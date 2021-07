US-Kriegsspiele in der nordischen Region zielten auf Moskau (World Beyond War)

Von Agneta Norberg, Space4peace , 8. Juli 2021

Kampfflugzeuge F-16 des US-amerikanischen 480 Fighter Squadron starteten am 7. Juni 2021 um 9 Uhr vom Flugplatz Luleå/Kallax. Dies war der Beginn der Kriegsausbildung und Koordination mit dem schwedischen Kampfflugzeug JAS 39 Gripen.

Das Ziel ist Russland. Die Kriegsübung Arctic Challenge Exercise (ACE) dauerte bis zum 18. Juni. Die US-Kampfflugzeuge F-16 wurden in Luleå Kallax drei Wochen lang eingesetzt, um Erkennungsrunden im gesamten nördlichen Gebiet zu machen.

Diese besondere Kriegsübung ist eine Weiterentwicklung früherer ähnlicher Übungen, die alle zwei Jahre durchgeführt werden. Das Kriegstraining wird von vier verschiedenen Luftwaffenstützpunkten und aus drei Ländern durchgeführt: Norrbottens Luftwaffengeschwader Luleå (Schweden), Bodö und Orlands Luftwaffenstützpunkte (Norwegen) und Lapplands Luftwaffengeschwader in Rovaniemi (Finnland).

Die US-Kampfflugzeuge und Marinestreitkräfte sind seit vielen Jahren zur Kriegsvorbereitung im Norden. Dies ist eine Militarisierung des gesamten Nordens, die ich in meiner Broschüre The North: a Platform for Warfare against Russia im Jahr 2017 beschrieben habe. Diese aggressive Militarisierung dauert seit dem Zweiten Weltkrieg an, als Norwegen und Dänemark 1949 in die NATO gezogen wurden Lesen Sie Kari Enholms Behind the Facade , 1988.

Die Arctic Challenge Exercise wurde dieses Jahr zum fünften Mal ins Leben gerufen. Siebzig Kampfflugzeuge waren gleichzeitig in der Luft. Der Chef der Luftwaffe, Claes Isoz, sagte stolz: „Dies ist eine sehr wichtige Übung für alle teilnehmenden Nationen und deshalb haben wir uns entschieden, sie nicht abzusagen, weil ACE nicht nur die nationalen Fähigkeiten stärkt, sondern auch zu einer gemeinsamen Sicherheit für alle Nationen im Norden.“

Diese gefährlichen Kriegsspiele im Norden, bei denen Seelandübungen wie ACE und Cold Response durchgeführt werden, sind allesamt Sprungbretter in der US-Strategie für den Krieg gegen Russland.

[Die Motivation ist], Russlands Zugang zum offenen Meer zu verschließen und die großen Öl- und Gasfunde unter der immer offener werdenden arktischen Eiskappe zu nutzen. Die USA haben dazu 2009 in einer Sicherheitsrichtlinie – The National Security Presidential Directive, No 66 – einen Plan verabschiedet .

Die Vereinigten Staaten haben breite und grundlegende nationale Sicherheitsinteressen in der Arktis und sind bereit, diese Interessen entweder unabhängig oder in Zusammenarbeit mit anderen Staaten zu wahren. Zu diesen Interessen gehören Themen wie Raketenabwehr und Frühwarnung; Einsatz von See- und Luftsystemen für strategischen Seetransport, strategische Abschreckung, maritime Präsenz und maritime Sicherheitsoperationen; und Gewährleistung der Freiheit der Navigation und des Überflugs.

Dieses zum fünften Mal durchgeführte Kriegsspiel Arctic Challenge Exercise, 2021, sollte verstanden und mit der „Sicherheitsrichtlinie“ der USA in Verbindung gebracht werden.

~ Agneta Norberg ist Vorsitzende des Schwedischen Friedensrats und Mitglied des Vorstands des Globalen Netzwerks. Sie lebt in Stockholm

