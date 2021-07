Bis kurz vor dem Überfall der faschistischen deutschen Wehrmacht ab Mai 1940 auf die Niederlande, Belgien, Luxemburg und auf Frankreich planten Paris und London Luftangriffe auf die Sowjetunion mit dem Ziel die Ölfelder Ölfelder im Südkaukasus einzunehmen. Dies geht aus jüngst veröffentlichten Unterlagen hervor, die 1945 von der Sowjetunion in Berlin erbeutet wurden, nachdem die Nazis diese 1940 zunächst in Paris erbeutet hatten.

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Pike

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related