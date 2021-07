Venezuela & ALBA News : UN-Abstimmung verurteilt US-Wirtschaftskriegsführung — Worsening US Regime Change Wars on Cuba, Venezuela and Nicaragua

Venezuela

Orinoco Tribune: Außenminister Arreaza erörtert die wahren Gründe für die US-Aggression gegen Venezuela Er wies darauf hin, dass die einseitigen Zwangsmaßnahmen eine Kollektivstrafe gegen 30 Millionen Venezolaner darstellen, nur weil sie ihren demokratischen Willen durchgesetzt haben, ihre eigene Regierung zu wählen, und Institutionen, zur Wahrung ihrer Verfassung und zum Schutz ihrer natürlichen Ressourcen, ihrer Souveränität und ihrer Identität als Nation.

Samuel Moncada, UN-Vertreter der Bolivarischen Republik Venezuela, spricht vor der UNO gegen die US-Blockade Kubas

Bloomberg News: Interview mit Präsident Maduro – Sanktionen, Wirtschaft: Transkript

Sputnik News: Die USA verdoppeln die Sanktionen gegen Venezuela, während Guaido Europa bereist Venezolanischer ehemaliger Politiker, der von den USA und ihren Verbündeten als legitimer Herrscher des Landes verteidigt wurde.

Orinoco Tribune: Zweihundert Jahre nach Carabobo bleibt Venezuela immer noch wirklich frei und souverän, sagt Jorge Rodríguez„Was das Imperium jetzt nicht versteht, ist dasselbe, was der spanische König vor 200 Jahren nicht verstanden hat, dass wir lieber in Freiheit leben und nicht in unseren Knien“, erklärte Rodríguez. Er sagte, das venezolanische Volk habe außerordentliches Engagement für den Freiheitskampf gezeigt. „Der Widerstand, den gewöhnliche Venezolaner im Januar 2019 gezeigt haben, um das Eindringen von Söldnertruppen zu verhindern; der Geist unserer Soldaten; die Wucht, mit der die Bevölkerung von Caracas am 23. Februar 2019 auf die Straße ging; Die Hartnäckigkeit von Präsident Maduro – all der Mut, den die Menschen dieses Landes angesichts eines der grausamsten Präsidenten des US-Imperiums, jemandem wie Donald Trump, gezeigt haben, ist ein Beweis für dieses Engagement.“

Oberstes Gericht der Europäischen Union sagt, Venezuela kann wegen Sanktionen verklagen Die Entscheidung hebt ein Urteil eines niedrigeren Gerichts auf, das feststellte, dass die Regierung von Nicolas Maduro nicht befugt war, EU-Sanktionen anzufechten. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat festgestellt, dass Venezuela das Recht hat, die Sanktionen anzufechten, die dem südamerikanischen Land den Kauf von Waffen aus dem Block sowie das Einfrieren der Vermögenswerte und die Reisebeschränkung von mehr als 50 Beamten verbieten.

Fall Alex Saab

Mision Verdad: Neueste Nachrichten zur Entführung von Alex Saab in Kap Verde Eine Zusammenfassung der Geschichte des Falls.

Orinoco Tribune: Venezuela verlangt von der kapverdischen Regierung, Alex Saab das Recht auf Leben und ein ordentliches Verfahren zu garantieren Vollständiges Kommunique der venezolanischen Regierung.

Kostenlos Alex Saab! Unterschreiben Sie die Petition an Kap Verde! Oliver Stone, Noam Chomsky, Vijay Prashad, Alfred de Zayas, Medea Benjamin, Max Blumenthal fordern Sie auf zu unterschreiben

