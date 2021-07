Die Multipolare Allianz als letzte Verteidigungslinie der UN-Charta (Strategic Culture Foundation)

Die Frage sollte gestellt werden: War die Absicht von FDR, das Britische Empire zu zerschlagen, nur eine List, um die anglo-amerikanischen Sonderbeziehungen in einer neuen US-geführten Rückeroberung der Welt zu schaffen, oder war sein Plan echt?

von Matthew Ehret

Viele haben sich zunehmend mit der Realität abgefunden, dass das heutige multipolare System unter Führung Russlands und Chinas auf der Verteidigung des Völkerrechts und der nationalen Souveränität basiert, wie es in der am 26. Juni 1945 unterzeichneten UN-Charta dargelegt ist.

Die imperialen Wurzeln der regelbasierten Ordnung

Das gegensätzliche Paradigma, das mit der Auflösung der Sowjetunion 1992 entstand, hat die Form einer Sicherheitsdoktrin mit dem Titel Responsibility to Protect (R2P) angenommen, die den Ton für die unipolare „regelbasierte Ordnung“ des anglo-amerikanischen Establishments angab, die sich schrittweise entwickelt hat versucht, alle Spuren von Nationalstaaten durch supranationale Mechanismen zu ersetzen, die die UN-Charta und alle darauf aufbauenden Rechtsstrukturen ungültig machen.

Dieses Paradigma nach dem Nationalstaat wurde zuletzt in der absurden „New Atlantic Charter“ skizziert, die Präsident Biden und Premierminister Johnson am 10. Juni 2021 gemeinsam unterzeichnet haben.

Während die ursprüngliche Atlantik-Charta vom 12. August 1941, die von FDR und Churchill gemeinsam unterzeichnet wurde, internationale Souveränität und Selbstbestimmung als Organisationsprinzip festlegte, versucht die neue Atlantik-Charta, die kollektive Verteidigung, die „Offene Gesellschaft“ und die „Rechtsstaatlichkeit“ der NATO zu befolgen “ als primitiv. Unter diesen Bedingungen ist jeder Versuch, auf der Erde einen Anstrich harmonischen Zusammenlebens aufrechtzuerhalten, alles andere als bedeutungslos.

Es ist nicht verwunderlich, dass diese regelbasierte Ordnung“ für die überwiegende Mehrheit der UN-Mitgliedstaaten unwillkommen ist und warum sie ein direkter Angriff auf die UN-Charta selbst ist (die selbst nur zwei Tage nach der Atlantik-Charta verfasst wurde) wurde am 14. August 1941 veröffentlicht).

Seit dem krebsartigen Wachstum von R2P im Weltgeschehen hat sich das unipolare System hinter humanitären Bombenkampagnen, supranationalen Regimen, die die Unterwerfung unter neue Dekarbonisierungsprotokolle fordern, und neuen internationalen Bankenregimen, die fordern, dass die nationale Souveränität durch etwas namens „Aktionärskapitalismus“ ersetzt wird, getarnt, in dem private Unternehmen, große Technologie, Geheimdienste, zivilgesellschaftliche Gruppen und zwielichtige Teams von Technokraten, die anstelle jener unverantwortlichen demokratischen Institutionen, von denen uns erzählt wird, dass sie alle Übel der letzten 200 Jahre verursacht haben, eine verdummte Gesellschaft verwalten.

Was ist die UN-Charta und warum muss sie verteidigt werden?

Da Putin und Xi Jinping diesen Betrug ausgerufen und sich dafür entschieden haben, gegenüber dem Hobbesschen Nullsummendenken für eine Win-Win-Kooperation einzutreten, und da ihre gesamte Strategie auf der UN-Charta basiert, lohnt es sich, sich die Zeit zu nehmen, um diese Rechtslage kurz zu untersuchen Dokument, wie es entstand und warum seine schönen Prinzipien sabotiert wurden, als es noch in der Wiege war.

Beginnen wir mit der Überprüfung der ersten vier Abschnitte des ersten Artikels der Charta, in denen wir feststellen, dass die neue Organisation beauftragt wurde:

Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und zu diesem Zweck: wirksame kollektive Maßnahmen zur Verhütung und Beseitigung von Bedrohungen des Friedens und zur Unterdrückung von Angriffshandlungen oder anderen Friedensbrüchen zu ergreifen und mit friedlichen Mitteln herbeizuführen , und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit und des Völkerrechts, Anpassung oder Beilegung internationaler Streitigkeiten oder Situationen, die zu einem Bruch des Friedens führen könnten; freundschaftliche Beziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln, die auf der Achtung des Prinzips der Gleichberechtigung und der Selbstbestimmung der Völker beruhen, und andere geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den Weltfrieden zu stärken; Internationale Zusammenarbeit bei der Lösung internationaler Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller oder humanitärer Art und bei der Förderung und Ermutigung der Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion; und Ein Zentrum für die Harmonisierung der Aktionen der Nationen zur Erreichung dieser gemeinsamen Ziele zu sein.

