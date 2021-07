Taliban: China willkommener Freund für Wiederaufbau in Afghanistan

Taliban-Sprecher Suhail Shaheen sagte, die Gruppe begrüße chinesische Investitionen in den Wiederaufbau und würde die Sicherheit von Investoren und Arbeitern garantieren

Der Rückzug der USA aus Afghanistan hat die Taliban ermutigt und die Besorgnis über die Fähigkeit der Regierung in Kabul wächst, an der Macht zu bleiben

Die Taliban sehen China als „Freund“ Afghanistans und hoffen, mit Peking über Investitionen in den Wiederaufbau „so schnell wie möglich“ sprechen zu können, so der Sprecher der Gruppe, Suhail Shaheen.

