Peru: Landesweiter Streik, um die Proklamation von Pedro Castillo zum Präsidenten zu fordern (Telesur)

Der Allgemeine Arbeiterbund und die Partei Freies Peru werden sich sozialen Organisationen anschließen, die im ganzen Land Demonstrationen durchführen.

Am Dienstag riefen progressive soziale und politische Organisationen zu einem Streik am 7. Juli auf, um zu fordern, dass die Nationale Wahljury (JNE) Pedro Castillo offiziell zum nächsten Präsidenten Perus ausruft.

Die Peruaner lehnen mehrheitlich auch die für Mittwoch geplante Auswahl neuer Richter für das Verfassungsgericht (TC) ab. Diese rechten Jurys versuchen, das Parlament zu übernehmen und die Wahlen vom 6. Juni für null und nicht zu erklären.

Im ganzen Land wird es Demonstrationen geben. Jede Region wird jedoch entsprechend ihrer konkreten Realität handeln. „Während einige Provinzen massiv streiken werden, werden andere Regionen mobilisieren oder Sitzstreiks durchführen“, erklärte Perus Front for Democracy and Governance (FDG).

In diesem Zusammenhang hob die FDG auch den demokratischen und friedlichen Inhalt der bevorstehenden Proteste hervor, die auf die Unterstützung des Allgemeinen Arbeiterbundes und der Partei Freies Peru zählen werden.

Bislang hat die JNE noch nicht verkündet, wer der gewählte Präsident ist. Nach den offiziellen Wahlergebnissen vom 6. Juni hat Castillo jedoch einen Vorsprung von 44.000 Stimmen vor Keiko Fujimori erzielt.

Trotz des Drucks der öffentlichen Meinung analysieren die Wahlrichter weiterhin die von der rechten Politikerin vorgebrachten Rechtsansprüche, um den Triumph ihrer Gegnerin offiziell zu verhindern.

„Ich fordere die Wahlbehörden auf, den Volkswillen in diesem Land zu respektieren“, sagte Lehrer Castillo und lehnte die antidemokratischen Manöver der peruanischen wirtschaftlichen und politischen Eliten ab.

