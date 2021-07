Auf der Suche nach Antworten auf Giftgasvorwürfe gegen Syrien bietet der Chef der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) neue Lügen und Ausreden an (Gray Zone)

https://thegrayzone.com/2021/07/02/pressed-for-answers-on-syria-cover-up-opcw-chief-offers-new-lies-and-excuses/

Angesichts des wachsenden Aufschreis ging der Generaldirektor der OPCW, Fernando Arias, vor die UN und erzählte neue Unwahrheiten über den Syrien-Vertuschungsskandal seiner Organisation – zusammen mit unaufrichtigeren Ausreden, um es zu vermeiden, ihn anzusprechen.

In den zwei Jahren, seit die Zensur einer syrischen Chemiewaffenuntersuchung aufgedeckt wurde, hat sich der Chef der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW), Fernando Arias, energisch widersetzt.

Arias hat sich geweigert, die umfangreiche Manipulation der OPCW-Untersuchung eines angeblichen Chlorangriffs im April 2018 in Douma zu untersuchen oder zu erklären. Anstatt Anrufe zu beantworten, um sich mit den erfahrenen Inspektoren zu treffen, die gegen die Täuschung protestierten, hat Arias sie verunglimpft. Der Generaldirektor der OPCW (DG) hat sogar vorgetäuscht, Unwissenheit über den Skandal zu haben, und behauptete kürzlich, dass „ich weiß nicht warum“ der Abschlussbericht der Organisation über Douma „angefochten“ wurde.

Mit Blick auf wachsenden Druck die Vertuschung zu adressieren – am deutlichsten in einem „ Statement of Concern “ von 28 bemerkenswerten Unterzeichner, darunter fünf ehemaligen hochrangigen OPCW Beamte – Arias kam vor dem UN – Sicherheitsrat am 3. Juni rd zu beantworten Fragen in öffentlicher Sitzung für das erste Mal.

In Anspielung auf den öffentlichen Aufschrei wich Arias von einer früheren Aussage zurück, dass die Douma-Kontroverse nicht erneut aufgegriffen werden könne. Aber während Arias vorzuschlagen schien, dass die Untersuchung wieder aufgenommen werden könnte, bot Arias mehr Unwahrheiten über den Skandal und neue unaufrichtige Ausreden an, um eine Auseinandersetzung mit ihm zu vermeiden.

Dieser zweiteilige Bericht fasst die neuesten Ausflüchte und Verzerrungen von Arias zusammen, die Folgendes umfassen:

• Arias lehnte Vorschläge zur Beilegung der Douma-Kontroverse ab und berief sich auf Beschränkungen, die nicht zu existieren scheinen. Arias behauptete fälschlicherweise, dass der Wissenschaftliche Beirat (SAB) der OPCW „keine Autorität“ habe, die unterdrückten Douma-Beweise zu untersuchen. Arias behauptete auch, dass er persönlich „überhaupt keine Befugnis hat, diese Untersuchung wieder aufzunehmen“, obwohl die Vorschriften der OPCW keine solchen Beschränkungen enthalten.

• Um die enorme Menge an Arbeit zu diskreditieren, die für den Originalbericht der Untersuchung geleistet wurde, der keine Hinweise auf einen Chlorangriff fand, gab Arias fälschlicherweise an, dass der „große Teil“ der Analyse durchgeführt wurde, nachdem der Hauptautor nicht mehr beteiligt war. Um diese Falschheit voranzutreiben, zitierte Arias eine erfundene Figur.

• Arias hat stillschweigend eine frühere falsche Behauptung zurückgezogen, dass kein Staat die Schlussfolgerungen des Douma-Berichts in Frage gestellt hat. Aber anstatt diese frühere Unwahrheit anzuerkennen, ersetzte er sie durch eine neue.

• Arias beantwortete keine direkten Fragen zu dem dokumentierten wissenschaftlichen Betrug in der Douma-Untersuchung und wie er damit umgehen will. Die Generaldirektion ignorierte eine Frage der russischen Delegation, warum im Abschlussbericht die Schlussfolgerungen der Toxikologen der NATO-Mitgliedstaaten, die Chlorgas als Todesursache ausschlossen, ausgelassen wurden. Und zum dritten Mal antwortete Arias nicht auf die Frage, ob er einem Treffen mit den abweichenden Inspektoren zustimme.

• Ein kürzlich veröffentlichter BBC-Podcast interviewte eine angebliche OPCW-Quelle, die sensible Informationen diskutierte und die Douma-Whistleblower sowie den ersten Generaldirektor der Organisation, José Bustani, kritisierte. Arias bot eine absurde Ausrede, um eine Untersuchung zu vermeiden, indem er erklärte, dass er die Verletzung der Vertraulichkeit nur untersuchen würde, wenn die Quelle der BBC „identifiziert“ wird.

• Arias minimierte weiterhin täuschenderweise die Rolle des wichtigsten abweichenden Inspektors, Dr. Brendan Whelan. Arias spielte die Tatsache herunter, dass Whelan der wissenschaftliche Koordinator und Hauptautor des Originalberichts des Teams war, und behauptete fälschlicherweise, dass er nur „in begrenztem Umfang“ beteiligt war.

