Sacharowa / Schäuble will mit Russland ein „ernstes Wort sprechen“

Maria Sacharowa : Bürger mit russischen Wurzeln sprechen Russisch und schauen zu ihrem eigenen Vergnügen die Sender, die sie schauen wollen, ohne den Bundestag zu fragen.



https://de.rt.com/russland/120573-sacharowa-bezeichnet-aussage-von-schauble/

12.7.2021

Sacharowa kritisiert Schäuble: Russlanddeutsche schauen und wählen, was sie wollen



„Eigentor des Jahres“, nannte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa Äußerungen von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der „TV-Sender Russia Today“ wolle Deutsche mit russischen Wurzeln manipulieren. Die unbelegten Behauptungen des CDU-Spitzenpolitikers bezeichnet sie als einen „Akt der Zensur“.



Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, hat die Aussage von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble über den Einfluss von RT auf Russlanddeutsche als einen Akt der Zensur bezeichnet. Auf ihrem Telegram-Kanal betonte sie: „Eigentor des Jahres. Wenn Politiker die Bürger wegen der Unerwünschtheit eines Stimmungswandels vor den Medien schützen wollen und nicht auf der Grundlage des Gesetzes, ist dies ein Akt der Zensur und Anerkennung von Sympathien für Propaganda.“

Bürger mit russischen Wurzeln sprechen Russisch und schauen zu ihrem eigenen Vergnügen die Sender, die sie schauen wollen, ohne den Bundestag zu fragen, so Sacharowa weiter.



Zuvor hatte Schäuble in einem Interview mit der Boulevard-Zeitung BILD am Sonntag behauptet, „über den TV-Sender Russia Today versucht Moskau, gezielt Deutsche mit russischen Wurzeln zu manipulieren“. Ihm zufolge habe diese Kategorie von Bürgern früher hauptsächlich CDU gewählt, heute seien diese Bezirke oft Hochburgen der AfD. Zudem diffamierter er erneut RT als Propagandasender.



Die Behauptungen des Bundestagspräsidenten sind allerdings nachweislich falsch. So ist zum Beispiel das Wahlverhalten von Russlanddeutschen gut erforscht. Eine umfassende und repräsentative Studie der Universität Duisburg hat das Wahlverhalten der Russlanddeutschen bei der letzten Bundestagswahl untersucht. Das Ergebnis? Russlanddeutsche wählten zu 27 Prozent CDU/CSU, zu 21 Prozent DIE LINKE und erst mit einigem Abstand folgt die AfD mit 15 Prozent.



https://snanews.de/20210711/schaeuble-ernstes-wort-2798619.html

11.7.2021

Schäuble will mit Russland vor Bundestagswahl ein „ernstes Wort sprechen“



Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) geht in einem Interview mit der „Bild“ davon aus, dass Russland die kommende Bundestagswahl beeinflussen könnte.



Als größten Hebel sieht Schäuble dabei den staatlich geförderten Fernsehsender RT, über den Moskau „gezielt Deutsche mit russischen Wurzeln zu manipulieren“ versuche. „Die haben früher konservativ gewählt, heute sind diese Bezirke oft Hochburgen der AfD“, sagte Schäuble und scheint somit Russland und seinem TV-Sender unterstellen zu wollen, dass die CDU viele Wählerstimmen an die rechtskonservative Partei verloren hatte. Hierbei griff der Bundestagspräsident den TV-Sender weiter an und verwies auf einen Gesprächsbedarf mit dem Kreml, ohne tragfähige Beweise für eine potenzielle Einmischung Russlands bei der Bundestagswahl 2021 nennen zu können.

„Russia Today betreibt aber keinen Journalismus, sondern ist ein Propaganda-Sender. Hier müssen wir mit Russland ein ernstes Wort sprechen“, wird Schäuble von der Zeitung zitiert.



Im Interview mit der „Bild am Sonntag“ forderte der CDU-Politiker zudem mehr Ausgaben für die Sicherheit. „Wir müssen der Aufrüstung von Russland und China begegnen, genau wie wir den Cyberraum gegen Angriffe schützen und Terrorismus bekämpfen müssen.“ Laut Schäuble habe das Vorrang. „Wir müssen bei den Ausgaben für Verteidigung vorankommen, um das Nato-Ziel von zwei Prozent zu erreichen“, fügte er hinzu.

