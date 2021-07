Raoul Hedebouw, Abgeordneter der PTB: Rede vor dem belgischen Parlament gegen den Neuen Kalten Krieg – 8. Juli 2021

Raoul Hedebouw, Mitglied der belgischen Abgeordnetenkammer, hielt am 8. Juli 2021 eine kraftvolle Rede gegen die Beteiligung Europas am Neuen Kalten Krieg. Nachfolgend geben wir das Video (auf Französisch und Niederländisch, mit englischen Untertiteln) und das englische Transkript wieder.

Was wir heute vor uns haben, Kolleginnen und Kollegen, ist also eine Entschließung, in der die Wiederaufnahme der transatlantischen Beziehungen nach den US-Wahlen gefordert wird.

Es stellt sich daher die Frage: Ist es im Interesse Belgiens, die strategischen Interessen unseres Landes und Europas heute mit den Vereinigten Staaten von Amerika zu verbinden?

Kolleginnen und Kollegen, ich werde heute versuchen, Ihnen zu erklären, warum ich es für eine schlechte Idee halte, diese strategische Partnerschaft mit der politischen und wirtschaftlichen Macht abzuschließen, die sich im letzten Jahrhundert gegenüber den Nationen dieser Welt am aggressivsten verhalten hat.

Ich denke, dass diese strategische Allianz zwischen den USA und Europa im Interesse der Werktätigen in Belgien, in Flandern, Brüssel und Wallonien sowie der Werktätigen in Europa und im globalen Süden eine schlechte Sache ist. Ich denke, Europa kann keinerlei Interesse daran haben, mit den USA als einer der gefährlichsten Weltmächte zusammenzuarbeiten.

Und das möchte ich Ihnen wirklich klar machen, denn heute befinden sich die wirtschaftlichen Spannungen in der Welt auf einem gefährlichen Niveau. Warum ist das so? Denn zum ersten Mal seit 1945 wird eine ultradominante Wirtschaftsmacht wie die USA wirtschaftlich von anderen Mächten, insbesondere von China, überholt. Wie reagiert eine imperialistische Macht, wenn sie überholt wird? Die Erfahrung des letzten Jahrhunderts sagt uns. Sie reagiert mit Krieg, weil das Militär das Mittel ist, das gegen andere Nationen eingesetzt wird, um wirtschaftliche Konflikte beizulegen.

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben eine lange Tradition darin, sich militärisch in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Ich möchte Sie daran erinnern, Kolleginnen und Kollegen, dass die Charta der Vereinten Nationen zu diesem Thema sehr klar ist.

Nach 1945 wurde ein Pakt zwischen den Nationen geschlossen, die sich einig waren: „Wir werden uns nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Nationen einmischen. “

Auf dieser Grundlage wurde der Zweite Weltkrieg beendet. Die Lehre war, dass kein Land, nicht einmal die Großmächte, das Recht hatten, in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzugreifen. Dies war nicht mehr erlaubt, denn es führte zum Zweiten Weltkrieg.

Und doch ist es genau dieses Grundprinzip, das die Vereinigten Staaten von Amerika verworfen haben. Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich die direkten und indirekten Militärinterventionen der Vereinigten Staaten von Amerika seit 1945 auflisten.

Die USA und der US-Imperialismus intervenierten:

in China ’45-’46, in Syrien ’49

in Korea ’50-’53, in China ’50-’53,

1953 im Iran, 1954 in Guatemala,

in Tibet zwischen 1955 und 1970,

in Indonesien 1958,

in der Schweinebucht auf Kuba im Jahr 1959,

in der Demokratischen Republik Kongo zwischen 1960 und 1965,

1961 in der Dominikanischen Republik

in Vietnam seit mehr als zehn Jahren von ’61 bis ’73,

in Brasilien ’64, in der Republik Kongo ’64,

’64 wieder in Guatemala, ’64 bis ’73 in Laos.

In der Dominikanischen Republik ’65-’66.

Ich bin noch nicht fertig, liebe Kolleginnen und Kollegen.

