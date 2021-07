Flaggentag der „Mayors for Peace“ Berlin Bürgermeister für den Frieden – Atomwaffen sind illegal! Nukes are now illegal! #WorldBeyondWar

Mayors for Peace oder Bürgermeister für den Frieden



Eine internationale Organisation von Städten, die sich der Friedensarbeit, insbesondere der atomaren Abrüstung, verschrieben haben. Die Organisation wurde 1982 auf Initiative des damaligen Bürgermeisters von Hiroshima, Takeshi Araki, gegründet.

Aus der grundsätzlichen Überlegung heraus, dass Bürgermeister für die Sicherheit und das Leben ihrer Bürger verantwortlich sind, versuchen die Mayors for Peace Einfluss auf die weltweite Verbreitung von Atomwaffen zu nehmen und diese zu verhindern.

Seit die Kampagne „2020 Vision“ ins Leben gerufen wurde, hat sich die Zahl der Mitglieder mehr als verdreifacht. Ausgehend von Japan haben sich seit der Gründung über 8.000 Städte in 165 Ländern der Organisation angeschlossen.

Friedensglockengesellschaft Berlin e.V.

Ein gemeinnütziger, eingetragener Verein, der am 7. Oktober 1999 kurz nach dem 10. Jahrestag der Einweihung der Berliner Friedensglocke, gegründet wurde.

World Beyond War – Eine Welt jenseits von Krieg

Über 80.000 Personen und 500 Organisationen aus 187 Ländern haben die Grundsatzerklärung von World Beyond War unterzeichnet.

„Wir verstehen, dass Kriege und Militarismus uns weniger sicher machen anstatt uns zu schützen, dass sie Erwachsene und Kinder töten, verletzen und traumatisieren, die natürliche Umwelt schwer schädigen, Bürgerrechte erodieren, unseren Volkswirtschaften schaden und Ressourcen von lebensbejahenden Aktivitäten abziehen. Wir verpflichten uns dazu, uns für gewaltfreie Bemühungen zu engagieren und diese zu unterstützen, mit dem Ziel, alle Kriege und Kriegsvorbereitungen zu beenden und einen nachhaltigen und gerechten Frieden zu schaffen.“

Hier kann man ebenfalls unterzeichnen: https://worldbeyondwar.org/personen

In Berlin wird die Organisation vom Coop Anti-War Cafe in der Rochstr. 3 vertreten. http://coopcafeberlin.de/ex/wbw/

Atomwaffen sind jetzt illegal! Jetzt raus aus Deutschland!

Nukes are now illegal! Now get them out of Germany!

In Zusammenarbeit mit dem internationalen Netzwerk World Beyond War und Roger Waters (Pink Floyd) organisieren wir zur Zeit eine Kampagne, um auf das Inkrafttreten des Vertrags über das Verbot von Atomwaffen am 22. Januar 2021 aufmerksam zu machen. Dazu arbeiten wir mit den unten genannten Organisationen zusammen, um Werbetafeln in der Innenstadt von Berlin anzumieten bzw. die Aktionen bekannt zu machen. Mehr Informationen: http://atomwaffen-sind-jetzt-illegal.de

