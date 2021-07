China unterstützt Kuba gegen US-Destabilisierungsversuche (Telesur)

China schließt sich anderen Ländern wie Mexiko, Russland und Venezuela an, um Kuba in einer internationalen Kampagne zu unterstützen, um seine Regierung nach seltenen Protesten am 11. Juli zu diskreditieren.

China verurteilte am Mittwoch die Versuche der USA, die politische Situation in Kuba zu destabilisieren, um eine „Farbrevolution auf der Insel“ zu schaffen.

„Die Kräfte der globalen Justiz müssen Kubas Bemühungen unterstützen, die soziale Stabilität aufrechtzuerhalten, Fallstricke zu überwinden und gemeinsam die Unterdrückung, Verschwörung und Subversion der Vereinigten Staaten zu verurteilen“, berichtete die Zeitung Global Times.

Am Dienstag sagte der Außenminister: „China lehnt die Einmischung externer Kräfte in die inneren Angelegenheiten Kubas entschieden ab, unterstützt die kubanische Seite im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie fest, bei der Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung der Stabilität“.

China schließt sich anderen Ländern wie Mexiko, Russland und Venezuela an, um Kuba in einer internationalen Kampagne zur Diskreditierung seiner Regierung nach seltenen Protesten am 11. Juli zu unterstützen Insel.

https://www.telesurenglish.net/news/China-Supports-Cuba-Against-US-Destabilization-Attempts-20210714-0017.html

