USA mischen sich in die Präsidentschaftswahlen in Nicaragua ein (popularresistance.org)

Bevor Henry Kissinger ein Clinton-Kumpel wurde, verurteilten ihn die Liberalen, weil er sagte: „Ich verstehe nicht, warum wir zusehen müssen, wie ein Land aufgrund der Verantwortungslosigkeit seiner Bevölkerung kommunistisch wird. Die Themen sind viel zu wichtig, als dass die chilenischen Wähler selbst entscheiden könnten.“ Es folgten 1973 der von den USA unterstützte Putsch und das Blutbad in Chile. Jetzt hat Uncle Sam ein Problem in Nicaragua, wo unabhängige Umfragen einen vorhersagen Erdrutschsieg für Daniel Ortega linken Sandinisten Schiefer in der 7. November th Präsidentschaftswahlen.

Die US-Regierung und ihre unterwürfigen Medien arbeiten daran, Ortegas Wiederwahl zu verhindern. Am 12. Juli verhängten die USA Visabeschränkungen für einhundert nicaraguanische gewählte Legislativbeamte, Mitglieder der Justiz und deren Familien wegen „Untergrabung der Demokratie“. Einen Monat zuvor verhängte die Biden-Regierung Sanktionen gegen die Tochter von Präsident Ortega, zusammen mit einem Militärgeneral, dem Chef der Zentralbank und einem gewählten Gesetzgeber.

Diese und andere neuere illegale US-Sanktionen gegen Nicaragua sollen einen Regimewechsel fördern und basieren auf der lächerlichen Anschuldigung, dass diese arme und winzige Nation eine „außergewöhnliche und ungewöhnliche Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA“ darstellt, obwohl das Gegenteil der Fall ist.

Der NICA Act von 2018 unter der Trump-Administration verhängte Sanktionen, darunter die Sperrung von Krediten von internationalen Finanzinstituten, die von den USA kontrolliert werden. Im August 2020 wurde der Plan Responsive Assistance in Nicaragua (RAIN) enthüllt , der eine facettenreiche Putschstrategie darstellt , mit der die USA Unternehmen beauftragt haben, die nicaraguanische Regierung zu stürzen. RAIN fordert einen „plötzlichen, unerwarteten Übergang“ der Regierung, um einen Sieg der Sandinisten bei freien Wahlen zu verhindern, wie sie zugeben. In einer nahtlosen Übergabe von Trump an die Biden-Regierung würde das anhängige RENACER-Gesetz „gezielte Sanktionen“ weiter ausdehnen .

Die US-Intervention in Nicaragua und in der Tat in ganz Lateinamerika im Rahmen der Monroe-Doktrin von 1823 hat eine lange Geschichte, die bis heute andauert . Bereits 1856 versuchte der US-Bürger William Walker, sich als Oberhaupt eines Sklavenstaates in Nicaragua durchzusetzen, wurde aber vier Jahre später ermordet. 1912 begannen die USA mit der Besetzung Nicaraguas und zwangen das Land, ein US-Protektorat zu werden. Die USA wurden 1933 in einem Krieg vom Nationalhelden Augusto C. Sandino verdrängt, nach dem die heutige revolutionäre Partei benannt wurde. In den 1980er Jahren kämpften die Stellvertreter der US-Regierung, die Contras, gegen die neuen Sandinisten, nachdem sie die von den USA unterstützte Somoza-Diktatur gestürzt hatten.

Problematische Prämissen

In der Vergangenheit waren die meisten US-Progressiven gegen den Imperialismus ihrer Regierung. Aber in jüngerer Zeit stellte Jeremy Kuzmarov vom Covert Action Magazine fest : „Die Kriegsmacher der Vereinigten Staaten sind so geschickt in der Propaganda geworden, dass sie nicht nur einen Angriffskrieg führen können, ohne Protest zu erregen; sie können auch Liberale zwingen, Friedensaktivisten in einer Sprache zu denunzieren, die an die McCarthy-Ära erinnert.“

Ein kürzlich veröffentlichter Offener Brief von US Solidarity Workers 1979-1990 an die nicaraguanische Regierung spiegelt die Gesprächsthemen des US- Imperiums wider. Zu diesem offenen Brief der USA vom 1. Juli gesellen sich einer von Europäern , die früher in Solidarität mit Nicaragua tätig waren, und einer von internationalen Akademikern , hauptsächlich im Bereich Lateinamerikastudien. (Links zu allen drei Buchstaben können fragwürdig sein.) Alle drei Buchstaben, wahrscheinlich koordiniert, verwenden eine ähnliche Sprache, um übereinstimmende Kritiken und Forderungen zu stellen.

Während andere internationale Aktivisten aus den 1980er Jahren immer noch der Nichteinmischung und der Solidarität mit der sandinistischen Regierung Vorrang einräumen, sollten die im offenen Brief geäußerten Bedenken respektvoll bewertet werden. Dem offenen Brief liegen folgende problematische Prämissen zugrunde:

Der offene Brief behauptet, das Ortega-„Regime“ sei „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ schuldig.

