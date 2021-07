Lateinamerika bekundet seine Unterstützung für Kuba (Telesur)

https://www.telesurenglish.net/news/Latin-America-Expresses-Support-to-Cubas-Government-and-People–20210712-0011.html

Lateinamerikanische Kollektive, Bewegungen und Organisationen unterstützten das kubanische Volk und die Regierung angesichts der von den Vereinigten Staaten geförderten Hetzkampagne nach den Gewalttaten am Sonntag in mehreren Städten des Landes.

Der Exekutivsekretär der Bolivarischen Allianz für das Handelsabkommen der Völker unseres Amerikas (ALBA-TCP), Sacha Llorenti, verurteilte die von Washington aus geförderten interventionistischen Aktionen gegen Havanna.

Sacha Llorenti wies auch die Äußerungen des Generalsekretärs der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Luis Almagro, zur Unterstützung der auf der Karibikinsel registrierten destabilisierenden Aktionen zurück.

Von Argentinien aus verurteilte die Pressearbeitergewerkschaft von Buenos Aires (Utpba) die von den USA geförderten Aktionen zur Destabilisierung Kubas.

„Utpba ist und wird wie immer mit Ihnen und dem heldenhaften kubanischen Volk zusammen sein. Es lebe Kuba. Es lebe die Revolution“, heißt es in dem von der Generalsekretärin dieses Kollektivs, Lidia Fagale, und seiner stellvertretenden Sekretärin unterzeichneten Text. Leandro Torres.

Kolumbianische Akademiker, Politiker und soziale Aktivisten bekundeten angesichts der Manöver zur Destabilisierung des Landes ihre Solidarität mit dem Volk und der Regierung Kubas.

Der bolivianische Präsident Luis Arce drückte auch seine „volle Unterstützung für das kubanische Volk in seinem Kampf gegen destabilisierende Aktionen“ aus und betonte gleichzeitig, dass „je mehr die kubanische Regierung in den Bereichen Gesundheit und Wissenschaft voranschreitet, desto mehr Desinformation und ausländische Angriffe ausgesetzt sind“.

Er fügte hinzu, dass „die Probleme in Kuba von den Kubanern gelöst werden müssen, ohne jegliche Einmischung, geschweige denn von denen, die seit 60 Jahren eine kriminelle Blockade aufrechterhalten“, in Bezug auf die USA.

Der Präsident der kolumbianischen Partei Comunes, Rodrigo Londoño, bekundete seinerseits seine Solidarität mit Kuba angesichts der von den USA geförderten Aggressionen und ihrer kriminellen Blockade.

Der ehemalige Senator und renommierte Aktivist Piedad Córdoba schloss sich den Bekundungen der Unterstützung und Solidarität mit Kuba und der Regierung seines Präsidenten Miguel Díaz-Canel an.

Unterdessen verurteilte und verurteilte die Regierung von Nicaragua die permanente Destabilisierung und Aggression gegen ihr kubanisches Gegenstück, was darauf hinwies, dass die USA der Hauptdestabilisator sind.

Darüber hinaus erinnerte es daran, dass Washington „keine moralische Autorität hat, etwas zu sagen, wenn es die ganze Verantwortung und Schuld für all die grausamen Verbrechen des Hasses und gegen die Menschlichkeit trägt, die es an den Völkern der Welt begangen hat und weiterhin begeht“. .“

Von El Salvador aus lehnte die Nationale Befreiungsfront Farabundo Marti (FMLN) die Kampagne ab, die auf eine Destabilisierung Kubas abzielte.

Die linke Formation verurteilte in einem Kommuniqué die Manipulation der Medien, um eine der kubanischen Realität fremdartige Erzählung unter der Schirmherrschaft von Imperialismus und Konterrevolution zu erzwingen.

Die Bewegung für Freundschaft und gegenseitige Solidarität zwischen Venezuela und Kuba und andere Organisationen wiesen die destabilisierenden Versuche gegen die kubanische Revolution zurück.

