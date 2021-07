Warum Menschenrechte in China und Tigray, aber nicht in Haiti, Palästina oder Kolumbien? (Black Alliance for Peace)

https://blackallianceforpeace.com/newsletter/haitihumanrights

US-Präsident Joe Biden und die Demokraten haben die Melodie „Black Lives Matter“ auf ihrer Geige gespielt. Biden hat während seines Präsidentschaftswahlkampfs sogar das Thema Black Lives Matter angesprochen. Aber nur wenige Tage nach Bidens Amtsantritt unterstützte seine Regierung den haitianischen Diktator Jovenel Moïse, der zum Entsetzen des haitianischen Volkes, das aus Protest die Straßen überflutete, über seine Amtszeit hinaus im Amt blieb.

Jetzt ist Moïse tot und die Vereinten Nationen haben entschieden, wer der neue Präsident Haitis wird. Wir sehen die rassistische Ironie. Die Bevölkerung Haitis durfte sich nicht einmischen. Die weißen Machthaber haben ihre Entscheidung getroffen, wie die Schwarze Allianz für den Frieden (BAP) in ihrer Pressemitteilung vom 9. Juli feststellte .

Und während der Direktor des kolumbianischen Geheimdienstes und der Direktor der Geheimdienstabteilung der nationalen Polizei in Haiti sind, um die Rolle Kolumbiens bei der Ermordung zu untersuchen, haben diese Behörden keine Ermittlungen gegen Polizeikräfte und paramilitärische Elemente eingeleitet, die an den jüngsten Tötungen von friedlichen Demonstranten in Kolumbien, einem Kundenstaat der USA.

Die Empfehlung des Sondergesandten der Vereinten Nationen für Haiti anzunehmen, dass der umstrittene Premierminister Claude Joseph der neue Präsident sein würde, ist die ultimative westliche Arroganz. Der weiße Westen setzt seine weiß-supremacistische Erzählung fort, dass die überwiegend afrikanische/schwarze Bevölkerung Haitis sich nicht selbst regieren kann. Was wirklich vor sich geht, ist, dass die Dominanzachse der USA/EU/NATO durch die „Kerngruppe“ arbeitet, um sicherzustellen, dass Haiti seinen Interessen untergeordnet bleibt. Die Vereinigten Staaten bleiben an der Spitze dieser Achse.

Deshalb sagen wir, dass Biden und Demokraten sich weniger um das Leben der Schwarzen kümmern könnten.

Tatsächlich wurde Biden 1994 mit den Worten zitiert : „Wenn Haiti nur leise in der Karibik versinkt oder sich 90 Meter hoch erhebt, würde das in Bezug auf unser Interesse nicht viel ausmachen.“

Ist das der Mann und sind Demokraten die Menschen, denen Afrikaner und andere kolonisierte Menschen auf der ganzen Welt unser Leben anvertrauen sollen?

Nein, sie setzen sich für eines ein: Die Fortführung des seit mehr als 500 Jahren laufenden paneuropäischen kolonial-kapitalistischen Projekts. Diese ideologische Grundlage erklärt, warum sie nicht an die inhärente Würde aller Menschen glauben. Daher die Doppelmoral: Der Vorwand von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit für sie und kolonialer Faschismus für die Nationen und Völker des globalen Südens.

Deshalb ist der Einsatz der „humanitären Intervention“ des Weißen Westens wegen der „Responsibility to Protect“ so zynisch. Der Westen ist für die barbarische Behandlung und die Bedingungen verantwortlich, denen kolonisierte Völker seit Jahrhunderten ausgesetzt sind. Die herrschende Klasse der USA hat nichts als Verachtung für das Leben der Arbeiterinnen und Arbeiter innerhalb ihrer Grenzen und für die Millionen Menschen weltweit gezeigt, die infolge des globalen, von den USA dominierten kapitalistisch-imperialistischen Systems in bitterer Armut leben.

Warum die Sorge um Muslime in China, während Biden und die Demokraten Israels Kriegsverbrechen gegen überwiegend muslimische Palästinenser grünes Licht geben?

Wann immer die Vereinigten Staaten humanitäre Probleme aufwerfen – sei es am Horn von Afrika oder in China – können wir nur eines bedeuten: Die Vereinigten Staaten haben strategische Interessen, die nichts mit der Menschlichkeit der Menschen zu tun haben, die ihnen vorgeblich wichtig sind .

Deshalb wird BAP weiterhin die Wahrheit sagen, ungeachtet der Konsequenzen.





