Biden verrät ein weiteres Wahlversprechen und gibt zu, dass die USA weiterhin Afghanistan bombardieren werden – von Nick Mottern

Am 2. Juli nd Zuflucht hinter dem Juli suchte, fliehende Fragen von Reportern über US – Pläne in Afghanistan, Präsident Joe Biden 4 th Independence Day Feiertag. Dennoch räumte er indirekt ein, dass die USA ein gewisses Maß an Luftangriffen „über dem Horizont“ einsetzen werden, um die Taliban an der Machtübernahme zu hindern, Angriffe mit Drohnen und bemannten Flugzeugen, möglicherweise sogar B-52.

Hier ist ein Teil des bemerkenswerten Austauschs von Präsident Biden mit der Presse, der am Ende seiner Kommentare zum Stellenbericht vom Juni 2021 stattfand:

F Befürchten Sie, dass die afghanische Regierung fallen könnte? Ich meine, wir hören, wie die Taliban immer mehr Distrikte einnehmen.



VORSITZENDER: Sehen Sie, wir waren 20 Jahre in diesem Krieg. 20 Jahre. Und ich glaube – ich habe mich hier im Weißen Haus, im Oval, mit der afghanischen Regierung getroffen. Ich denke, sie haben die Fähigkeit, die Regierung zu unterstützen. Ich vermute, dass es in der Zukunft weitere Verhandlungen geben müssen. Aber ich bin besorgt, dass sie sich mit den internen Problemen befassen, die sie brauchen, um die Art von Unterstützung zu generieren, die sie landesweit brauchen, um die Regierung zu erhalten.



F. Folgen Sie diesem Gedanken zu Afghanistan –



VORSITZENDER: Ich möchte über glückliche Dinge sprechen, Mann.



F Wenn es Beweise dafür gibt, dass Kabul bedroht ist, was einige Geheimdienstberichte vermuten lassen, dass dies in etwa sechs Monaten der Fall sein könnte, glauben Sie, dass Sie in der Lage sind, ihnen jegliche Art von Luftunterstützung oder militärischer Unterstützung zu bieten? die Hauptstadt sicher zu halten, auch wenn die US-Truppen zu diesem Zeitpunkt offensichtlich vollständig draußen sind?



VORSITZENDER: Wir haben eine Kapazität über den Horizont hinaus ausgearbeitet, die uns einen Mehrwert bieten kann, aber die Afghanen müssen dies mit der Luftwaffe, die sie haben, selbst tun können, und wir helfen ihnen, sie aufrechtzuerhalten.



F. Sir, zu Afghanistan –



VORSITZENDER: Ich werde keine weiteren kurzen Fragen zu Afghanistan beantworten.



F. Sind Sie besorgt –



VORSITZENDER: Sehen Sie, es ist der 4. Juli.

Wenn der Präsident von „über den Horizont hinausgehenden Kapazitäten, die wir wertschöpfen können“, spricht, bezieht er sich auf einen Plan, der anscheinend 10 Milliarden Dollar kosten könnte, Drohnen und bemannte Kampfflugzeuge von Stützpunkten bis nach Katar zu fliegen Vereinigte Arabische Emirate und Kuwait sollen die derzeitige afghanische Zentralregierung bei der Verteidigung gegen die Taliban unterstützen.





Foto: Emir Scheich Tamim bin Hamad al Thani aus Katar auf dem Luftwaffenstützpunkt al-Udeid in Doha, Katar. Diese Basis ist eine der Basen, von denen angenommen wird, dass sie für die Bombardierung Afghanistans verwendet werden. [Quelle: apnews.com ]

Seine Erklärung ist die erste Bestätigung, dass die Luftoperationen „über dem Horizont“, die Berichten zufolge sehr stark auf Drohnenmorde und Drohnenzielen auf bemannte Flugzeuge angewiesen sind, gegen die Taliban gerichtet sein werden.