Auch der amerikanische Imperialismus intervenierte:

in Peru 1965, in Griechenland 1967,

’67 wieder in Guatemala,

in Kambodscha ’69,

in Chile mit dem erzwungenen Rücktritt des Genossen Allende 1973,

1976 in Argentinien. Amerikanische Truppen waren von ’76 bis ’92 in Angola.

1980 intervenierten die USA in der Türkei.

1980 in Polen, 1980 in El Salvador,

in Nicaragua ’80, in Kambodscha ’80-’95,

im Libanon, Grenada und Libyen im Jahr ’86, im Iran im Jahr ’87.

Die Vereinigten Staaten von Amerika intervenierten ’89 in Libyen.

die Philippinen im Jahr ’89, in Panama im Jahr 1990,

1991 im Irak, zwischen ’92 und ’94 in Somalia.

1995 intervenierten die Vereinigten Staaten von Amerika in Bosnien.

wieder im Irak von ’92 bis ’96, in Soedan ’98,

in Afghanistan ’98, in Joegoslavië ’99,

2001 in Afghanistan.

Zwischen 2002 und 2003 intervenierten die Vereinigten Staaten von Amerika erneut im Irak.

in Somalia 2006-2007, im Iran zwischen 2005 und heute,

2011 in Libyen und 2019 in Venezuela.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, was gibt es noch zu sagen? Was können wir über eine dominierende Macht in der Welt sagen?

die in all diesen Ländern interveniert hat? Welches Interesse haben wir, Belgien, die Nationen Europas, sich strategisch mit einer so dominierenden Macht zu verbinden?

Ich spreche hier auch von Frieden: Frieden in der Welt. Ich habe alle US-Militärinterventionen hier durchgemacht. Um diese Interventionen durchzuführen, haben die Vereinigten Staaten von Amerika

hat eines der größten Militärbudgets der Welt:

732 Milliarden US-Dollar pro Jahr für Investitionen in Waffen und eine Armee.

732 Milliarden US-Dollar.

Allein der US-Militärhaushalt ist größer als der der nächsten zehn Länder. Die Militärbudgets Chinas, Indiens, Russlands, Saudi-Arabiens, Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens, Japans, Südkoreas und Brasiliens repräsentieren zusammen weniger Militärausgaben als die der Vereinigten Staaten von Amerika allein.

Deshalb frage ich Sie: Wer ist eine Gefahr für den Weltfrieden? Die Vereinigten Staaten von Amerika: der Imperialismus Amerikas, der mit seinem gigantischen Militärbudget eingreift, wo immer er will.

Ich erinnere Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Intervention der Vereinigten Staaten von Amerika im Irak

und das darauf folgende Embargo haben 1,5 Millionen Iraker das Leben gekostet.

Wie können wir noch eine strategische Partnerschaft mit einer Macht haben, die für den Tod von . verantwortlich ist?

von 1,5 Millionen irakischen Arbeitern und Kindern? Das ist hier die Frage.

Für einen Bruchteil dieser Verbrechen fordern wir Sanktionen gegen alle anderen Mächte der Welt,

wir schreien: „Das ist unverschämt. “

Und doch schweigen wir hier, denn es sind die Vereinigten Staaten von Amerika.

Denn wir lassen es geschehen.

Wir sprechen hier über Multilateralismus, die Notwendigkeit von Multilateralismus in der Welt. Aber wo ist der Multilateralismus der Vereinigten Staaten von Amerika? Wo ist sein Multilateralismus?

Die Vereinigten Staaten weigern sich, zahlreiche Verträge und Konventionen zu unterzeichnen:

Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs: nicht unterzeichnet.

Die Konvention über die Rechte des Kindes:

nicht von den Vereinigten Staaten unterzeichnet.

Seerechtsübereinkommen: nicht unterzeichnet.

Das Übereinkommen gegen Zwangsarbeit: nicht von den Vereinigten Staaten unterzeichnet.

Das Übereinkommen über die Vereinigungsfreiheit und sein Schutz: nicht unterzeichnet.

Kyoto-Protokoll: nicht unterzeichnet.

