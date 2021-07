Kubas Präsident ruft zu vereinten Kräften gegen die Opposition und Proteste auf (Telesur)

https://www.telesurenglish.net/news/Cuban-President-Calls-To-Join-Forces-Against-Opposition-20210711-0004.html

Am Sonntag wandte sich der kubanische Präsident Miguel Diaz Canel an die Bürger des Landes, auf die Strasse zu gehen um die destabilisierende Strategie der Oppositionssektoren anzuprangern, die Chaos in dem karibischen Land erzeugen will.

In seiner Rede sprach der Präsident die größte Unzufriedenheit der Demonstranten an, nachdem er in der Gemeinde San Antonio de los Baños, etwa 50 km westlich von Havanna, persönlich mit ihnen gesprochen hatte.

„An den Protesten sind viele revolutionäre Bürger beteiligt, die eine Erklärung für die aktuelle Situation im Land wollen, aber auch von Gruppen von Opportunisten verseucht sind, die die aktuelle Krise ausnutzen, um die Ordnung zu untergraben und Chaos zu erzeugen“, sagte Diaz-Canel.

Er erwähnte auch, dass die Hauptanstifter dieser Proteste keine positive Veränderung für die Kubaner wollen, sondern einen Regimewechsel, um ein neoliberales Modell durchzusetzen, das Tausende von Menschen daran gehindert hat, Zugang zu den unverzichtbaren Mitteln zum Überleben von COVID-19 zu erhalten.

„Wenn sie eine gute Geste mit Kuba machen wollen, wenn sie dem kubanischen Volk helfen wollen, heben Sie die Blockade auf“, fügte der kubanische Präsident hinzu.

In letzter Zeit haben viele in- und ausländische Künstler und Persönlichkeiten aufgrund der Zunahme von COVID-19-Fällen die Entsendung humanitärer Hilfe nach Kuba gefordert und argumentiert, dass dies nicht möglich sei.

Diese Äußerungen lösten an mehreren Orten des Landes Proteste aus und forderten Lösungen für die aktuelle Situation.

Die kubanischen Behörden haben jedoch erklärt, dass die kubanischen Grenzen und diplomatischen Vertretungen im Ausland offen bleiben und bereit sind, jede Spende zu bearbeiten, die dem Land hilft, die Wirtschaftskrise zu bewältigen.

