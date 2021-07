Proteste lassen nach, Probleme bleiben: Kuba erwacht nach Unruhen (TASS)

Viele Experten bezeichnen den Vorfall als die größten Kundgebungen gegen die Regierung in der nachrevolutionären Geschichte des Landes,

HAVANNA, 13. Juli /TASS/. Die sich schnell ausbreitenden Proteste und Ausschreitungen, die am Sonntag in mehreren Städten Kubas auf einmal begannen, wurden einerseits für die Inselbehörden zu einer unangenehmen Überraschung – alles begann und entwickelte sich sehr schnell, und einige Social-Media-Nutzer gingen sogar davon aus, dass die Situation könnte völlig außer Kontrolle geraten. Viele Experten bezeichnen den Vorfall als die größten Kundgebungen gegen die Regierung in der nachrevolutionären Geschichte Kubas.

Andererseits würde sich die Unzufriedenheit mit den bestehenden Problemen im Land früher oder später irgendwie offenbaren – die ohnehin traurige wirtschaftliche Lage der Menschen hat sich während der Pandemie ernsthaft verschlechtert, und die eingeführten sanitären Maßnahmen, so wichtig sie auch sind, haben die Fenster der Möglichkeiten, Geld zu verdienen und die notwendigen Dinge zu besorgen.

Eine halbleere Stadt und Menschen in Uniform

Am Montag erwachte Havanna in einer eigentümlichen Situation: Auffallend ist die Zunahme der Polizeipatrouillen, Offiziere in Militäruniform und Zivilisten sind in der Stadt auf Abruf – Mitglieder des Komitees zur Verteidigung der Revolution, seine Büros wurden in jedem Bezirk seit 1959. Es sind nicht viele Menschen auf den Straßen. Nicht nur wegen der unklaren Lage im Land, sondern auch, weil es in Havanna leicht regnet, was die Kubaner immer noch lieber meiden. Die Polizei, die in der Hauptstadt patrouilliert, reagiert ihrer Meinung nach sehr schnell auf jede Art von ungewöhnlichem Verhalten, da nach Angaben der Behörden die Wahrscheinlichkeit verschiedener Provokationen inzwischen recht hoch ist.

Bei der Vorbereitung des Materials hat ein TASS-Korrespondent immer wieder versucht, die Straßenbewacher zu fotografieren, aber selbst die offizielle journalistische Akkreditierung des Außenministeriums der Republik überzeugte die Polizeibeamten nicht in rein beruflichen Absichten. Sie forderten auf, keine Fotos zu machen. Im Allgemeinen ist es in Kuba und während der „normalen Zeit“ sehr unerwünscht, Menschen in Uniform zu fotografieren, und nach den Sonntagsveranstaltungen können noch mehr Fragen auftauchen. In einigen Fällen befanden sich in der Nähe Menschen in Zivilkleidung, die offensichtlich nicht aus reiner Neugierde beobachteten, was passierte.

Es stellte sich übrigens als ziemlich schwierig heraus, das Foto an die Redaktion zu übertragen – das Internet funktioniert heutzutage in Kuba nicht richtig.

Kommunisten – auf die Straße!

Während des Tages werden zahlreiche Menschenansammlungen in der Innenstadt nicht beobachtet, aber an einigen Orten werden Kundgebungen zur Unterstützung der Aktionen der Landesführung abgehalten, und es gibt auch Aufregung. An den Gebäuden hängen riesige Fahnen der Republik, der revolutionären Organisation von Fidel Castros „Bewegung des 26. Juli“ und der Union der Jungkommunisten – es ist äußerst wichtig für die Behörden zu zeigen, dass „die Straßen der Revolution gehören“.

Die Versammelten bei einer der Demonstrationen in der Nähe des Verwaltungsgebäudes von Havanna verfolgen eine Rede des Präsidenten des Landes, Miguel Diaz-Canel, der einen Tag zuvor die Verteidiger der Ideen der Revolution aufrief, auf die Straße zu gehen, „um Provokationen gegen die Staat“ im Fernsehen. In seiner Rede betonte der Führer, dass die Behörden die Proteste nicht für friedlich hielten.

„Die Feinde Kubas versuchen, die schwierige Situation in unserem Land inmitten der Pandemie auszunutzen. Und dies zusätzlich zu der kriminellen Völkermordblockade, die sich unter der Herrschaft von [Ex-US-Präsident Donald] Trump nur verschärft hat das nicht zulassen, die Straße gehört dem Volk, den Revolutionären“, sagte ein Teilnehmer der Kundgebung Suleidi gegenüber TASS. Am Montagmorgen erschienen Zeitungen mit ähnlichen Schlagzeilen.