Tatsächlich ist Nicaragua unter der sandinistischen Regierung das bei weitem fortschrittlichste Land in Mittelamerika.

Anders als die Guatemalteken, Honduraner und El Salvadorianer in diesen US-Kundenstaaten fliehen Nicaraguaner nicht auf der Suche nach einem besseren Leben in die USA. Armut und extreme Armut wurden in Nicaragua halbiert und das Millenniumsentwicklungsziel der Vereinten Nationen zur Verringerung der Unterernährung erreicht. Grundversorgung und Bildung sind kostenlos und Analphabetismus wurde praktisch beseitigt, während gleichzeitig die höchste Gleichstellung der Geschlechter in Amerika erreicht wird. Nicaragua, das die niedrigste Mordrate in Mittelamerika hat, hat auch die kleinste Polizei mit dem kleinsten Budget in der Region. Das sind keine Kennzeichen einer Diktatur.

Der offene Brief behauptet, der Putschversuch von 2018 sei lediglich eine „Demonstration der Selbstbestimmung“ gewesen. Während der offene Brief richtig anmerkt, dass die Ereignisse von 2018 ein Element der Unzufriedenheit der Bevölkerung widerspiegelten, macht er die Millionen von Dollar und viele Jahre der von den USA gesponserten Subversion in Nicaragua unsichtbar.

Social-Media-Kampagnen mit falschen Informationen, die von US-gesponserten Gruppen inszeniert wurden, schürten bösartig gewalttätige Proteste. Laut Solidaritätsaktivist Jorge Capelán : „Diejenigen, die hier in Nicaragua im April 2018 Bürger entführt, gefoltert, ausgeraubt, ermordet und vergewaltigt haben, waren die Putschisten. Sie haben alles selbst mit ihren Handys aufgezeichnet. Sie zündeten sogar ermordete sandinistische Kameraden auf der Straße an.“

Benjamin Waddell, ein Unterzeichner des offenen Briefes, gab zu, „es wird immer klarer, dass die US-Unterstützung dazu beigetragen hat, die aktuellen [2018] Aufstände zu fördern“. Dan La Botz, ein weiterer Ortega-Must-Go-Partisan, lieferte den Hintergrund: „US-Organisationen wie USAID und das National Endowment for Democracy (NED) und zweifellos hat die CIA natürlich jahrzehntelang in Nicaragua so gearbeitet, wie sie es tun überall auf der Welt.“

Laut William Robinson, einem weiteren Unterzeichner des offenen Briefes, habe die Opposition 2018 keine substanzielle progressive Alternative angeboten. 2018 war vielmehr ein Versuch, mit Gewalt zu erreichen, was demokratisch an der Wahlurne nicht erreicht werden konnte.

Der offene Brief behauptet, die nicaraguanische Regierung vertrete „in keiner Weise die Werte, Prinzipien und Ziele der sandinistischen Revolution“. Diese Haltung maßt den Ausländern die Rolle an, dem nicaraguanischen Volk zu sagen, wie es seine Revolution bewerten soll. Der Wahlprozess in Nicaragua macht deutlich, dass die Nicaraguaner anders denken.

Nachdem sie den von den USA unterstützten Diktator Somoza erfolgreich gestürzt und den konterrevolutionären Krieg gegen die von den USA unterstützten Contras geführt hatten, verloren die Sandinisten die Wahlen 1990. Bemerkenswert ist, dass der scheidende Präsident Ortega ohne zu zögern das Wahlmandat befolgte, das erste Mal in der Geschichte Nicaraguas, dass die Regierungsgewalt friedlich an eine andere politische Partei übergeben wurde. Nach 17 Jahren neoliberaler Sparpolitik gewann Daniel Ortega die Präsidentschaftswahlen 2006 mit einer Mehrheit von 38 % und gewann 2011 mit 63 % bzw. 72,5 % im Jahr 2016. Ortegas immer größer werdende Wahlmargen deuten darauf hin, dass die Mehrheit der Nicaraguaner ihn als den as legitimer Führer der sandinistischen Revolution.

Problematische Vorschläge

In derselben aufgeladenen Sprache wie die US-Regierung fordert der offene Brief das „Ortega-Murillo-Regime“ auf, die derzeit inhaftierten politischen Gefangenen freizulassen, darunter „Vorkandidaten“, Oppositionelle und „historische Führer“ der Sandinisten Revolution; das nationale Sicherheitsgesetz aufzuheben, nach dem diese Personen festgenommen wurden; und verhandeln Wahlreformen.

Nicaragua hat kürzlich zwei Gesetze verabschiedet: das Gesetz über ausländische Agenten und das Gesetz zur Verteidigung der Rechte des Volkes auf Unabhängigkeit, Souveränität und Selbstbestimmung für den Frieden. Diese Gesetze, die in dem offenen Brief aufgehoben werden sollen, kriminalisieren die Förderung ausländischer Einmischung in die inneren Angelegenheiten Nicaraguas, die Suche nach ausländischer Militärintervention, die Organisation von Terrorakten und die Förderung wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen gegen ihr Land. Dies sind Aktivitäten, die ebenfalls im FARA Act der USA verboten sind , nach dem die nicaraguanischen Gesetze modelliert wurden.

