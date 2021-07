Gibt’s Öl in Haiti? (blog.fefe.de)

[l] Angesichts der unstabilen Lage in Haiti habt ihr euch vielleicht gefragt, ob da Öl gefunden wurde, und die Amis

ein verdecktes Demokratie-und-Menschenrechte-Programm fahren, um das Land instabil zu halten / machen.Gerade erst ist da der Präsident ermordet worden.Stellt sich raus: Ja, da ist Öl gefunden worden.Ja gut, das erklärt dann, wieso sich da die Lage nicht stabilisiert, bis sich Haiti unter das Protektorat der freundlichen und hilfsbereiten USA begeben.

