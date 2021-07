Kubas Präsident: „Wir werden niemandem erlauben, unsere Situation zu manipulieren“ (RT)

https://actualidad.rt.com/actualidad/397530-presidente-cuba-no-permitir-manipular-situacion

Der Präsident von Kuba, Miguel Díaz-Canel, besuchte an diesem Sonntag San Antonio de los Baños, eine Gemeinde südwestlich der Stadt Havanna, in der aufgrund von Infektionen durch Covid-19 populäre Konzentrationen registriert wurden.

In einer öffentlichen Rede versicherte der Präsident, niemand werde die Situation in dem karibischen Land manipulieren lassen und nannte diese Taten „systematische Provokation, die die Konterrevolution fördert“.

„Wir werden niemandem erlauben, unsere Situation zu manipulieren oder eine Sache zu verteidigen, die nicht kubanisch ist, eine Sache, die lediglich eine Annexion ist , und deshalb rufen wir die Kommunisten und Revolutionäre des Landes auf“, sagte er. „Der Kampfbefehl ist gegeben, die Revolutionäre gehen auf die Straße“, fügte er hinzu.

Der Präsident erklärte, die öffentliche Gesundheitslage der Insel habe sich durch die seit Jahren anhaltende Wirtschaftsblockade der Vereinigten Staaten verschärft.

„In sehr feiger, sehr subtiler, sehr perverser Weise tauchen aus den kompliziertesten Situationen, die wir in den Provinzen hatten, diese aus dem Yankee-Imperium jetzt mit Interventionsdoktrinen auf, um das Kriterium zu stärken, zu dem die kubanische Regierung nicht fähig ist.“ raus aus dieser Situation“, sagte der Präsident.

„Wenn Sie wissen wollen, wozu Kuba fähig ist, öffnen Sie die Blockade“, schlug der Präsident des karibischen Staates vor. „Ist das nicht Völkermord? Ist das nicht ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Ich glaube, dass das Leben [und] die Geschichte uns zeigt, was hinter all dem steckt, der Beendigung der kubanischen Revolution“, sagte er.

Díaz-Canel betonte, dass die von ihm geleitete Exekutive den ganzen politischen Willen habe, die Probleme des kubanischen Volkes zu diskutieren und anzuerkennen, sich an der Lösung zu beteiligen und die wahre Ursache zu kennen, ohne verwirrt zu werden.

„Wir haben erklärt, dass wir uns in einer schwierigen Situation befinden, basierend auf den Maßnahmen der US-Regierung Trump mit dem Ziel, die Wirtschaft des Landes zu ersticken, einen massiven Ausbruch zu verursachen und eine humanitäre Intervention zu fordern“, so der Politiker weiter.

Er erklärte auch, dass seine Regierung ehrlich sei, wenn es darum geht, das kubanische Volk über die Situation zu informieren, die das Land seit einem Jahr durchmacht. „Kuba widersetzt sich der Blockade. Wir werden unsere Fahnen niemals biegen „, betonte er.

Die neuesten Daten wurden von den kubanischen Behörden an diesem Sonntag gemeldet und entsprechen dem Vortag, dem 10. Juli. An diesem Tag wurden 6.923 Infektionen registriert, kumuliert seit Beginn der Pandemie von 238.491 mit 32.088 aktiven Fällen, 109 Patienten in kritischem Zustand, 124 schweren Patienten und 1.537 Todesfällen.

Der Gesundheitsnotstand ist auf der Insel stärker zu spüren als in anderen Ländern der Region, unter anderem aufgrund der anhaltenden Blockade durch die USA, die die Knappheit im karibischen Land begünstigt.

Während des Mandats von Donald Trump wurde die Blockade verschärft und die Sanktionen, die die Insel belasten, insbesondere zwischen 2019 und 2020 verschärft. Seine Regierung verschärfte die Reisebeschränkungen für Amerikaner nach Kuba – auch im kulturellen und Bildungsbereich -, verhängte neue Geldstrafen gegen Ausländer Banken, die Finanzanlagen mit Bezug zu Havanna betreiben, eingeschränkte Überweisungen und erweiterte unter anderem die Liste der kubanischen Behörden und Organisationen, mit denen US-Institutionen Kontakt aufnehmen dürfen.

Im vergangenen Juni verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution, die das Ende der Handels-, Wirtschafts- und Finanzblockade forderte, die das nordamerikanische Land seit fast 60 Jahren gegen Kuba aufrechterhält.

Der kubanische Außenminister Bruno Rodríguez berichtete in seiner Rede im UN-Hauptquartier, dass der in sechs Jahrzehnten der Blockade angesammelte Schaden 147.853 Millionen Dollar erreichte, und warf Washington vor, die Pandemie auszunutzen, um den Druck auf die Insel zu erhöhen.

Tatsächlich beliefen sich die Auswirkungen nur auf die Gesundheit zwischen April und Dezember 2020 auf 198.348.000 Dollar; 38 Millionen mehr als zwischen April 2019 und März 2020, so das Außenministerium.

Seit 1992 legt Kuba der UN-Generalversammlung jährlich Resolutionsentwürfe vor, in denen die Aufhebung des US-Embargos gefordert wird, und jedes Mal werden diese Forderungen von den Mitgliedsländern überwältigend unterstützt.

Die Regierung Biden erklärte im vergangenen Januar ihre Absicht, die Politik gegenüber Kuba zu überprüfen, nachdem der vorherige Präsident das Handelsembargo auf der Insel verschärft und es wieder in die US-Liste der Sponsoren des Terrorismus aufgenommen hatte.

verschärft und es wieder in die US-Liste der Sponsoren des Terrorismus aufgenommen hatte. Im vergangenen April Tausende von Kubanern haben in verschiedenen Städten auf die Straße gegen die Blockade zu protestieren.