Nicht weit vom Ort der Demonstration, in den historischen Vierteln von Alt-Havanna, war ein Mitarbeiter eines der Cafés weniger eindeutig. „Was gibt es zu verbergen, es gibt viele Probleme, die Behörden müssen etwas tun. Viele Menschen wollen mehr Möglichkeiten, ihr Leben zu verbessern. Die Gastronomie zum Beispiel hat es gelinde gesagt satt“ COVID-Beschränkungen und bestimmte Produkte sind ziemlich schwer zu finden. Aber ich denke, die Proteste würden die Situation nicht radikal ändern, das ist nicht der beste Weg“, sagte ein Mädchen, das inkognito bleiben wollte.

Eine versuchte „Twitter“-Revolution?

Diaz-Canel stellte in seiner Rede auch fest, dass es in den sozialen Netzwerken eine aktive Kampagne gegen die Inselführung aus dem Ausland gebe. Als Ende 2018 das mobile Internet auf Kuba zu funktionieren begann, fragten sich viele: „Wird es nicht genutzt, um auf der Insel eine „Twitter“-Revolution zu organisieren, wie es bereits in vielen Ländern passiert ist?“ Und bei den schnell eskalierenden Kundgebungen am Sonntag spielten die sozialen Medien eine große Rolle.

Aus den Erfahrungen von Ländern, in denen diese Technologie eingesetzt wurde, ist bekannt, dass Proteste ein Symbol oder einen Slogan haben müssen: In diesem Fall können mindestens zwei genannt werden. Der Hashtag #SOSCuba ist in den letzten Tagen recht häufig in den sozialen Netzwerken aufgetaucht und eines der Ziele war es, auf die epidemiologische Situation in der Provinz Matanzas, östlich von Havanna, aufmerksam zu machen, wo inzwischen die maximalen Fälle von COVID-Infektionen erfasst werden. und es gibt nicht genügend Medikamente in den Krankenhäusern. Und das ist ein wirklich großes Problem – selbst Aspirin in Apotheken zu finden ist nicht einfach.

Aber der zweite Subtext von #SOSCuba hat mit den Forderungen nach „humanitärer Intervention“ der internationalen Gemeinschaft zu tun. Und hier ist alles nicht so einfach: Die Frage des Prestiges des Gesundheitssystems hat auch für die kubanischen Behörden politische Bedeutung, und es gibt bekanntlich verschiedene „humanitäre Interventionen“, deren Hauptziel nicht immer die Erbringung ist der humanitären Hilfe.

Es gibt Beispiele für die Verbreitung von gefälschten Nachrichten. Bis heute kursiert in den Feeds von Behördengegnern auf Twitter ein Foto eines angeblich mit Demonstranten vollgestopften Hauptdamms der Hauptstadt Malecon. Bei genauerer Betrachtung des Bildes sind jedoch die Inschriften auf Arabisch und die Flaggen Ägyptens deutlich zu unterscheiden. Aber es gibt Leute, die es nicht hinterfragen und für die Wahrheit halten.

Nicht allein durch das soziale Netzwerk

Der zweite Slogan, der am Sonntag häufig von Demonstranten auf den Straßen verwendet wird, ist „Patria y vida“ (Spanisch für Mutterland und Leben), im Gegensatz zum Slogan der kubanischen Revolution „Patria o muerte“ (Spanisch für Mutterland oder Tod). „Patria y vida“ ist ein einprägsamer, dem gleichnamigen Lied entlehnter, betont humaner Slogan, in dessen Texten die Lage im Land und die Politik der Behörden scharf kritisiert werden. Das Lied wurde von einem Tandem von Interpreten aufgenommen, darunter eine der berühmtesten kubanischen Bands Gente de zona („Hente de sona“).

Es ist bemerkenswert, dass das Team vor nicht allzu langer Zeit bei vielen offiziellen Veranstaltungen in der Republik aufgetreten ist. Noch 2019 riefen ihre Teilnehmer von der Bühne „Lang lebe unser Präsident Diaz-Canel!“, wanderten später in die USA aus und begannen von den Bühnen in Miami „Nieder mit der Diktatur!“ Viele in Kuba verbinden dies mit der Logik „Geld riecht nicht“.