• Arias spielte auch weiterhin fälschlicherweise die Rolle des zweiten bekannten Whistleblowers, Ian Henderson, herunter. Die neuesten Verzerrungen von Arias über Whelan und Henderson werden im zweiten Teil dieses Berichts behandelt.

Der Auftritt von Arias bei der UNO war das jüngste Kapitel einer Saga, die den weltweiten Wachhund für Chemiewaffen auf den Kopf gestellt hat. Im April 2018 bombardierten die USA, Großbritannien und Frankreich Syrien, nachdem sie der Regierung vorgeworfen hatten, einen Chemieangriff in Douma verübt zu haben. Im März 2019 veröffentlichte die OPCW einen Abschlussbericht, der mit der US-Erzählung übereinstimmte, dass Syrien Chlorgasflaschen auf zwei Wohngebäude fallen ließ, darunter eines, in dem Dutzende von Leichen gefilmt wurden. Aber eine außergewöhnliche Fundgrube von Lecks enthüllte bald, dass die OPCW eine Schönfärberei veröffentlicht hatte.

Interne OPCW-Dokumente zeigten, dass die Inspektoren, die den Vorfall in Douma untersuchten, keine Hinweise auf einen Chemiewaffenangriff gefunden hatten. Die Akten zeigten auch grobe Widersprüche in der vorherrschenden Erzählung, dass Chlor die Todesursache war. Diese Ergebnisse hätten, wenn sie veröffentlicht würden, starke Hinweise darauf verstärkt, dass extremistische Aufständische, die Douma kontrollierten, den Vorfall inszeniert hatten, gerade als die syrischen Streitkräfte die Kontrolle zurückerobern sollten. Aber die Beweise von Douma wurden in einer mehrstufigen Vertuschung verborgen .

Unbekannte hochrangige OPCW-Beamte wurden beim Versuch erwischt, den Originalbericht des Teams zu manipulieren, um fälschlicherweise Beweise für einen chemischen Angriff vorzuschlagen. Eine Delegation von US-Beamten besuchte auch Den Haag und versuchte in einem höchst unregelmäßigen Schritt, das Team davon zu überzeugen, dass die syrische Regierung Chlorgas verwendet. Der Großteil des ursprünglichen Teams, das in Douma stationiert war, wurde an den Rand gedrängt und durch Beamte ersetzt, die größtenteils noch nicht einmal einen Fuß in Syrien gesetzt hatten. Das Ergebnis war ein trügerischer Abschlussbericht, der die wichtigsten Ergebnisse des zensierten Originals löschte.

Obwohl die OPCW-Leaks erstmals im Mai 2019 auftauchten, wurde Arias erst im Dezember letzten Jahres direkt zu der Kontroverse befragt, als er vor den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen kam. Arias weigerte sich jedoch, in einer öffentlichen Sitzung zu antworten , und gab Berichten zufolge vage, nicht substanzielle Antworten im Privaten.

Die Entscheidung des Generaldirektors, zur UNO zurückzukehren, um Fragen in einer offenen Sitzung zu beantworten, folgte dem wachsenden öffentlichen Druck, angeführt vom ehemaligen hochrangigen UN-Beamten Hans von Sponeck sowie Bustani, dem ehemaligen OPCW-Chef. Arias‘ Vertrauen auf Unwahrheiten und hohle Ausreden war das bisher deutlichste Zeichen dafür, dass sein Umgang mit der Douma-Vertuschung nicht in gutem Glauben verteidigt werden kann.

OPCW-Chef behauptet fälschlicherweise „keine Autorität“, um die Vertuschung von Douma anzugehen

Nur wenige Wochen vor seinem UN – Auftritt, sagte Arias das Europäische Parlament am 14. April th , dass , wenn es um die Douma Skandal der OVCW kommt, „ die Angelegenheit abgeschlossen ist .“

Aber als er am 3. Juni vor den UN-Sicherheitsrat kam, änderte Arias seine Meinung. Anstatt die Tür bei einem erneuten Besuch der Sonde persönlich zu schließen, behauptete Arias nun, dass er nicht befugt sei, sie wieder zu öffnen. Arias tat dies, indem er OPCW-Regeln und -Einschränkungen zitierte, die nicht zu existieren scheinen.

Arias ‚falsche Entschuldigung kam als Reaktion auf einen neuen Vorschlag, die Sackgasse zu durchbrechen. Im April schlug die Berlin Group 21 – gegründet vom ehemaligen stellvertretenden UN-Generalsekretär Hans von Sponeck, dem ehemaligen OPCW-Chef Jose Bustani und Richard Falk, einem bedeutenden Juraprofessor in Princeton – einen Weg vor, den Streit um den Douma-Bericht beizulegen. Sie forderten Arias auf, dem eigenen Scientific Advisory Board (SAB) der OPCW – einem Nebenorgan bestehend aus 25 unabhängigen wissenschaftlichen und technischen Experten, die in ihrer persönlichen Eigenschaft tätig sind – zu gestatten, die Behauptungen der abweichenden Inspektoren zu bewerten.