In einer Zeugenaussage vor dem Kongress im Juni sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin, dass sich „über den Horizont“ hinausgehende Operationen auf „Elemente konzentrieren würden, die möglicherweise Angriffe auf unser Heimatland durchführen können“, was Al-Qaida und ISIS als Ziele vorschlug, aber Angriffe gegen die Taliban nicht unterbinden würde.



Foto: General Lloyd Austin mit dem afghanischen Führer Ashraf Ghani bei einem Besuch in Afghanistan im März. [Quelle: politico.com ]

Die Äußerungen des Präsidenten über „über den Horizont“ als „Wertschöpfung“, die in „aber die Afghanen müssen es selbst mit der Luftwaffe, die sie haben“ einfließen, erinnern an den Versuch des ehemaligen Präsidenten Richard Nixon, dies zu argumentieren die Marionettenregierung Vietnams entwickelte die Macht, sich selbst zu verteidigen, und versuchte, die Spuren der USA aus dem schrecklich katastrophalen US-Kolonisierungsprojekt in Vietnam zu verwischen.

„Unsere Luftangriffe waren entscheidend für den Schutz unserer eigenen verbleibenden Streitkräfte und für die Unterstützung der Südvietnamesen bei ihren Bemühungen, ihre Häuser und ihr Land vor einer kommunistischen Machtübernahme zu schützen“, sagte Nixon 1972 in einer Rede an die Nation.



Foto: Bidens Strategie für Afghanistan sieht aus wie Nixons Vietnamisierungspolitik für Vietnam, die den Krieg untervergeben und ausgelagert hat. [Quelle: history.com ]



Die offensichtliche Entscheidung der USA, die afghanische Zentralregierung weiterhin aus der Luft zu unterstützen, geht einher mit einem Bericht der New York Times , in dem es heißt, dass Präsident Biden „vorübergehende Grenzen für Drohnenangriffe und Kommandoangriffe außerhalb konventioneller Schlachtfelder“ gesetzt hat Zonen wie Afghanistan und Syrien, und es hat nach Angaben von Beamten eine umfassende Überprüfung eingeleitet, ob die Regeln der Trump-Ära für solche Operationen verschärft werden sollen.

Ein ähnlicher Bericht in Foreign Affairs besagt, dass die Anzahl der US-Drohnenangriffe offensichtlich zurückgegangen ist, und beschreibt Elemente eines „größeren Umdenkens“ -Prozesses, den die Biden-Regierung angeblich durchläuft, um die Zahl ziviler Todesfälle zu begrenzen und neu zu bewerten, wie die USA reagieren sollten auf „die terroristische Bedrohung im Ausland“. Ein Ziel der Regierung, heißt es in dem Bericht, ist es, die Kriege der USA „für immer“ zu beenden.

Es muss jedoch auch gesagt werden, dass diese Berichte darauf hindeuten, dass Präsident Biden uneingeschränkt beabsichtigt, die US-Politik zur Ermordung/vorsorglichen Tötung von Bush, Obama und Trump fortzusetzen, möglicherweise mit größerer Rücksicht auf zivile Opfer, aber unter Missachtung internationaler Prinzipien der Krieg, wie skizziert auf BanKillerDrones.org, das wäre , ob im Inneren insgesamt die Verwendung von weaponized Drohnen und militärische Drohne Überwachung ausschließen oder außerhalb einer anerkannten Kampfzone.



Foto: [Quelle: geniustimes.com ]



Es scheint, dass die reformistischen Reden von Biden-Beamten, von denen ein Großteil nicht zugeschrieben wird und daher keine Rechenschaftspflicht haben, dazu gedacht sind, diejenigen von uns Bürgern abzulenken und zu beschwichtigen, die von anhaltenden Drohnen-Gräueltaten wie diesen abgestoßen werden führende 113 Friedens-, Gerechtigkeits- und humanitäre Organisationen, die einen Brief unterzeichneten, in dem sie forderten, „das rechtswidrige Programm tödlicher Angriffe außerhalb jedes anerkannten Schlachtfelds zu beenden, auch durch den Einsatz von Drohnen“.



