Chinas starke Abhängigkeit von Lithium aus Australien könnte durch steigende Inlandsproduktion reduziert werden (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202107/1228968.shtml

Chinas Lithium-Lieferkette steht vor einem Wendepunkt, da das Land bestrebt ist, seine Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten wie Australien, der größten ausländischen Quelle, zu verringern und gleichzeitig eine grünere und sicherere inländische Lieferkette aufzubauen.

Die Verschiebung hat sich bereits am A-Aktienmarkt widergespiegelt, wobei mehrere Unternehmen des Sektors am Freitag auf Rekordhochs schlossen. Unter ihnen war Jiugo Hi-Tech, dessen Aktienkurs von 23,2 Yuan (3,58 US-Dollar) am 1. Juli auf 43,15 Yuan am Freitag stieg, was einem Anstieg von fast 100 Prozent entspricht.

Lithium ist ein wichtiger Rohstoff für Fahrzeugbatterien mit neuer Energie, und China ist der weltweit größte Verbraucher, der bereits 2019 39 Prozent des weltweiten Verbrauchs ausmachte. Der größte Teil des Lithiums wurde jedoch importiert.

Mit einer nationalen Strategie, einer stärkeren Nachfrage, einem hohen Lithiumpreis und einem inländischen technologischen Fortschritt ist die Batterieindustrie in einem beschleunigten Tempo, um die Abhängigkeit von Überseequellen zu reduzieren und sich stärker auf die inländische Versorgung zu konzentrieren, bemerkten Brancheninsider.

Eine Quelle eines großen Minerallieferanten teilte der Global Times am Sonntag mit, dass die Verringerung der Abhängigkeit von Importen in diesem Jahr angesichts knapper Lieferungen, einer komplexen Handelssituation und einer steigenden Nachfrage nach dem Rohstoff ein wichtiges Ziel sei.

„Wir haben Technologie in der Gewinnung entwickelt und bauen die Investitionen aus, die wiederum unsere heimische Versorgung unterstützen werden“, sagte die Quelle, die unter der Bedingung der Anonymität sprach. Er wies darauf hin, dass Salzseen in den westlichen Regionen Chinas ein Schwerpunkt für die Versorgung seien.

Chinesische inländische Unternehmen haben versucht, die Abhängigkeit von Importen zu verringern, da die Konzentration der Quellen sie in eine schwache Preisposition bringt.

Angetrieben von knappen Angeboten lag der Preis für importiertes Lithiumkonzentrat Ende Dezember 2020 bei 420 US-Dollar pro Tonne, ist seitdem aber auf 735 US-Dollar gestiegen.

Daten des Shanghai Metals Market zeigen, dass der Durchschnittspreis für Spodumenkonzentrat mit einem Gehalt von 6 Prozent Ende Juni 720 USD pro Tonne betrug, ein Anstieg von 72,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die weltweiten Lithiumressourcen konzentrieren sich hauptsächlich in Chile, Australien und Argentinien. Chinas Importabhängigkeit von Lithium betrug im Jahr 2020 fast 80 Prozent und seine Abhängigkeit von Australien betrug rund 60 Prozent, wie Daten von Huaxi Securities zeigten.

China verfügt über die sechstgrößten bekannten Lithiumerzreserven der Welt, aber aufgrund der Grenzen der heimischen Technologie ist der Anteil von Sole und Erz, die direkt als Rohstoffe in den mittleren und nachgelagerten Feldern verwendet werden, sehr gering, sagten Brancheninsider.

Die Situation hat sich in diesem Jahr jedoch allmählich mit mehr politischer Unterstützung, stärkerer Nachfrage und technologischen Fortschritten bei Kostenkontrollen und Massenproduktionslinien geändert.

„Angesichts steigender Preise und einer robusten Nachfrage ist das Entwicklungspotenzial der heimischen Salzsee-Lithiumgewinnung in China enorm“, sagte Wang Jingzhong, stellvertretender Generaldirektor der China Battery Industry Association, der Global Times am Sonntag und fügte hinzu, dass Investitionen in dieser Sektor wird zunehmen.

Ein Schiff fährt auf dem Qairhan Salt Lake in der nordwestchinesischen Provinz Qinghai, 27. November 2020. Der Qairhan Salt Lake erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 5.800 Quadratkilometern in Qinghai und verfügt über Vorkommen von mehr als 60 Milliarden Tonnen verschiedener Ressourcen wie Kalium, Natrium , Magnesium und Lithium. (Xinhua/Zhang Long)

Eine kürzliche Sitzung der führenden Gruppe des Staatsrates für Entwicklung in der westlichen Region betonte auch, dass die Entwicklung von Salzseen ein dringendes und unmittelbar bevorstehendes Thema sei.

„Angesichts der enormen Nachfrage nach Lithium, des steigenden Preises und Chinas Position als größter Markt für Fahrzeuge mit neuer Energie werden mehr Investitionen und Unterstützung in Forschung und Entwicklung in diesen Bereich fließen“, sagte Wang.

In Zeiten klimaneutraler und CO2-maximal getriebener grüner Energie ist es auch notwendig, die Erschließung von Lithiumressourcen aus Salzseen zu erhöhen, da diese Gewinnungsmethode im Vergleich zum Bergbau viel weniger Auswirkungen auf die Umwelt hat, sagen Experten .

Chinas Engagement, den Umweltschutz zu verbessern und CO2-Neutralität zu erreichen, seine Fortschritte bei neuen Technologien und Unsicherheiten in der Lieferkette werden Chinas Lithiumlieferungen aus Ländern wie Australien, Chen Hong, Professor und Direktor des Australian Studies Centers der East China Normal University, umlenken , sagte die Global Times am Sonntag.

„Die Nachfrage nach sauberer Energie wird immer größer und China verfügt über reichlich Salzseen, was mehr Investitionen und Entwicklungsspielraum bei der heimischen Versorgung bedeutet“, sagte Chen.