Die jüngsten Maßnahmen der nicaraguanischen Regierung, Menschen, die ihre Gesetze brechen, strafrechtlich zu verfolgen, sind eine normale Funktion der Regierungsführung. Dass einige der angeklagten Täter politische Ambitionen haben, immunisiert diese Personen nicht vor einer Festnahme wegen rechtswidriger Aktivitäten.

In dem Brief der oben genannten Akademiker heißt es, dass sich unter den Inhaftierten die „prominentesten potenziellen Oppositionskandidaten“ befinden. Tatsächlich hat keine der 17 politischen Parteien in Nicaragua ihre Kandidaten gewählt, und „die meisten der derzeit untersuchten gehören keiner legal registrierten Partei an „. In der Tat, Stephen Sefton Berichte aus Nicaragua , dass „keine Leitfigur von Nicaraguas Oppositionsparteien hat durch die jüngste Serie von Verhaftungen von Personen von Organisationen , die unterstützten den 2018 Putschversuch betroffen.“

Eine der prominentesten der Festgenommenen ist die NGO-Direktorin Cristiana Chamorro, die der Geldwäsche angeklagt ist, weil sie Millionen von Dollar von der USAID, anderen US-Regierungsbehörden und verbündeten Stiftungen zum Zwecke des Regimewechsels erhalten hat. Zu ihrer Verteidigung behauptete sie ungläubig, das US-Außenministerium habe sie geprüft und alles nach ihrem Geschmack gefunden.

Die „historischen Führer“ der sandinistischen Revolution sind genau das; Menschen, die vor langer Zeit mit der Revolution gebrochen hatten und seit 1994 mit der mit den USA verbündeten rechten Opposition und NGOs zusammengearbeitet hatten. Genauer gesagt werden sie wegen illegaler Absprachen mit ausländischen Mächten angeklagt.

In dem offenen Brief wird gefordert , „Wahlreformen auszuhandeln “, aber das Wahlrecht in Nicaragua wie in den USA wird durch den Gesetzgebungsprozess und nicht durch Verhandlungen zwischen verschiedenen Machtblöcken bestimmt. Nicaragua hat einige, aber nicht alle von der Organisation Amerikanischer Staaten beauftragten Reformen umgesetzt. Der vierte Regierungszweig, der Oberste Wahlrat (CSE), überwacht die Wahlen. Ein Drittel der derzeitigen CSE setzt sich aus Vertretern anderer Parteien als der Regierungspartei zusammen, obwohl die Sandinisten in der gesetzgebenden Körperschaft eine Supermehrheit haben.

Das Recht Der Nicaraguanischen Revolution, Sich Zu Verteidigen

Der offene Brief erkennt zwar „die lange und beschämende Geschichte der US-Regierungsintervention“ an, erkennt jedoch nicht das Recht der nicaraguanischen Revolution an, sich selbst zu verteidigen. Im Gegenteil, ihre implizite Billigung des Putschversuchs von 2018 ist ein Aufruf zu einem Regimewechsel mit nichtdemokratischen Mitteln und eine implizite Zustimmung zur Einmischung der USA.

Die Feststellung des offenen Briefes, dass „die Verbrechen der US-Regierung – Vergangenheit und Gegenwart – weder die Ursache für das Verhalten der aktuellen Regierung in Nicaragua sind noch sie rechtfertigen oder entschuldigen“, ist eine Tür, die in zwei Richtungen schlägt. Was auch immer das angebliche Fehlverhalten der Ortega-Regierung sein mag, das rechtfertigt immer noch nicht die Regimewechsel-Kampagne der US-Regierung. Der offene Brief schweigt donnernd über die aktuellen US-Interventionen, insbesondere die strafenden NICA- und RENACER-Gesetze.

Die nicaraguanische Regierung hat den Bedürfnissen der Armen und der arbeitenden Bevölkerung Priorität eingeräumt und an mehreren Fronten erstaunliche Fortschritte erzielt. Deshalb werden sie zum Ziel eines Regimewechsels und die Nicaraguaner haben Maßnahmen ergriffen, um eine US-Intervention zu vereiteln.

Die Trump-Administration hat die sogenannte „Troika der Tyrannei“ – Kuba, Venezuela und Nicaragua – gezielt mit repressiven illegalen Sanktionen zum Regimewechsel angegriffen. Diese Politik der US-Dominanz hat nicht mit Trump begonnen und endet auch nicht mit der neuen US-Administration.

Die Imperialisten sind sich darüber im Klaren, wen sie als ihren Feind anvisieren; einige Elemente auf der linken Seite sind weniger klar darüber, wer ihr Freund ist und ob Nicaragua das Recht hat, sich zu verteidigen. Wenn die Unterzeichner des offenen Briefes, wie sie behaupten, „an das Recht des nicaraguanischen Volkes auf Selbstbestimmung… seine internationalen Verbündeten und seine finanzierten NGOs.

Roger D. Harris ist Mitglied der 1985 gegründeten Menschenrechtsorganisation Task Force on the Americas .

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related