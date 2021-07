Peru: Pedro Castillo soll in Kürze offiziell zum neuen Präsidenten ernannt werden (Telesur)

https://www.telesurenglish.net/news/Peru-to-Officially-Declare-Pedro-Castillo-as-the-New-President-20210718-0002.html

Die Nationale Wahljury (JNE) wird den linken Pedro Castillo als neuen Präsidenten Perus bestätigen, nachdem sie alle Wahlbeschwerden des rechtsgerichteten Popular Force (FP)-Kandidaten Keiko Fujimori zurückgewiesen hat.

JNE-Beraterin Alexandra Marallano erklärte, dass die offizielle Ankündigung am Dienstag oder Mittwoch nächster Woche erfolgen könnte.

Die Entscheidung fällt, nachdem die JNE den Abschluss einer Wahlprüfung in 60 Sonderwahljurys gemeldet hat, in denen Castillo 8.835.579 Stimmen erhielt, ein Unterschied von 44.058 Stimmen gegenüber Fujimori.

In der Stichwahl um das Präsidentenamt am 6. Juni übernahm Castillo die Führung, aber seine offizielle Nominierung wurde aufgrund von Wahlanfechtungen des rechtsgerichteten Kandidaten der FP verzögert.

Castillo will eine neue Verfassung verabschieden, um einen Reformplan durchzuführen, der die Verbesserung der öffentlichen Dienstleistungen und die Stärkung der Rolle des Staates in der Wirtschaft umfasst.

Seit der Stichwahl hat er sich mit Abgeordneten, Politikern anderer Parteien und seinen Unterstützern getroffen, um seine Wahlversprechen zu bekräftigen.

„Wir werden innerhalb des demokratischen Kanals sicher voranschreiten, um der historischen Diskriminierung unserer Anden-, Amazonas- und Afro-Stämme und unserer Bevölkerungen, die sexistischer, klassistischer und rassistischer Gewalt ausgesetzt sind, ein Ende zu setzen“, twitterte Castillo.

