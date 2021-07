Maria Zakharova, Sprecherin des russischen Aussenministeriums: Frankreichs Forderung, russische und chinesische Impfstoffe nicht anzuerkennen ist völlig inakzeptabel (Tass)

https://tass.com/politics/1312011

Maria Zakharova nannte die Äußerungen des französischen Außenministeriums „eine Mischung aus Rassismus, imperialem Hegemonismus und Neonazismus“.

Die Forderung des französischen Außenministeriums, russische und chinesische Impfstoffe in der EU nicht anzuerkennen, sei inakzeptabel, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag.

„Solche Äußerungen sind inakzeptabel. Dies ist eine Mischung aus Rassismus, imperialem Hegemonismus und Neonazismus: ganzen Völkern werden gleiche Rechte und Chancen verweigert, und dies geschieht unter Verletzung von Gesetzen, Ethik und Moral, was die Welt zu einer Konfrontation drängt Moment, in dem es die schwierigsten Prüfungen durch die Pandemie übersteht“, sagte sie am Donnerstag in ihrem Telegrammkanal.

„Die Nerven, der Zynismus und die Brutalität, mit denen die westlichen Staaten um Profit kämpfen, ihre eigenen humanistischen Ideale aufgeben, ohne an die Schicksale von Millionen von Menschen während der Entdeckung der Menschheit gegen die Pandemie zu denken, sind schockierend“, sagte der Diplomat.

„Die Leute, die diese Worte verfasst haben, haben nichts mit dem Frankreich zu tun, das der Menschheit die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gegeben hat“, fügte Sacharowa hinzu.

