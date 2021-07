US-Aktivisten gehen 1.300 Meilen nach Washington, um ein Ende der Kuba-Blockade zu fordern (Sputnik)

https://sputniknews.com/us/202107131083378883-us-activists-walk-1300-miles-to-washington-to-demand-end-to-cuba-blockade/

WASHINGTON (Sputnik) – Eine Gruppe US-amerikanischer Aktivisten startete eine 1.300 Meilen lange Kundgebung von der Stadt Miami in die Hauptstadt des Landes, um die Behörden in Washington DC aufzufordern, das Embargo gegen Kuba aufzuheben, sagte Teilnehmer Phil Wilayto am Dienstag.

„Der kubanisch-amerikanische Aktivist Carlos Lazo und seine Gruppe Puentes de Amor (Brücken der Liebe) machen einen 1.300-Meilen-Spaziergang von Miami nach Washington DC, wo sie bei einer Kundgebung sprechen werden, um ein Ende der US-Blockade und der auferlegten Reisebeschränkungen zu fordern gegen Kuba“, sagte Wilayto, ein Gründungsmitglied der Defenders for Freedom, Justice & Equality, in einer Erklärung an Sputnik.

Auf ihrem Weg in die Hauptstadt werden die Aktivisten in mehreren Städten anhalten , um ihre Position zu erläutern und die Amerikaner zu drängen, die Aufhebung der kubanischen Beschränkungen zu unterstützen.„Die siebenköpfige Gruppe wird am Montag, dem 19. Juli, in Richmond Halt machen, um auf einer öffentlichen Sitzung über diese Themen und mehr zu sprechen“, fügte Wilayto hinzu.

Die US-Handelsbeschränkungen mit Kuba gehen auf die kommunistische Revolution des Inselstaats in den späten 1950er Jahren zurück und beinhalten mindestens ein halbes Dutzend verschiedener US-Gesetze. US-Präsident Barack Obama hat Schritte unternommen, um die bilateralen Beziehungen mit der Insel zu normalisieren, aber viele dieser Schritte wurden von der ehemaligen Präsidentschaftsregierung von Donald Trump rückgängig gemacht. Während Trumps einziger vierjähriger Amtszeit fügte seine Regierung 243 neue Wirtschaftssanktionen hinzu, um das Embargo gegen Kuba zu verstärken.

Am 23. Juni stimmten die Vereinigten Staaten gegen eine Resolution der UN-Generalversammlung zur Verurteilung des Kuba-Embargos, die von einer überwältigenden Mehrheit von 184 von 193 Mitgliedsstaaten angenommen wurde.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related