PRESSE UND MEDIEN

In der Episode „Voices With Vision“ von WPFW (89,3 FM-Washington, DC) vom 29. Juni hat Co-Moderator Craig Hall einen besonderen Mix zu Ehren des 80. Geburtstags unseres verstorbenen älteren Kameraden Kwame Ture zusammengestellt . Netfa Freeman , die die BAP-Mitgliedsorganisation Pan-African Community Action (PACA) vertritt , interviewte Sara Flounders über den wenig bekannten Fall von Alex Saab, einem venezolanischen Diplomaten, den die Vereinigten Staaten außerordentlichen Überstellungen ausgesetzt haben – was Entführung, Inhaftierung und Folter bedeutete – in Kap Verde vor der Atlantikküste Afrikas, Teil der laufenden US-Politik gegen Venezuela. Craig und Netfabegann die Show mit einem kurzen Austausch darüber, dass die Vereinigten Staaten ein Schurkenstaat sind, der die größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit auf dem Planeten darstellt. Diese Episode enthielt einen Teil des Songs „North Star“ von Mumu Fresh mit D Smoke und den Song „Never Ever Submit To Authority“ vom Afrobeat Orchestra von Antibalas.

In der Folge von „Voices With Vision“ vom 6. Juli wurden Netfas Äußerungen von einer Kundgebung vor dem Justizministerium in Washington, DC, zum 19. Geburtstag von Tamir Rice – einem der vielen, aber nicht vergessenen Opfer des Polizeiterrors – ausgestrahlt. Margaret Kimberley , leitende Kolumnistin beim Black Agenda Report, gab einen Kommentar zur Defundierung der Polizei. PACA- Mitglieder griffen Dhoruba Bin Wahads Aufsatz „Toward Rethinking Self-Defense in a Racist Culture“ erneut auf und befassten sich mit dem, was sie ihrer Meinung nach beim ersten Mal nicht richtig gemacht hatten. Die politische Gefangene Mumia Abu Jamal würdigte das langjährige MOVE-Mitglied Consuwella Africa, der vor kurzem verstorben ist und nach lebenslangem Kampf ein Vorfahre wurde.

Die Mitglieder der BAP erschienen nach Moïses Ermordung in bürgerlichen und alternativen Presse- und Medienkanälen. BAP National Organizer Ajamu Baraka trat auf RT America auf ; Die BAP Haiti/Americas Koordinatorin Jemima Pierre wurde in der Los Angeles Times zitiert , die in Lookout Santa Cruz nachgedruckt wurde . Jemima trat auch in den BBC World News und Radio Sputniks „By Any Means Necessary“ auf; und „Pod Damn America“. BAP-Mitglied Chris Bernadel trat in den WBAI Evening News und „The East Is a Podcast“ auf; BAP-Mitglied Nnennaya Amuchie und Chris wurden in den KPFA Evening News vorgestellt ; Jemima und Chris traten in Breakthrough News „The Freedom Side Live“ auf; Rebecca Bonhomme, Mitglied des BAP Haiti/Americas Committee, trat in WPFWs „Sex, Politics & Religion with Jamila Bey“ auf ; Netfa Freeman erschien auf Press TV ; und Common Dreams zitierten die Arbeit von BAP.

Die Pressemitteilung vom 7. Juli zu Moses Ermordung wurde in Libya360 , Dissident Voice , Orinoco Tribune , Global Research , Hood Communist , Alliance for Global Justice , The New Dark Age und Canada-Haiti Information Project abgedruckt .

Die Pressemitteilung vom 9. Juli, in der es um die Ernennung des neuen Präsidenten Haitis durch die UN ging, wurde in Space4Peace , Global Research und Black Star News abgedruckt .

Das neue BAP-Mitglied Pascal Robert interviewte den haitianischen Philosophen und Soziologen Paul C. Macombe in seinem „This Is Revolution Podcast“. Pascal trat auch im Majority Report mit Sam Seder auf , wo er die haitianische Geschichte und die Klassendynamik aufschlüsselte, um die aktuelle Situation zu erklären.

Das Mitglied des BAP-Koordinierungsausschusses, Margaret Kimberley, trat 88 Minuten in Radio Sputniks „The Critical Hour“ auf einer Podiumsdiskussion auf, um über Haiti, das PAC des Congressional Black Caucus, das Nina Turners Gegnerin und die Beziehungen zwischen den USA und Kuba unterstützt, zu diskutieren.

Onyesonwu Chatoyer von der BAP-Mitgliedsorganisation All-African People’s Revolutionary Party-New Mexico setzte sich mit Obi Egbuna Jr. für den Livestream der Organisation „Pan African Weekly News“ zusammen , um über ihre lebenslange politische Arbeit und die notwendige Kameradschaft (nicht Solidarität) zu sprechen jetzt mit Kuba.

Die kommunistischen Mitherausgeber von Hood (von denen einige BAP-Mitglieder wie Erica Caines und Onyesonwu sind ) hatten die Gelegenheit, an einer historischen Pressekonferenz teilzunehmen, wo sie mit dem neu ernannten Ständigen Vertreter Kubas bei den Vereinten Nationen, SE Botschafter Pedro Luis Pedroso Cuesta, sprachen. Das Gespräch wurde auf Hood Communist veröffentlicht .

