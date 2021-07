Wenn Sie an meinem Haus interessiert sind und es nicht kaufen können, dann deshalb, weil ich es nicht an Sie verkaufen oder an Sie vermieten oder verpachten möchte … Apotheke, noch an die Bank und auch nicht er hat mir die Ersatzteile des Autos oder des Motorrads verkaufen lassen und dazu noch meine Konten und Kredit- und Sparkarten kündigen … Nach einer Weile werden meine Verwandten verzweifeln, einige werden zum Fenster flüchten … und aus and von außen wirst du anfangen zu schreien, dass ich unfähig bin, die Zügel meines Hauses zu führen und dass ich ein Diktator bin, dass ich meine Familie leiden lasse … und dann werden sie anfangen zu sagen, dass die Regierung meines Hauses in der KRISE ist und dass die Nachbarn die Erlaubnis haben, MICH ZU EINGRIFFEN und MICH ZU TÖTEN, um sich um die HUMANITÄRE KRISE meiner Familie zu kümmern.

.

Dass wenn … Sie nie sagen werden, dass es Sie interessiert, bei meinem Haus zu bleiben. Und deshalb haben Sie mich vor meiner Familie in diese KRITISCHE Situation gebracht.

Roger Waters sobre Cuba

Si le interesa mi casa y no me la puede comprar, es porque no se la quiero vender, ni tampoco se la quiero alquilar o arrendar… Entonces usted me encierra en mi casa, y no me deja salir para ir al supermercado, ni a la farmacia, ni al banco, y tampoco deja que me vendan los repuestos del carro o la moto, y aunado a esto me cancelan las cuentas y tarjetas de crédito y ahorro… Al cabo de un tiempo mis familiares se van a desesperar, algunos escaparán por la ventana… y usted desde afuera empezará a vociferar que soy un inepto para conducir las riendas de mi casa y que soy un dictador, que hago sufrir a mi familia… y entonces van a comenzar a decir que el gobierno de mi casa está en CRISIS y que los vecinos tendrán permiso para INTERVENIR y ECHARME con el propósito de atender la CRISIS HUMANITARIA de mi familia.

.

Eso si… nunca usted dirá que lo que le interesa es quedarse con mi casa. Y que por eso fue que usted me puso a mi en esta situación tan CRÍTICA ante mi familia.