Und für den Fall, dass irgendein imperialistisch gesinnter Legalist die Charta locker lesen wollte, machte Artikel zwei schnell klar, dass „die Organisation auf dem Prinzip der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder basiert“.

Diese und andere Artikel in diesem historischen Dokument , das hier vollständig gelesen werden sollte , sind ein klarer Bruch mit dem früheren Völkerbund , der nach dem Ersten Weltkrieg geschaffen wurde und eine vollständige Auflösung der nationalen Souveränität aller Mitglieder forderte . Während sich patriotische Kräfte auf der ganzen Welt versammelten, um den Völkerbund bis Mitte der 1930er Jahre daran zu hindern, seine imperiale Agenda umzusetzen, ging die Gründung der jungen Vereinten Nationen von der Absicht aus, die kapitalintensive Infrastruktur in Form eines internationalen New Deals auf der ganzen Welt auszubauen .

Dies waren Programme, die dem Nachkriegszeitalter wirtschaftliche Vitalität und Bedeutung verleihen sollten, als Hunderte von internationalen Delegierten aus Indien, Lateinamerika, China, Russland und Afrika großartige Infrastrukturprogramme in Bretton Woods umrissen. Diese Projekte genossen die volle Unterstützung der amerikanischen Delegation unter der Leitung von Harry Dexter White und Henry Morgenthau einerseits und der Verachtung der britischen imperialen Delegation unter der Führung von Lord Keynes und seinen Bancor-liebenden britischen Delegierten, die nur der City of London treu ergeben waren, und Bank von England.

Trotz der Tatsache, dass diese Geschichte allen bekannt sein sollte, wirken 80 Jahre Revisionismus Wunder, um den Zeitgeist zu verwirren, und so sollte die Frage gestellt werden: War die Absicht von FDR, das britische Empire zu zerschlagen, nur eine List, um das anglo-amerikanische Special zu schaffen? Beziehung in einer neuen US-geführten Rückeroberung der Welt, oder war sein Plan echt?

Wie FDR-Sohn Elliot Roosevelt in seinem Buch „As He Saw It“ von 1946 skizzierte , fand 1941 eine vielsagende Konfrontation zwischen seinem verstorbenen Vater und Winston Churchill statt. Im Verlauf dieses Zusammenstoßes trieb FDRs Absicht einer Win-Win-Kooperation nach der Welt sein strategisches Denken zu Churchills Verdruss.

Elliot erzählt seinen Vater Churchill von der Notwendigkeit zu sagen, loszulassen von 19 th Jahrhunderten Methoden für 20 – ten Jahrhunderts Methoden der Governance zu sagen:

„Welcher Ihrer Minister empfiehlt eine Politik, die einem Kolonialland den Reichtum an Rohstoffen entzieht, aber den Menschen dieses Landes im Gegenzug nichts zurückgibt. Die Methoden des 20. Jahrhunderts beinhalten, Industrie in diese Kolonien zu bringen. Zu den Methoden des 20. Jahrhunderts gehört es, den Reichtum eines Volkes zu erhöhen, indem man seinen Lebensstandard erhöht, es erzieht, indem man es saniert – indem man dafür sorgt, dass es den rohen Reichtum seiner Gemeinschaft zurückbekommt.“

Im Raum beugten wir uns alle aufmerksam vor. Hopkins grinste. Commander Thompson, Churchills Adjutant, sah bedrückt und alarmiert aus. Der Premierminister selbst begann, apoplektisch auszusehen.

„Du hast Indien erwähnt“, knurrte er.

„Ja. Ich kann nicht glauben, dass wir einen Krieg gegen die faschistische Sklaverei führen und gleichzeitig nicht daran arbeiten können, Menschen auf der ganzen Welt von einer rückständigen Kolonialpolitik zu befreien.“

„Was ist mit den Philippinen?“

„Ich bin froh, dass Sie sie erwähnt haben. Sie erhalten ihre Unabhängigkeit, wissen Sie, im Jahr 1946. Und sie haben moderne sanitäre Einrichtungen, moderne Bildung; ihre Analphabetenrate ist stetig zurückgegangen…“

„Es darf keine Manipulationen an den wirtschaftlichen Vereinbarungen des Imperiums geben.“