Einige Songs der Gruppe sind im Reggaeton-Genre, das eine Art lateinamerikanische Antwort auf Hip-Hop ist, und ein bedeutender Teil des Publikums dieses Musikgenres sind junge Leute aus nicht immer wohlhabenden sozialen Schichten. Es ist nicht schwer vorauszusehen, wen sie genau über Twitter und Musik organisieren wollen.

Vor Problemen kann man nicht weglaufen

Allerdings darf nicht davon ausgegangen werden, dass der Ausbruch der Proteste ausschließlich auf Handlungen externer und interner Feinde von Fidels Erben zurückzuführen ist. Es gibt viele wirtschaftliche Probleme in Kuba, deren Anwesenheit und die gerechte Empörung einer Reihe von Bürgern der Präsident in seiner Ansprache zugab. Auf der Insel herrscht Nahrungsknappheit, einige Produkte können nur in Devisengeschäften gekauft werden, während es fast unmöglich ist, Devisen in Banken zu kaufen. Früher kauften Leute auf dem Schwarzmarkt Dollar in bar zum doppelten offiziellen Kurs, aber genau bevor die Banken sie vor einem Monat nicht mehr akzeptierten. Es ist schwieriger geworden, eine Fremdwährungskarte aufzufüllen.

Nicht zu übersehen ist der Faktor der Restriktionen inmitten der Pandemie: In diesem Jahr brachten viele Verkäufer einen Teil der Ausrüstung und Produkte aus Russland mit – einem der wenigen Reiseziele, in denen Kubaner kein Visum für die Einreise benötigen und Flüge relativ regelmäßig durchgeführt werden . Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums Francisco Duran kündigte jedoch kürzlich an, dass diejenigen, die aus dem Ausland kommen, in eine 14-tägige Quarantäne in einer kostenlosen Sternwarte oder einem bezahlten Hotel gebracht werden müssen. Eine noch sensiblere Begrenzung ist nur ein importiertes Gepäckstück pro Person, was bei Shuttle-Händlern das gesamte Geschäft zunichte macht.

Das Licht am Ende des Tunnels muss an sein

Und schließlich Stromausfälle. Im Sommer ist es bei hoher Luftfeuchtigkeit und tropischer Hitze besonders schwierig, ohne Belüftung der Räumlichkeiten zu leben, und die Produkte, die die Leute nach einer Stunde Schlangestehen im Laden kaufen konnten, verschlechtern sich in einem Kühlschrank, der nicht arbeite schon lange. Nach Informationen aus sozialen Netzwerken begannen die Proteste, die zum Auslöser für Massendemonstrationen in der Stadt San Antonio de los Baños südlich von Havanna wurden, unter anderem aufgrund eines längeren Stromausfalls. Die Behörden verstehen die außergewöhnliche Bedeutung dieses Themas – dies war das erste Thema, das der Präsident in seiner Ansprache an die Nation ansprach, in der er versprach, die Stromversorgung herzustellen.

Der Faktor der Massenstromausfälle ist den Kubanern seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts in den Sinn gekommen, als Strom acht oder mehr Stunden am Tag nicht zur Verfügung stehen konnte. Und 1994, auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Regimes, fanden am Malecon-Damm im Bezirk Central Havanna regierungsfeindliche Demonstrationen statt. Dann wurde das Problem der Proteste unter direkter Beteiligung von Fidel Castro gelöst, aber seitdem gibt es bei geplanten Stromausfällen immer Strom in Zentral-Havanna.

Ein weiteres Problem

Angesichts der Tatsache, dass all diese Schwierigkeiten die Realität jeder Region des karibischen Landes sind, spielten die Informationen über offene Proteste, die sich in den sozialen Netzwerken schnell verbreiteten, die Rolle eines im Heuhaufen geworfenen Streichholzes. Die im Internet geschaffene Illusion „Wir können alles tun“ veranlasste viele Demonstranten zu radikaleren Aktionen wie dem Bewerfen der Polizei mit Steinen, dem Umwerfen von Streifenwagen und dem Zertrümmern von Schaufenstern von Schaufenstern von Devisengeschäften mit anschließender Entfernung von alles drin.

Auf die eine oder andere Weise ist zu der Vielzahl von Problemen, mit denen die Führung der Insel konfrontiert ist, ein weiteres Problem hinzugekommen – die Tatsache, dass Gegner des derzeitigen Kurses in mehreren Städten gleichzeitig offen demonstrieren. Es wäre naiv zu glauben, dass man solche Kundgebungen noch einmal versuchen würde, wer auch immer das ist.

