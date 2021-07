Erklärung der Vereinigten Sozialistischen Partei Venezuelas (PSUV) in Solidarität mit der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP)

http://www.psuv.org.ve/portada/pronunciamiento-psuv-solidaridad-partido-comunista-aleman/#.YOyM4JgzYnQ

Die Vereinigte Sozialistische Partei Venezuelas bringt mit Empörung zum Ausdruck, dass wir von der Entscheidung der Bundeswahlkommission Deutschlands erfahren haben, die Teilnahme der Kommunistischen Partei Deutschlands (PKA) an den nationalen Wahlen im kommenden September dieses Jahres zu untersagen.

Diese Entscheidung droht auch, ihren Status als politische Partei zu entziehen. Der Vorwand für eine solche Empörung ist die Verzögerung bei der Lieferung ihrer Finanzberichte.

Es ist nicht das erste Mal, dass die deutschen Kommunisten diesen Angriffen ausgesetzt sind. In der Vergangenheit hat es der Nazifaschismus verboten und die Regierung Adenauer hat es in den 1950er Jahren während des Kalten Krieges verboten.

Der „kalte Schlag“ gegen die bürgerlichen und politischen Rechte der deutschen Kommunisten ereignet sich bei dieser Gelegenheit nicht nur am Vorabend der Bundestagswahl, sondern auch inmitten des Aufkommens des Faschismus in Deutschland und inmitten des gesellschaftlichen Ansturms der Wirtschaftskrise und der Covid-19-Pandemie.

Die deutsche „Demokratie“ wendet eine typische Methode der Rechtsstaatlichkeit an, die in rechten Regierungen immer häufiger vorkommt und versucht, durch Rechtsmißbräuche Volkskräfte zu disqualifizieren, die die Interessen der arbeitenden Bevölkerung verteidigen.

Wir von der Vereinigten Sozialistischen Partei Venezuelas sympathisieren voll und ganz mit der Kommunistischen Partei Deutschlands (DKP) und verurteilen kategorisch diesen neuen Versuch des deutschen Staates, diese Organisation zu zerstören, die für den Frieden, das Wohl des deutschen Volkes und gegen den Faschismus kämpft.

GERECHTIGKEIT ZUR VERTEIDIGUNG DES FRIEDENS!

IMMER TREUE, NIEMALS VERRÄTER

Nationale Direktion der Vereinigten Sozialistischen Partei Venezuelas,

am elften Juli 2021, 22 Jahre nach der

Bolivarischen Revolution und der Rettung der nationalen Würde.

DIOSDADO CABELLO RONDON, ERSTER VIZEPRÄSIDENT

DER PSUV