Foto: Anti-Drohnen-Aktivisten und die Friedensbewegung werden von einer weiteren Regierung abgewiesen. [Quelle: rt.com ]



Abgesehen von der oben erwähnten Ansicht, dass Drohnenangriffe und Überwachung überall illegal sind, müssen wir die USA in Frage stellen, die die ganze Welt in ein potenzielles „anerkanntes Schlachtfeld“ verwandelt haben.

Obwohl die US-Bodentruppen Afghanistan weitgehend verlassen haben, ist klar, dass die Biden-Regierung Afghanistan als legitimes Schlachtfeld für US-Luftstreitkräfte betrachtet.

In Präsident Bidens „Mehrwert“-Bemerkung kann man eine klare Botschaft erkennen: Ungeachtet der Rede von einer humanitäreren Politik des Drohnenmordens und der Beendigung von „für immer“ Kriegen hat der Präsident entschieden, dass ein längerer Bürgerkrieg in Afghanistan im Interesse der die USA

Möglicherweise liegt dies daran, dass die anhaltenden Unruhen in Afghanistan ihre Nachbarn Iran, Pakistan, Russland und China beunruhigen und beunruhigen werden. Vielleicht liegt es daran, dass ein Bürgerkrieg es Konzernen und Banken leichter machen wird, Afghanistans Reichtum an Bodenschätzen, fossilen Brennstoffen und Opium auszubeuten.

Sicherlich werden die fortgesetzten US-Luftangriffe in Afghanistan Geld für US-Militärauftragnehmer einbringen.

Mit anhaltenden US-Luft- und Kommandoangriffen kann sich Afghanistan in ein Libyen verwandeln, ein geteiltes, festgefahrenes, leidendes, blutendes Land, in dem die Türkei, Russland und China ihre Waffen testen und Vorteile suchen.

Tatsächlich verhandeln die USA mit der Türkei über den Einspruch der Taliban, die „Sicherheit“ am internationalen Flughafen von Kabul aufrechtzuerhalten.



Foto: Die Sicherheit am Flughafen Kabul wird nun von der Türkei übernommen. Die USA haben das Abkommen mit der Türkei offenbar nicht besiegelt, und die Taliban widersprechen vollständig. [Quelle: arabnews.com ]



Zweifellos wird die türkische politische/militärische/unternehmerische Elite, die ihre eigenen expansiven Ambitionen hat, ihre Drohnen einsetzen, darunter die halbautonome Kargu 2, um zu versuchen, den Flughafen und das umliegende Territorium zu halten.

Die Schwarze Allianz für den Frieden veröffentlichte am 25. Juni eine Erklärung, in der sie sich gegen „jede Anstrengung zur Verlängerung des US-Krieges gegen das afghanische Volk, einschließlich der Bemühungen, die Vereinigten Staaten in jeglicher Form in Afghanistan zu halten“, wandte.

Die Erklärung drückte Besorgnis über „die fortgesetzte Operation von US-Spezialeinheiten und Söldnern (oder Auftragnehmern) in Afghanistan sowie die von den USA zugesagte Unterstützung für die türkische Militärverteidigung des internationalen Flughafens Kabul aus, einem Standort, der weiterhin eine wichtige US-Militärhochburg ist“. um seine imperiale Präsenz zu unterstützen.“

Präsident Biden täte gut daran, diese Erklärung zusammen mit einer Petition an ihn zu beherzigen, die von BanKillerDrones.org in Umlauf gebracht wurde und in der gefordert wird, keine weiteren US-Luftangriffe gegen das afghanische Volk durchzuführen.

Jetzt, da der Unabhängigkeitstag vorbei ist, wird der Präsident vielleicht eher bereit sein, Fragen zu den wirklichen Zielen von „Hinter dem Horizont“ zu beantworten.

Nick Mottern koordiniert BanKillerDrones.com und ist Koordinator von Knowdrones.com . Er ist unter nickmottern@gmail.com erreichbar

