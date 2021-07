Venezolanischer Außenminister: Wir stehen vor einer historischen Auseinandersetzung (Telesur)

Der Außenminister Venezuelas, Jorge Arreaza, versicherte am Freitag, dass die lateinamerikanische Region vor einem historischen Streit um die Verteidigung ihrer Autonomie und ihrer Rechte stehe.

„Es ist ein historischer Streit um ein Territorium, um natürliche Ressourcen, um eine wunderbare geographische Lage in der Welt und in den letzten Jahren sowohl die Aufhebung des Putsches in Bolivien als auch der Widerstand Venezuelas, der gesunde und friedliche Übergang“ das in Kuba war, hat Auswirkungen“, sagte er in einem Exklusivinterview für teleSUR.

Darüber hinaus erklärte er, dass das System der Vereinigten Staaten (USA) mit mehreren Staatsstreichen reagiert habe, die in den Ländern der Region im letzten Jahrzehnt registriert wurden.

„Die jüngsten Volkssiege der Völker erzeugen diese Reaktion des Imperialismus. Das ist nicht zu bezweifeln, es ist nicht notwendig zu glauben, dass es sich um isolierte Ereignisse handelt. ..) Wir müssen sehr wachsam sein, um zu verstehen, dass dies ein historischer Streit ist und dass wir uns in dem Jahrzehnt befinden, in dem er definiert werden muss “, sagte er.

Arreaza betonte, dass die Völker Lateinamerikas und der Karibik einzigartig in der Welt seien, was sich in sozialen Bewegungen, Organisationen und Gewerkschaften ausdrücke, „ohne Zweifel sind sie unterstützend und großzügig“.

„Die Eliten, die sie regiert haben, versuchen, diese Völker daran zu hindern, die politische Macht zu kontrollieren. In der Demokratie regiert die Mehrheit, sie sind bescheiden und revolutionär. Die Eliten verhindern das. Es passiert in den USA, in Honduras, Kolumbien und Chile , „er sagte.

Er stellte auch klar, dass der Streit mit dem Imperialismus weit über das Weiße Haus hinausgeht. „Sie sind Konzerne, ein Netzwerk von Militär-, Finanz-, Kriegs- und Technologieunternehmen, die die Nationalität nicht respektieren und in einigen Regierungen vertreten sind, von denen die wichtigste die der Vereinigten Staaten ist“, sagte er.

Dialogbereitschaft

Der venezolanische Diplomat betonte, dass seine Regierung die Bereitschaft zum Dialog mit allen Sektoren des Landes beibehalten habe, aber es sei notwendig, dass die von Präsident Nicolás Maduro angekündigten Bedingungen erfüllt werden, um die Aktionen und Pläne zu beenden, die darauf abzielen, Gewalt zu erzeugen.

„Wie viele Dinge zwischen Miami (USA) und Bogotá (Kolumbien) sind in den letzten Jahren nicht passiert. Es ist sehr schmerzhaft“, kommentierte er und fügte hinzu, dass es notwendig sei, wachsam zu sein, „denn was in Haiti passiert ist, könnte in jedem von ihnen passieren unsere Länder“.

„Wir waren nicht überrascht, dass es sich um Söldner oder Kolumbianer (bei der Ermordung) handelte. Was in Haiti passiert ist, stimmt mit dem, was in Venezuela passiert ist, überein“, erinnerte sich der Außenminister, der die Maßnahmen der Behörden zur Auflösung krimineller Banden in der Hauptstadt hervorhob Sie versuchten, Chaos zu schaffen.

Die Sache mit Kuba ist typisch für die Taktik der US-Demokraten.

Auch Außenminister Arreaza wies darauf hin, dass „es egal sei, wer im Weissen Haus sitzt, das ist ein System“.

„Was in Kuba passiert, ist typisch für die demokratische Taktik; was sie in anderen Ländern der Region versuchen, darunter mit Organisationen der ‚Zivilgesellschaft‘, NGOs (Nichtregierungsorganisationen), das ist typisch für Demokraten. Republikaner sind offener.“

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-jorge-arreaza-latinoamerica-disputa-historica-20210716-0023.html