„Sie sind künstlich…“

„Sie sind die Grundlage unserer Größe.“

„Der Friede“, sagte Vater fest, „kann keinen anhaltenden Despotismus beinhalten. Die Struktur des Friedens fordert und wird die Gleichheit der Völker erreichen. Die Gleichberechtigung der Völker beinhaltet die größtmögliche Freiheit des wettbewerbsorientierten Handels. Kann jemand behaupten, dass Deutschlands Versuch, den Handel in Mitteleuropa zu dominieren, kein wesentlicher Faktor für den Krieg war?“

Elliot beschrieb das Gespräch des folgenden Tages, in dem Churchill mit den Worten begann:

„Herr. President“, rief er, „ich glaube, Sie versuchen, das Britische Empire abzuschaffen. Jede Vorstellung, die Sie über die Struktur der Nachkriegswelt haben, zeigt dies. Aber trotzdem“ – und sein Zeigefinger winkte – „doch wissen wir, dass Sie unsere einzige Hoffnung sind. Und“ – seine Stimme sank dramatisch – „Sie wissen, dass wir es wissen. Sie wissen, dass wir wissen, dass das Imperium ohne Amerika nicht bestehen wird.“

Churchill gab in diesem Moment zu, dass er wusste, dass der Frieden nur nach Maßgaben gewonnen werden könne, die die Vereinigten Staaten von Amerika aufstellen würden. Und mit seinen Worten räumte er ein, dass die britische Kolonialpolitik eine tote Ente sein würde, die britischen Versuche, den Welthandel zu dominieren, eine tote Ente und die britischen Ambitionen, die UdSSR gegen die USA auszuspielen, wären eine tote Ente. Oder wäre es gewesen, wenn Vater gelebt hätte.“

Nur zwei Monate nach diesem Treffen stimmte ein wütender Churchill der Ausarbeitung der Atlantik-Charta vom 12. Wenn man die FDR- Rede der Vier Freiheiten von 1941 vor dem Kongress Anfang des Jahres liest , kann man nicht nur die Keime der späteren UN-Charta sehen, die am 14. August 1941 ausgearbeitet und am 26. Juni 1945 in Kraft gesetzt wurde, sondern auch den Aufstieg der Multipolaren Alliance und BRI Framework heute.

Tragischerweise starb FDR am 12. April 1945 unter fragwürdigen Umständen, was zu einer schnellen Übernahme der US-Regierung durch supranationale Kräfte führte, die heute als „der tiefe Staat“ bezeichnet werden. Es war nur eine kurze Zeitspanne nach dem Tod von FDR, dass jeder wichtige Verbündete, der die Vision des großen Präsidenten für ein Nachkriegszeitalter der Zusammenarbeit teilte, entweder tot war oder als Verräter der Roten Kommie abgestempelt wurde, um nie wieder Einfluss zu gewinnen.

Stalins Warnung an Elliot

Stalin erklärte Elliot, warum der Antrag seiner Mutter auf Einreise nach Russland abgelehnt wurde, und erklärte leidenschaftlich, dass Eleanor alle Anträge sowjetischer Vertreter ablehnte, die Leiche zu untersuchen oder sogar eine Autopsie zuzulassen. Als Elliot nach Antworten auf diejenigen drängte, die Stalin für die Morde seines Vaters hielt, antwortete der russische Führer: „Die Churchill-Bande! Sie haben deinen Vater vergiftet und versuchen weiterhin, mich zu vergiften … die Churchill-Bande!“

Es ist auch bezeichnend, dass Churchill sich am Ende des Zweiten Weltkriegs nicht dazu durchringen konnte, den Strumpfbandorden anzunehmen, da er seine Hauptaufgabe als britischer Kriegsführer nicht erfüllt hatte. Viele Historiker wissen bis heute nicht, dass Churchills primäre Mission nicht der Gewinn des Krieges oder die Zerschlagung des Faschismus war, sondern eher die Rettung des britischen Empire, das ein Frankenstein-Monster geschaffen hatte , das sich weigerte, die zweite Saite in der Neuen Weltordnung zu spielen erkannte, dass Deutschlands Militärmacht Hitler den Vorsprung verschaffte, den er brauchte, um diesen dystopischen Tanz zu führen.

Doch nur eine Woche nach Stalins Tod am 5. März 1953 erlaubte Churchills Gewissen ihm, die Ehrung anzunehmen. Vielleicht betrachtete der tollwütige Imperialist das neue Zeitalter des Kalten Krieges, das er zuvor zusammen mit der Anglo-Amerikanischen Allianz in Gang gesetzt hatte, damit der tollwütige Imperialist zufrieden schlafen konnte, wenn er wusste, dass er seinen Job erledigte.

In der nächsten Ausgabe werden wir die Ursprünge der UN-Charta genauer beleuchten, gefolgt von einem dritten Teil über den Westfälischen Vertrag von 1648, der den 30-jährigen Krieg beendete, und die strategische Bedeutung dieser weltverändernden Politik für heute.