Umfassender Testverbotsvertrag gegen Atomwaffentests: nicht unterzeichnet.

Übereinkommen zum Schutz von Wanderarbeitnehmern und ihren Familien: nicht unterzeichnet

Das Übereinkommen gegen Diskriminierung in Bildung und Beschäftigung: nicht unterzeichnet.

Die Vereinigten Staaten von Amerika, unser großer Verbündeter,

hat einfach nicht alle diese multilateralen Verträge unterzeichnet.

Aber sie haben Dutzende Male ohne Mandat in anderen Ländern interveniert, nicht einmal von den Vereinten Nationen. Kein Problem.

Warum sollten wir dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, an dieser strategischen Partnerschaft festhalten? Weder unsere eigenen Leute noch die Menschen des Globalen Südens haben Interesse an dieser strategischen Partnerschaft.

Also sagen die Leute zu mir: „Ja, aber die USA und Europa teilen Normen und Werte.“

Die vorliegende Entschließung beginnt eigentlich mit der Erwähnung unserer gemeinsamen Normen und Werte.

Welche Normen und Werte teilen wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika? Wo sind diese gemeinsamen Werte?

In Guantánamo? Folter, die in einer Haftanstalt wie Guantanamo offiziell gemacht wurde, ist das ein Wert, den wir teilen?

Auf der Insel Kuba außerdem unter Missachtung der kubanischen territorialen Souveränität. Kannst Du Dir vorstellen? Dieses Guantanamo-Gefängnis befindet sich auf der Insel Kuba, während Kuba nichts dazu zu sagen hat.

[Parlamentspräsident]

Frau Jadin möchte das Wort ergreifen, Herr Hedebouw.

[Raoul]

Mit großer Freude, Frau Präsidentin.

[Kattrin Jadin, HERR]

Ich spüre, dass mein kommunistischer Kollege buchstäblich in Rage gerät. Mir wäre es lieber gewesen, Sie hätten an den Debatten in der Kommission teilgenommen und Sie hätten gehört – mir wäre es auch lieber gewesen, Sie hätten meinem Beitrag zugehört, um zu verstehen, dass die Medaille nicht nur eine Seite hat, sondern mehrere.

Zusammenarbeit hat nicht nur eine Seite. Es gibt einige. Genauso wie wir es anderswo mit anderen Ländern tun. Wenn wir Gewalt verurteilen, wenn wir die Verletzung der Grundrechte verurteilen,

das sagen wir auch. Das ist die Domäne der Diplomatie.

[Raoul]

Wenn Sie so viel Kritik an den Vereinigten Staaten zu äußern haben, wollte ich nur fragen, warum dieses Parlament nie eine einzige Sanktion gegen die Vereinigten Staaten verhängt hat?

[Schweigen, keine Antwort]

Für diejenigen, die sich das Video ansehen, können Sie jetzt in diesem Raum eine Stecknadel fallen hören. Und das ist das Problem: Trotz der Bombardierung, trotz 1,5 Millionen irakischer Toter, trotz der Nichtanerkennung von allem, was in Palästina passiert und Joe Bidens Verlassen der Palästinenser, Europa wird niemals eine halbe Viertelstrafe gegen die Vereinigten Staaten verhängen von Amerika. Alle anderen Nationen der Welt natürlich: kein Problem, boom, boom, boom, wir verhängen Sanktionen! Das ist das Problem: die Doppelmoral.

Und in Ihrem Beschluss ist von einer strategischen Partnerschaft die Rede. Ich erwähnte die gemeinsamen Werte, die es behauptet.

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben 2,2 Millionen Menschen inhaftiert

Amerikaner in seinen Gefängnissen.

2,2 Millionen Amerikaner sitzen im Gefängnis.

Ist das eine gemeinsame Norm?

4,5% der Menschheit sind Amerikaner,

aber 22% der Gefängnisinsassen der Welt

ist in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Ist das die gemeinsame Norm?

Das sind diese berühmten Werte

die wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika teilen?

Atomkraft, Atomwaffen:

die Biden-Administration gibt den Ersatz bekannt

des gesamten amerikanischen Nukleararsenals

mit Kosten von 1,7 Milliarden Dollar.