Die gemeinsame Erklärung vom 24. Juni zur Tigray-Situation am Horn von Afrika, die das US Out of Africa Network von BAP und die BAP-Mitgliedsorganisation Horn of Africa Pan-Africans for Liberation and Solidarity (HOA PALS) herausgegeben haben, wurde in The Ethiopian Herald , All Africa , abgedruckt. GhanaNews , Black Star News , Monatsbericht , Global Research , Hood Communist und Black Agenda Report .

Netfa sprach mit „Mit allen Mitteln notwendig“, die von Sean Blackmon und BAP-Mitglied Jacqueline Luqman gemeinsam moderiert wurde, über Tigray. Unterdessen diskutierte Yohana Beyene , Mitglied von HOA PALS, in Radio Sputniks „Political Misfits“ über die anhaltende Krise in der Region Tigray in Äthiopien.

Netfa wurde in dem Artikel des Final Calls zitiert: „Die Rolle der USA in Afrika, angetrieben von der Gier nach Ressourcen, nicht der Angst vor Terrorismus“. Netfa diskutierte auch 104 Minuten in Radio Sputniks „The Critical Hour“, wie sich viele nordafrikanische Nationen inmitten des US-amerikanischen/europäischen Kolonialismus und der Unterdrückung an Russland, China und sogar die Türkei wenden, um wirtschaftliche Expansion zu erzielen. Beginnt um 104:20 Uhr in die Show.

BAP-Mitglied Deandra Jefferson sprach bei einer Kundgebung in Philly 4 Palestine am 10. Juli, die um 17:57 Uhr beginnt . BAP-Mitglied Nicholas Johnson diente während des Marsches als Marschall. Unten sind von links nach rechts Deandra , BAP-Mitglied Asantewaa Nkrumah-Ture und Nicholas bei der Kundgebung und dem Marsch zu sehen, sowie eine Nahaufnahme eines Schildes (links), das sie hielten, das sagt: „Keine Besetzung Haitis, keine Besatzung“. von Palästina!“

LA Progressive druckte die Erklärung der BAP vom 25. Juni ab, in der der anhaltende US-Krieg in Afghanistan verurteilt wurde, während der afghanische Präsident Ashraf Ghani in Washington seine Runde machte.

Julie Varughese, Koordinatorin des BAP-Solidaritätsnetzwerks, diskutierte 15 Minuten in Radio Sputniks „The Critical Hour“ die Auswirkungen der Flucht von mehr als 1.000 afghanischen Soldaten nach Tadschikistan, als Aufständische der Taliban in Nordafghanistan marschierten.

Netfa schrieb einen Artikel für den Black Agenda Report mit dem Titel „Community Control of Public Safety: Building a Transitional Program for Power“.

Der Black Myths Podcast, der vom BAP-Mitglied Too Black auf dem YouTube-Kanal von Black Power Media moderiert wird, wird am 20. Juli eine Debatte über die Kontrolle der Polizei durch die Gemeinschaft enthalten.

BAP-Koordinierungsausschussmitglied Erica Caines und BAP-Süd-Mitglied Salifu Mack traten in der YouTube-Show „Unmasking Imperialism“ von BAP Solidarity Network-Mitglied Ramiro Sabastían Funez auf , um über die Rechtsaußen Candace Owens zu diskutieren und ihre Kommentare zu Rasse und Klasse in der Vereinigten Staaten sowie ihre Rolle als Schill für die zionistischen, evangelikalen und kriegsfreundlichen Kräfte.

Margaret Kimberleys Kolumne für den Black Agenda Report über den Mythos vom 4. Juli trägt den Titel „Die schrecklichen Ursprünge des 4. Juli“. Margaret sprach auch im Podcast von Fred Hampton Leftists über Traumata und Unterdrückung im Schwarzen Amerika .

Das kommunistische Radio Hood veranstaltete eine Diskussion auf seinem Telegrammkanal mit seinen Lesern, in der die Arbeit und die revolutionäre Liebe der BAP-Mitglieder Jacqueline Luqman und des verstorbenen Abdusshahid „Baba“ Luqman , Gründer des unabhängigen Medienunternehmens Luqman Nation, gewürdigt wurden .

VERANSTALTUNGEN

14. Juli: PACAs nächste Veranstaltung der Assata Shakur Study Groups (ASSG) zur Gemeindekontrolle der Polizei findet um 19 Uhr ET statt. Registrieren Sie sich hier .

HANDELN SIE

Keine Kompromisse, kein Rückzug!

Kampf um den Sieg,

Ajamu, Charisse, Dedan, Erica, Jaribu, Margaret, Netfa, Nnamdi, Paul, Rafiki

