächste Krieg nicht ausschließlich auf russischem Boden geführt wird ausgewachsenen Atomkrieg einschließlich der Zerstörung der USA.

Ich könnte eine ganze Dissertation über all die Ungenauigkeiten, Fehlinformationen und Desinformationen in Ihrem Aufsatz schreiben – aber lassen Sie mich ein paar Worte über die Ukraine und die ehemalige UdSSR sagen. Ist Ihnen überhaupt bewusst, dass sich die Russische Föderation und das russische Volk nach der Auflösung der Sowjetunion an die USA wandten und uns anvertrauten, ihnen beim Aufbau einer Marktwirtschaft zu helfen? Dass 80 % der Russen eine positive Meinung von den USA hatten? Dass dies erwidert wurde, da über 70% der US-Bürger eine positive Meinung über das russische Volk hatten? Was für eine erstaunliche Gelegenheit bot dies, den Militarismus beiseite zu legen, den Frieden zu fördern und unsere eigene Republik zu retten? Was ist passiert? Schlag es nach!! Russland wurde geplündert – seine Leute verarmten. Es wurden Aufsätze geschrieben, in denen es heißt: „Russland ist am Ende“. Aber, wie ich oben skizziert habe, ist Russland noch nicht fertig. Wir haben sogar das Versprechen gebrochen, die NATO nicht „einen Zoll nach Osten“ auszudehnen. Stattdessen ging der US-Militarismus weiter und die NATO wurde bis vor die Haustür Russlands ausgedehnt. An Russland grenzende Länder, darunter Georgien und die Ukraine, wurden von farbigen Revolutionen wie dem Maidan-Putsch von 2014 heimgesucht. Heute ist die Ukraine dank der US/NATO-Politik im Wesentlichen ein gescheiterter Staat. Unterdessen beschloss die Mehrheit der russischen Bevölkerung der Krim, ihren eigenen Frieden, ihre Sicherheit und ihre Menschenrechte zu schützen, indem sie für den Beitritt zur Russischen Föderation stimmte. Für diesen Akt der Selbsterhaltung wurden die Menschen auf der Krim sanktioniert. Russland hat dies nicht getan. Niemand, der die Tatsachen versteht, würde Russland dafür verantwortlich machen. Die US/NATO-Politik hat dies getan. Unterstützt ein Zentrum zur Förderung von Frieden und Menschenrechten dieses Ergebnis? Der US-Militarismus ging weiter und die NATO wurde bis vor die Haustür Russlands erweitert. An Russland grenzende Länder, darunter Georgien und die Ukraine, wurden von farbigen Revolutionen wie dem Maidan-Putsch von 2014 heimgesucht. Heute ist die Ukraine dank der US/NATO-Politik im Wesentlichen ein gescheiterter Staat. Unterdessen beschloss die Mehrheit der russischen Bevölkerung der Krim, ihren eigenen Frieden, ihre Sicherheit und ihre Menschenrechte zu schützen, indem sie für den Beitritt zur Russischen Föderation stimmte. Für diesen Akt der Selbsterhaltung wurden die Menschen auf der Krim sanktioniert. Russland hat dies nicht getan. Niemand, der die Tatsachen versteht, würde Russland dafür verantwortlich machen. Die US/NATO-Politik hat dies getan. Unterstützt ein Zentrum zur Förderung von Frieden und Menschenrechten dieses Ergebnis? Der US-Militarismus ging weiter und die NATO wurde bis vor die Haustür Russlands erweitert. An Russland grenzende Länder, darunter Georgien und die Ukraine, wurden von farbigen Revolutionen wie dem Maidan-Putsch von 2014 heimgesucht. Heute ist die Ukraine dank der US/NATO-Politik im Wesentlichen ein gescheiterter Staat. Unterdessen beschloss die Mehrheit der russischen Bevölkerung der Krim, ihren eigenen Frieden, ihre Sicherheit und ihre Menschenrechte zu schützen, indem sie für den Beitritt zur Russischen Föderation stimmte. Für diesen Akt der Selbsterhaltung wurden die Menschen auf der Krim sanktioniert. Russland hat dies nicht getan. Niemand, der die Tatsachen versteht, würde Russland dafür verantwortlich machen. Die US/NATO-Politik hat dies getan. Unterstützt ein Zentrum zur Förderung von Frieden und Menschenrechten dieses Ergebnis? Dank der US/NATO-Politik ist die Ukraine im Wesentlichen ein gescheiterter Staat. Unterdessen beschloss die Mehrheit der russischen Bevölkerung der Krim, ihren eigenen Frieden, ihre Sicherheit und ihre Menschenrechte zu schützen, indem sie für den Beitritt zur Russischen Föderation stimmte. Für diesen Akt der Selbsterhaltung wurden die Menschen auf der Krim sanktioniert. Russland hat dies nicht getan. Niemand, der die Tatsachen versteht, würde Russland dafür verantwortlich machen. Die US/NATO-Politik hat dies getan. Unterstützt ein Zentrum zur Förderung von Frieden und Menschenrechten dieses Ergebnis? Dank der US/NATO-Politik ist die Ukraine im Wesentlichen ein gescheiterter Staat. Unterdessen beschloss die Mehrheit der russischen Bevölkerung der Krim, ihren eigenen Frieden, ihre Sicherheit und ihre Menschenrechte zu schützen, indem sie für den Beitritt zur Russischen Föderation stimmte. Für diesen Akt der Selbsterhaltung wurden die Menschen auf der Krim sanktioniert. Russland hat dies nicht getan. Niemand, der die Tatsachen versteht, würde Russland dafür verantwortlich machen. Die US/NATO-Politik hat dies getan. Unterstützt ein Zentrum zur Förderung von Frieden und Menschenrechten dieses Ergebnis? Niemand, der die Tatsachen versteht, würde Russland dafür verantwortlich machen. Die US/NATO-Politik hat dies getan. Unterstützt ein Zentrum zur Förderung von Frieden und Menschenrechten dieses Ergebnis? Niemand, der die Tatsachen versteht, würde Russland dafür verantwortlich machen. Die US/NATO-Politik hat dies getan. Unterstützt ein Zentrum zur Förderung von Frieden und Menschenrechten dieses Ergebnis?

Ich kann die wahren Beweggründe dieser antirussischen Rhetorik nicht kennen – aber ich kann schlüssig sagen, dass sie den langfristigen Sicherheitsinteressen der USA völlig zuwiderläuft. Schauen Sie sich um und fragen Sie sich – warum sind Sie Feinde mit Russland – insbesondere gegenüber China? Dieselbe Frage könnte über den Iran gestellt werden – über Venezuela – über Syrien – sogar über China selbst. Was ist mit der Diplomatie passiert? Mir ist klar, dass es einen Club gibt, der die USA leitet, und um Jobs, Geld und Stipendien zu bekommen, muss man Teil dieses „Clubs“ sein, und dazu gehört auch der Beitritt zu einem ernsthaften Fall von Gruppendenken. Aber was ist, wenn der Club aus den Fugen geraten ist und jetzt viel mehr schadet als nützt? Was ist, wenn der Club auf der falschen Seite der Geschichte steht? Was ist, wenn dieser Club die Zukunft der USA bedroht? Die Zukunft der Zivilisation selbst? Ich fürchte, wenn genug Leute in den USA, wie Sie,

Mir ist klar, dass diese Bemühungen wahrscheinlich auf taube Ohren stoßen werden – aber ich dachte, es war einen Versuch wert.

Alles Gute

Sylvia Demarest

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related