Wo ist die Gefahr für die Welt?

Zwischenstaatliche Beziehungen! Lassen Sie mich über die Beziehungen zwischen den Staaten sprechen. Drei Wochen – nein, vor fünf oder sechs Wochen sprachen hier alle über Hacking. Es gab keinen Beweis, aber sie sagten, es sei China. Die Chinesen hatten das belgische Parlament gehackt. Alle redeten darüber, es war ein großer Skandal! Aber was machen die Vereinigten Staaten von Amerika? Die Vereinigten Staaten von Amerika greifen ganz einfach offiziell die Telefone unserer Premierminister ab. unsere Ministerpräsidenten – offiziell. Frau Merkel, all diese Gespräche über Dänemark, die amerikanische NSA belauscht alle unsere Ministerpräsidenten. Wie reagiert Europa? Es tut es nicht.

„Entschuldigung, wir werden versuchen, beim nächsten Mal nicht zu schnell zu telefonieren, damit Sie unsere Gespräche besser verstehen können. “

Edward Snowden teilt uns mit, dass die Vereinigten Staaten von Amerika über das Prism-Programm alle unsere europäischen E-Mail-Nachrichten filtern. Alle unsere E-Mails, die Sie hier einander schicken,

sie gehen durch die Vereinigten Staaten, sie kommen zurück, sie wurden gefiltert. Und wir sagen nichts. Warum sagen wir nichts? Weil es die Vereinigten Staaten von Amerika sind! Warum diese Doppelmoral? Warum lassen wir diese Probleme einfach durch?

Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke – und ich schließe mit diesem Punkt – dass wir uns an einem wichtigen historischen Knotenpunkt befinden, der eine große Gefahr für die Welt darstellt. Und ich gehe auf einige marxistische Denker zurück, die mir tatsächlich am Herzen liegen, weil ich finde, dass ihre Analysen zu Beginn des 20. Jahrhunderts relevant erscheinen.

Und ich finde es interessant, was ein Typ wie Lenin über den Imperialismus gesagt hat.

Er sprach über die Verschmelzung von Bankkapital und Industriekapital und wie dieses im 20. Jahrhundert entstandene Finanzkapital eine hegemoniale Macht und Absicht in der Welt hat.

Ich denke, dies ist ein wichtiges Element in der Entwicklung unserer Geschichte. Wir haben noch nie eine solche Konzentration kapitalistischer und industrieller Macht erlebt wie heute auf der Welt.

Von den 100 größten Unternehmen der Welt sind 51 Amerikaner. Sie konzentrieren Millionen von Arbeitern, Millionen Dollar – Milliarden Dollar. Sie sind mächtiger als Staaten. Diese Unternehmen exportieren ihr Kapital. Sie brauchen bewaffnete Kräfte, um Märkte zu unterwerfen, die ihnen den Zugang verweigern. Das passiert seit 50 Jahren.

Angesichts der globalen Wirtschaftskrise, angesichts der Spannungen zwischen den Großmächten, denke ich, dass das strategische Interesse Europas und Belgiens darin besteht, alle Mächte der Welt zu erreichen.

Die Vereinigten Staaten von Amerika werden uns in einen Krieg führen, zuerst in einen kalten Krieg und dann in einen heißen Krieg.

Beim letzten NATO-Gipfel – ich spreche hier von Fakten, nicht von Theorie – forderte uns Joe Biden auf, in den Krieg zu ziehen. Joe Biden hat uns, Belgien, gebeten, ihm in diesem kalten Krieg gegen China zu folgen und China zu einem systemischen Rivalen zu erklären.

Nun, ich stimme nicht zu, ich bin anderer Meinung. Ich denke, es wäre in unserem Interesse – und ich habe die Debatten der Mehrheitsparteien gehört, Frau Jadin, Sie haben Recht –, dass wir jedes Interesse daran haben, alle Nationen der Welt zu erreichen.

Was hat die Nato mit China zu tun? Die NATO ist ein nordatlantisches Bündnis. Seit wann grenzt China an den Atlantik?

