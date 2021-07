Bomben oder Ärzte, kubanischen Ärzten gewidmetes Lied (granma.cu)

Hier zum Anhören:

DANIEL DEVITA con PIERO – BOMBAS O MÉDICOS (Video Oficial)

https://www.youtube.com/watch?v=eh-tlkTlv28

http://de.granma.cu/cultura/2021-07-07/bomben-oder-arzte-kubanischen-arzten-gewidmetes-lied

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related