Ultima Noticias: Generalstaatsanwalt beschrieb die illegale Inhaftierung von Alex Saab als Entführung Tarek William Saab erklärte, der illegale Prozess gegen Alex Saab sei „mit großer Schande verwendet worden, um die venezolanischen Institutionen anzugreifen, während seine Verhaftung völlig illegal war, ich nenne es Entführung, er hat“ ein diplomatischer Grund, der ihm hilft, hat er viele legale Aktivitäten zugunsten des Erwerbs von Medikamenten, Nahrungsmitteln usw. unternommen. „Inmitten einer dieser Aktivitäten wurde er rechtswidrig inhaftiert, wo, wie er selbst darauf hinwies, seine Menschenrechte, sein Recht auf Verteidigung, ein ordentliches Verfahren wurden völlig verletzt, und sie behaupten, es als Trophäe eines Krieges darzustellen.“

Nicaragua

NicaNotes: US-Regierungs-Medienkampagne gegen Nicaragua: Was wäre, wenn es in den USA so wäre?

TeleSur: Nicaraguas politische Opposition als organisierte Kriminalität Trotz zahlreicher gegenteiliger Berichte in den internationalen Medien wurde keiner der Festgenommenen von einer der politischen Allianzen oder Parteien Nicaraguas als möglicher Kandidat für die bevorstehenden Parlamentswahlen am 7. November dieses Jahres ausgewählt. Alle Festgenommenen sehen sich mit gut unterstützten Anklagen wegen illegaler Aktivitäten konfrontiert, die in den Vereinigten Staaten, in jedem Land der Europäischen Union und praktisch in jedem Land Lateinamerikas und der Karibik strafrechtlich verfolgt würden.

Kuba

Granma: Die Welt reagiert auf Kubas Forderung: 184 Nationen gegen die US-Blockade! Die kubanische Resolution, die ein Ende der Blockade fordert, wurde an diesem Mittwoch in der UN-Vollversammlung mit 184 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen angenommen. Kolumbien, Ukraine und Brasilien enthielten sich der Stimme; während die USA und Israel sich der Forderung Kubas widersetzten.

Granma: Kubas Abdala-Impfstoff mit drei Dosen zeigt eine Wirksamkeit von 92,28 %

Helfen Sie mit, Spritzen nach Kuba zu schicken! — Ein dringender Appell von Ed Asner

Webinare

Webinar-Video: Von Obama über Trump bis Biden: Der Krieg des Imperiums gegen Venezuela mit Joe Emersberger und Justin Podur

Orinoco Tribune: Cooperation and Coordination: The Challenges of Independent Media – Diskussion mit Jesus Rodriguez, Camila Escalante und Ben Norton Orinoco Tribune feiertee

Film Sacha, A Child from Chernobyl mit Anmerkungen des kubanischen Botschafters in den USA, Lianys Torres Rivera

Webinar-Video: Die sozialen und gesundheitlichen Auswirkungen von Sanktionen – Kuba, Nicaragua, Venezuela, Syrien, Iran

Webinar-Video: Nicaraguas inspirierende soziale und wirtschaftliche Fortschritte

Webinar-Video: Globaler 24-Stunden-Online-Postenposten gegen die US-Blockade auf Kuba!

1. Juli: Die Welt sagt Nein zum Kuba-Embargo! Webinar-Anmeldung

5. Juli: Sanktionen verweigern den Venezolanern das Recht auf Nahrung – Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit Joao Pedro Stedile, Nationaler Koordinator der brasilianischen Landlosenbewegung (MST) // Carlos Ron, Präsident des Simon Bolivar Institute, Venezuela // Maria Rodriguez, CLAP (Komitees für Versorgung und Produktion) Vertreter, Francisco Dominguez, VSC-Sekretär.

Um Venezuela, Nicaragua, Bolivien täglich zu folgen:

Orinoco Tribune

Stand mit Venezuela

Venezuela Solidarity New York

Ultima Noticias (Englisch)

NicaNotes

Freunde von Sandinista Nicaragua

Freunde von Evos Bolivien

Kawsachun News zweieinhalb Jahre seines Bestehens mit einem Webinar, das sich hauptsächlich auf Aspekte der gegenseitigen Koordination und Zusammenarbeit zwischen unabhängigen Medien konzentrierte .

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related