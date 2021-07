Mexiko spendet 800.000 Spritzen an Kuba, um der Pandemie zu begegnen (Telesur)

https://telesurtv.net/news/mexico-anuncia-donacion-cuba-jeringas-pandemia-20210718-0002.html

Die mexikanische Regierung kündigte an diesem Samstag eine Spende von 800.000 Spritzen mit Nadeln an Kuba an, um diese für die Impfkampagne gegen die Covid-19-Pandemie zu verwenden.

Das Ministerium für auswärtige Beziehungen (SRE) teilte in einer Erklärung mit, dass Mexiko in seiner Eigenschaft als pro tempore Präsident der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (Celac) „die Schwesterrepublik Kuba mit einer Spende von 800.000 Spritzen mit Nadeln.“

Er erklärte, dass diese Spende Teil des Celac-Plans für die Zusammenarbeit gegen Covid-19 sei und „auf die dringende regionale und globale Notwendigkeit reagiert, den Auswirkungen der Pandemie weiterhin entgegenzuwirken“.

Mit diesem Beitrag sollen die in Kuba und in der Region durchgeführten Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie gestärkt werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Er fügte hinzu, dass die Lieferung zusätzlich zu den Lieferungen von mechanischen Ventilatoren und Impfstoffen in andere Länder in der Region erfolgt, die im Celac-Plan für die Zusammenarbeit gegen Covid-19 enthalten sind.

Der SRE erklärte, dass dieser Plan bis heute „eine historische Reihe von Maßnahmen umfasst, die Antigua und Barbuda, Belize, Bolivien, Guatemala, Guyana, Haiti, Jamaika, Paraguay, der Dominikanischen Republik, St. Vincent und den Grenadinen, St. Lucia, Surinam und Trinidad und Tobago“.

Mexiko rief dazu auf, sich „den Bemühungen von Regierungen und multilateralen Organisationen in der Welt anzuschließen. Das globale Ziel sollte derzeit darin bestehen, einen fairen, gerechten, unterstützenden, transparenten, zeitnahen und universellen Zugang zu Impfstoffen, Diagnosegeräten, Medikamenten und anderen Gesundheitstechnologien gegen Covid-19 zu gewährleisten, und Celac arbeitet unter der Führung Mexikos daran, dies zu erreichen es.“