Ehrlich gesagt dachte ich immer, die NATO sei eine transatlantische Koalition, bei der NATO dreht sich alles um den Atlantik. Und jetzt, da Biden im Amt ist, entdecke ich, dass China am Atlantik liegt. Es ist unglaublich.

Und so schickt Frankreich – und ich hoffe, dass Belgien nicht folgen wird – französische Militärschiffe, um sich einer amerikanischen Operation im Chinesischen Meer anzuschließen. Was zum Teufel macht Europa im Chinesischen Meer? Können Sie sich vorstellen, dass China seine Flugzeugträger vor der Nordseeküste paradiert? Was machen wir da? Was ist diese neue Weltordnung, die sie jetzt schaffen wollen?

Die Kriegsgefahr ist also groß. Warum das? Denn es herrscht eine Wirtschaftskrise. Eine Supermacht wie die Vereinigten Staaten von Amerika wird ihre Weltherrschaft nicht freiwillig aufgeben.

Ich bitte Europa heute, ich bitte Belgien, nicht das Spiel der Vereinigten Staaten von Amerika zu spielen. Insofern ist diese strategische Partnerschaft, wie sie hier heute vorgeschlagen wird, für die Völker der Welt nicht gut.

Das ist auch einer der Gründe, warum die Friedensbewegung wieder aktiver wird. Dies ist einer der Gründe, warum in den Vereinigten Staaten und in Europa eine Bewegung gegen den Kalten Krieg entsteht.

Wenn jemand wie Noam Chomsky sagt, dass wir besser zuerst unser eigenes Haus in Ordnung bringen sollten, bevor wir auf all die anderen Orte der Welt hinweisen, an die wir gehen und eingreifen wollen, dann hat er Recht.

Wenn sie zur Mobilisierung gegen den Kalten Krieg aufrufen, haben sie Recht, die amerikanische progressive Linke.

Es wird Sie also nicht überraschen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass der uns heute vorgelegte Text nicht – gelinde gesagt – unsere Begeisterung für die PTB weckt.

Ich hoffe, dass wir die Debatten in den kommenden Monaten fortsetzen können, denn diese Frage ist die entscheidende Frage für die nächsten fünf, zehn Jahre, ob die Wirtschaftskrise wie in ’14-’18, wie in ’40-’45,

zu einem Krieg führen wird – und es ist klar, dass sich die Vereinigten Staaten von Amerika darauf vorbereiten – oder einen friedlichen Ausgang haben.

In dieser Ausgabe haben wir als PTB, als antiimperialistische Partei, unsere Seite gewählt.

Wir wählen die Seite der Völker der Welt.

Wir wählen die Seite der Völker der Dritten Welt, die heute unter der Herrschaft leiden

amerikanischer und europäischer multinationaler Konzerne.

Wir wählen die Seite der Mobilisierung der Völker der Welt für den Frieden.

Denn im Krieg gibt es nur eine Macht, die profitiert, und das ist die Macht der Wirtschaft, der Waffenhersteller und -händler.

Es sind die Lockheed Martins und andere bekannte Waffenhändler, die heute Geld verdienen, indem sie immer mehr Waffen an die amerikanische imperialistische Macht verkaufen.

Deshalb werden wir gegen diesen Text stimmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir werden gegen alle Beitrittsinitiativen stimmen, um Europa vollständig mit den Vereinigten Staaten von Amerika zu verbinden, und wir hoffen, dass Europa eine Rolle des Friedens spielen kann und nicht die Rolle, seine eigenen geostrategischen Interessen basierend auf wirtschaftlichem Gewinn zu verteidigen.

Wir wollen nicht für die Philips fahren,

Wir wollen nicht für die amerikanischen Multis fahren, für die Volvos, die Renaults und so weiter.

Was wir wollen, ist für die Menschen der Welt, für die Arbeiter zu reiten, und diese imperialistischen Kriege sind nicht im Interesse der Arbeiter. Das Interesse der Arbeiter ist Frieden und sozialer Fortschritt.

