Christlicher Nationalismus in den Vereinigten Staaten (junge Welt)

Die Verbreitung stark irrationaler Positionen im US-amerikanischen Christentum steht in scharfem Kontrast zum lange gepflegten Bild der liberalen Supermacht. Während Religiosität an sich als ehrenwert erschien, wurde religiöser Wahn als Merkmal isolierter Randgruppen abgetan und entsprechend belächelt. Erst seit dem Ende der Präsidentschaft Donald Trumps dämmert es selbst der deutschen Presse, dass hier ein politisch hochwirksames Massenphänomen existiert.

den ganzen Artikel hier lesen:



https://www.jungewelt.de/artikel/405669.irrationalismus-one-nation-under-god.html

