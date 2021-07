Stop Killerdrohnen: Pressekonferenz zur Unterstützung des ehemaligen Geheimdienstanalysten der Air Force, Daniel E. Hale / USA

Alle eingeladen!

Lassen Sie uns eine Menge ausmachen!



WAS: Pressekonferenz zur Unterstützung des ehemaligen Geheimdienstanalysten der Air Force, Daniel E. Hale, dem am 27. Juli 10 Jahre Gefängnis drohen, nachdem er Regierungsdokumente veröffentlicht hat, die Gräueltaten des US-Drohnenprogramms und Details seines Innenlebens, wie die Schaffung von „Kill“ enthüllen „Listen

WER: New Yorker Friedensaktivisten und ihre Gäste; organisiert von BanKillerDrones.org

WANN: Samstag, 17. Juli 2021, 10:00-10:30 Uhr

WO: The High Line Spur, Kreuzung von Tenth Avenue und West 30th Street, NYC: Betreten Sie die nordwestliche oder südöstliche Treppe an der Tenth Avenue & West 30th und gehen Sie zur Basis der neuen Sam Durant-Installation „Untitled (Drohne).“

MEHR INFORMATIONEN: Am Dienstag, den 27. Juli, soll der ehemalige Geheimdienstanalytiker und Wahrsager der Air Force, Daniel Hale, vor einem Bundesgericht zu möglicherweise bis zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt werden, nachdem er sich in einer Anklage wegen Verstoßes gegen das Spionagegesetz von 1917 schuldig bekannt hatte. Er wird beschuldigt, The Intercept Regierungsdokumente zur Verfügung gestellt zu haben und anonym ein Kapitel für das 2016 erschienene Buch The Assassination Complex: Inside the Government’s Secret Drone Warfare Program geschrieben zu haben.

Weitere Hintergrundinformationen finden Sie unter: Stand with Daniel Hale and Hedges: Bless the Traitors .

„Joe Biden möchte Daniel Hale offenbar im Gefängnis begraben sehen, um ein Beispiel für potenzielle Whistleblower zu sein, denn die Dokumente, die Daniel so mutig veröffentlicht hat, enthüllen die Gräueltaten, die Illegalität und die moralische Unmöglichkeit von Drohnenkrieg und Drohnenüberwachung“, sagte Nick Mottern, Co-Koordinator von BanKillerDrones.org . „Wir fordern, dass Präsident Biden Daniel Hale begnadigt.“

„Diese ungeheuerliche Explosion von Watchlisting – Menschen zu überwachen und sie auf Listen zu stapeln und zu stapeln, ihnen Nummern zuzuordnen, ihnen ‚Baseballkarten‘ zuzuweisen, ihnen ohne Vorankündigung Todesurteile zuzuordnen, auf einem weltweiten Schlachtfeld – es war von Anfang an, falsch“ – anonyme Quelle, die The Intercept die Dokumente gab

Zu den bestätigten Rednern für den 17. Juli gehören: Susan Schnall, member of the National Board of Veterans For Peace (VFP) and President of the New York City VFP Chapter 34; Sally Jones, President of the Peace Action Fund of New York State; Sara Flounders, co-Director, International Action Center; Margaret Kimberley, Black Alliance for Peace; and Debra Sweet, Director, World Can’t Wait. The „Raging Grannies“

Die Veranstaltung wird viele visuelle Elemente beinhalten, darunter große Banner und schwarz gekleidete, totenmaskierte Figuren, die Stoffpuppen tragen, die Kinder symbolisieren, die von Drohnen getötet wurden.

#StandWithDanielHale

#BanKillerDrohnen

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related