4.000 Jahre alte Stadt im Irak entdeckt. Russische Archäologen machen beeindruckende Entdeckung – 4.000 Jahre alte Siedlung (al-monitor.com)

https://www.al-monitor.com/originals/2021/07/4000-year-old-city-discovered-iraq



Adnan Abu Zeed



9. Juli 2021Eine Gruppe russischer Archäologen entdeckte am 24. Juni eine etwa 4.000 Jahre alte antike Siedlung im Gouvernement Dhi Qar im Südirak. Die Entdeckung wurde in der Gegend von Tell al-Duhaila gemacht, die mehr als 1.200 archäologische Stätten beherbergt, darunter die große Zikkurat von Ur aus der sumerischen Zeit und das Königsgrab. Es wurden Schätze ausgegraben, die denen ähneln, die im Grab des ägyptischen Tutanchamun‘ gefunden wurden.Alexei Jankowski-Diakonoff, Leiter der russischen Ausgrabungsmission, sagte gegenüber Al-Monitor: „Die Arbeiten begannen im April 2021, was die erste vollständige Runde der archäologischen Feldforschung im südlichen Mesopotamien war. Die ersten beiden Runden fanden in den Jahren 2019 und 2020 statt.“

Er sagte: „Die entdeckte Stadt ist eine urbane Siedlung in Tell al-Duhaila, die am Ufer eines Wasserlaufs liegt. Ersten Spekulationen zufolge könnte die Stadt die Hauptstadt eines Staates sein, der nach dem politischen Zusammenbruch am Ende der altbabylonischen Ära [um die Mitte des zweiten Jahrtausends v. Chr.] gegründet wurde, was die systematische Zerstörung des städtischen Lebens der sumerischen Zivilisation zur Folge hatte.“Zur Bedeutung der Forschung in diesem Gebiet merkte er an: „Die Erforschung der Städte im südlichen Mesopotamien am Ende der altbabylonischen Ära – und insbesondere der Fundstätte Tell al-Duhaila – öffnet das Geheimnis einer unbekannten Seite in der Geschichte der ältesten Zivilisation des Planeten. Das Gebiet von Tell al-Duhaila und die antike Stadt Mashkan Shabir überlebten die Massenraubzüge, die 1991 begannen.“Jankowski-Diakonoff fügte hinzu: „Diese Stätte zeigt auch die erste Entwicklung der Landwirtschaft mit Schlamm in Mesopotamien.

Die Stätte enthält Reste von Material aus der Zeit, die der Entstehung der sumerischen Zivilisation vorausging.“Er erwartet eine echte Chance, „Keilschriftdokumente in einem ungestörten archäologischen Kontext zu finden, was nicht nur für russische Wissenschaftler, sondern auch für mesopotamische Archäologen äußerst wichtig sein wird.“Die Mission entdeckte auch einen alten Hafen, in dem Schiffe ankerten, und die Überreste einer etwa 4 Meter breiten Tempelmauer. „Wir entdeckten auch eine oxidierte Pfeilspitze, Spuren von Tandoor-Öfen und Kamelstatuen aus Ton, die auf die frühe Eisenzeit zurückgehen“, sagte er.Zur Geschichte der Entdeckungen sagte der russische Archäologe: „Nach der Untersuchung des ältesten architektonischen Gebäudes in der Stadt und basierend auf den Konstruktionsmerkmalen und riesigen Konstruktionsblöcken wurde das Gebäude höchstwahrscheinlich während der alten babylonischen Ära gebaut.

Es spiegelt hauptsächlich die Sklavenkultur, die neolithische Periode und die frühe Kupferzeit wider.“Jankowski-Diakonoff sagte: „2019 erhielt die gemeinsame russisch-irakische Mission eine offizielle Genehmigung von der Direktion für Altertümer im irakischen Kulturministerium, um archäologische Forschungen an zwei Stätten im Südirak durchzuführen – in den Gouvernements Maysan und Dhi Qar, die das moderne Deltagebiet in Mesopotamien umfassen, die Wiege der ältesten Geschichte der Erde.“

Amer Abdel Razak, der Direktor für Altertümer in Dhi Qar, sagte gegenüber Al-Monitor: „Die entdeckte Stadt liegt 70 Kilometer [43 Meilen] südwestlich der Stadt Nasiriyah [im Süden] in der Sulaibiya-Senke, die eine große Anzahl von unausgegrabenen archäologischen Stätten beherbergt. Sie liegt in der Nähe der Stadt Eridu – der ältesten und größten Stadt, in der nach sumerischen Legenden Könige vom Himmel herabgestiegen sein sollen.“Er sagte: „Die Stätte wurde vor der Ankunft der russischen Mission entdeckt. Sie wurde in der Altertumsbehörde von Dhi Qar als äußerst bedeutende archäologische Stätte registriert.“Abdel Razak merkte an, dass die russische Mission trotz der Schwierigkeiten und Hindernisse bei der Arbeit vor Ort aufgrund der Coronavirus-Pandemie in der Lage war, wichtige Entdeckungen zu machen.

„Die Bodenuntersuchungen zeigten, dass die Stätte aus der alten babylonischen Zeit stammt. Die Mission glaubt jedoch, dass die Stätte noch älter sein könnte, wenn man die Keramikstücke und Statuen in Form von Kamelen und anderen Tieren betrachtet, die vor Ort gefunden wurden“, sagte er.Abdel Razak fügte hinzu: „Dhi Qar erwartet im Oktober Besuche von internationalen Universitäten und Museen, darunter 10 italienische, amerikanische, französische, britische und russische Missionen, die dieses riesige Gebiet erforschen wollen.“Gaith Salem, Professor für alte Geschichte und Zivilisation an der Al-Mustansiriya Universität, sagte zu Al-Monitor: „Es gibt viele Städte, die im Südirak über verschiedene Zeiträume hinweg entdeckt wurden, aber es wurde nicht viel über sie gesprochen.

„Er forderte „die Entwicklung einer systematischen Arbeit innerhalb eines festen Programms, um die Schätze der Geschichte auszugraben, die nicht nur für den Irak, sondern für die ganze Menschheit wichtig sind.“Er sagte: „Diese jüngste Entdeckung ist von größter Bedeutung, weil sie die Welt in eine der sumerischen Städte mit Blick auf die Seehäfen einführt. Die meisten Städte hatten früher einen Blick auf das Meer, aber heute haben sie sich in eine große Wüste verwandelt.

„Karrar al-Rawazeq, ein Archäologe und Mitglied des Teams zur Rettung des Altertums von Muthanna, der an mehreren Ausgrabungen teilgenommen hat, sagte gegenüber Al-Monitor: „Die Erkundungs- und Ausgrabungsarbeiten in der Gegend werden nur dann wirtschaftliche und kulturelle Vorteile bringen, wenn die Stätte zu einem Touristen- und Investitionsziel gemacht wird, was Geldmittel und Touristen anziehen würde.“In diesem Zusammenhang sprach Sumaya al-Ghallab, Leiter des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Altertum im irakischen Parlament, mit Al-Monitor und forderte, „die notwendigen Mittel und den Schutz für die Ausgrabungsteams zu sichern und eine Strategie für einen Ausgrabungs- und Forschungsprozess zu verfolgen, der die gesamte archäologische Karte im Irak umfasst.“

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related