„Vor einigen Stunden traten Opportunisten und Chaos-Händler erneut in das Kommunikationsszenario mit einer vermeintlichen Sorge um Kuba und baten um Hilfe und Freiheit. Dies sind die gleichen Stimmen, die in den Herzen des edlen kubanischen Volkes kein Echo haben.“ , die seit mehr als 60 Jahren Opfer der vom US-Imperium verhängten Völkermordblockade sind“, heißt es in einem Kommuniqué der Bewegung.

Die Solidaritätsgruppe, die Movimiento de Integración y Emancipación de Derechos Humanos del Sur, die Asociación Civil Víctimas del Caracazo y del Terrorismo de Estado Cuarto Republica bringen zum Ausdruck, dass Kuba vor allem die Aufhebung der Zwangsmaßnahmen und einseitigen Maßnahmen zur Erstickung der Menschen.

Das guatemaltekische Koordinierungskomitee für Solidarität mit Kuba wies die Versuche, die Karibikinsel zu destabilisieren, zurück und dankte seiner Bevölkerung für die Hilfe im Gesundheitsbereich.

Nach Ansicht ihrer Mitglieder stellt die über 60 Jahre lang verhängte US-Blockade Kubas einen kriminellen und völkermörderischen Akt dar, der von der internationalen Gemeinschaft mehr als 27 Mal verurteilt wurde.

Gemeinsam mit dem Network of Intellectuals and Artists in Defense of Humanity, Chapter Guatemala, verurteilen sie die Haltung der von den USA finanzierten Gruppen, die Revolution zu beenden, und danken der kubanischen Regierung für ihre Unterstützung mit medizinischen Brigaden an schwer zugänglichen Orten in das Land der Quetzal.

Die venezolanisch-kubanische Bewegung für nationale Freundschaft und gegenseitige Solidarität ihrerseits verurteilte auch die von den USA geförderte Kommunikationskampagne mit destabilisierenden Zwecken gegen die Insel inmitten der COVID-19-Pandemie.

„Wir möchten die Völker der Welt darauf aufmerksam machen, dass mit dem Argument der humanitären Hilfe die alte Strategie des Trojanischen Pferdes umgesetzt wird, um die Aggression gegen das kubanische Volk zu verstärken“, heißt es in dem Kommuniqué.

Im Gegenzug drückte die Arbeiterpartei Brasiliens ihre bedingungslose Unterstützung und Solidarität mit dem kubanischen Volk und der Regierung aus, „die seit sechs Jahrzehnten Opfer einer Blockade durch die USA ist, die die kommerziellen und diplomatischen Beziehungen des Landes mit dem Rest der Welt.“

„Das kubanische Volk ist die Hauptopfer dieser langen und kriminellen Blockade, da es von den regulären Bedingungen für ein menschenwürdiges Leben ausgeschlossen ist, das in einer normalen Situation erreicht werden könnte“, heißt es in dem Text.

Die ALBA-TCP-Mitgliedsländer gaben auch ein Kommuniqué heraus, um „dem Volk und der Regierung Kubas angesichts kontinuierlicher Diskreditierungskampagnen und Versuchen, einen sozialen Ausbruch zu provozieren, um eine externe Intervention zu rechtfertigen, ihre volle Unterstützung und Solidarität zu übermitteln“.

In dem Dokument versicherten sie, dass diese Aktionen von der US-Regierung organisiert und finanziert werden, „die in der aktuellen COVID-19-Pandemie die kriminelle und unmenschliche Politik der Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade verschärft hat.

Die Kommunistische Partei Brasiliens (PCdoB) ihrerseits bestätigte ihre Solidarität mit dem kubanischen Volk und versicherte, dass „sie vor einer neuen Welle reaktionärer Staatsstreiche steht“.

„Die ganze Welt weiß, dass die Lage in Kuba von Widerstand geprägt ist und gerade weil seine Regierung sich seit sechs Jahrzehnten nicht dem Imperialismus ergeben hat, wird es mit einer kriminellen Wirtschaftsblockade bestraft, die seine Entwicklungsmöglichkeiten behindert (…) Die Kommunistische Partei Brasiliens, ihre Führung und ihre Militanz, hat sich erneut auf die Seite des kubanischen Volkes gestellt und die Revolution verteidigt“, sagte sie.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related