„Der SAB verfügt über die notwendige wissenschaftliche und technische Expertise“, heißt es in der Stellungnahme der Berliner Gruppe 21 . „[Wir] glauben, dass die Überlassung der wissenschaftlichen Debatte an die Wissenschaftler, die die anstehenden Probleme am besten verstehen, einen objektiveren und rationaleren Ansatz bieten würde, um mit der Lösung dieser unglücklichen und äußerst schädlichen Kontroverse um die OPCW zu beginnen und indirekt die globale Sicherheit durch Erosion zu gefährden Vertrauen in zukünftige Erkenntnisse, die für den mutmaßlichen Einsatz chemischer Waffen relevant sind.“

Im UN-Sicherheitsrat lehnte Arias diesen Vorschlag ab und behauptete, dass ihm durch die eigenen Vorschriften der OPCW die Hände gebunden seien:

Das Ziel des Wissenschaftlichen Beirats ist in der Aufgabenbeschreibung festgehalten, dem Generaldirektor eine fachliche Beratung im Zusammenhang mit sehr anspruchsvollen, sehr komplizierten Angelegenheiten und Fragen im Zusammenhang mit Chemikalien und Chemiewaffen zu ermöglichen. Dies bedeutet, dass der SAB keine Rolle bei der Bewertung der Ergebnisse des FFM spielt. Das FFM ist mit der Untersuchung und Einleitung einer Untersuchung beauftragt, um einen Bericht zu erstellen . Und dieser Bericht – ich unterschreibe den Bericht, ich rühre ihn nicht an – geht direkt an die politischen Entscheidungsgremien, in diesem Fall an den Exekutivrat. Das bedeutet, dass die SAB nicht befugt ist, die Ermittlungen des FFM neu zu bewerten oder eine persönliche Stellungnahme der Inspektoren zu beurteilen.

Mit der Behauptung, der SAB habe „keine Befugnis, die Feststellungen des Douma FFM neu zu bewerten“, beruft sich Arias auf eine Einschränkung, die nicht existiert.

In Berufung auf die der EAV Mandates (ToR), scheiterte Arias zu erwähnen , dass es – zusammen mit dem Übereinkommen über chemische Waffen – genau wie die – ausdrücklich für die Errichtung einer temporären Arbeitsgruppe von wissenschaftlichen Experten Empfehlungen zu „spezifischen Themen“ erlaubt Berliner Gruppe 21 vorgeschlagen. In Paragraph 9 der ToR der SAB heißt es:

Der Generaldirektor kann in Absprache mit den Mitgliedern des [Wissenschaftlichen Beirats] zeitweilige Arbeitsgruppen wissenschaftlicher Sachverständiger einsetzen, um innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens Empfehlungen zu bestimmten Themen gemäß Artikel VIII Absatz 45 der ] Konvention.

Entgegen Arias‘ Behauptung hindert ihn nichts daran, eine Arbeitsgruppe wissenschaftlicher Experten einzuberufen, um das besonders „spezifische Thema“ der Douma-Untersuchung zu prüfen – das wohl intern am meisten umstrittene spezifische Thema in der Geschichte der OPCW. Arias behauptet jedoch, dass er irgendwie durch Vorschriften behindert wird, die ihm in Wirklichkeit ausdrücklich die Befugnis einräumen, genau das zu tun, was er jetzt behauptet, nicht zu können.

Mit dieser Entschuldigung wies Arias auch die Arbeit der abweichenden Inspektoren als „persönlich produziert“ zurück und unterliege daher keiner Neubewertung. Der von Brendan Whelan verfasste Originalbericht, der im Juni 2018 fertiggestellt und von anderen Inspektoren, einschließlich des Teamleiters, überprüft und sanktioniert wurde, war jedoch nichts „Persönliches“. Unbekannt bleibt, wer genau die hochrangigen OPCW-Beamten waren, die den Inhalt persönlich manipulierten – eine Frage, die Arias sich weigerte, zu untersuchen.

Arias bot auch eine weitere hohle Ausrede an. Der OPCW-Chef behauptete, er könne die Douma-Untersuchung nicht mehr wiederholen, weil sie nicht mehr „in den Händen“ seines Büros, sondern der politischen Organisationen der OPCW liege. Laut Arias liegt diese Macht nun in den Händen des Exekutivrats (der rotierenden Gruppe von 41 Mitgliedstaaten, die die OPCW regieren) und der gesamten Konferenz der Vertragsstaaten (alle OPCW-Mitgliedstaaten):

Ich muss sagen, dass der Bericht des FFM an Douma in den Händen des Exekutivrats und der Konferenz liegt. Der Generaldirektor hat keinerlei Befugnis, diese Untersuchung , die abgeschlossen und dem Exekutivrat und über den Exekutivrat der Konferenz gemeldet wurde, wieder aufzunehmen. Die Angelegenheit liegt in den Händen der politischen Entscheidungsorgane und nicht des Generaldirektors . Der Exekutivrat wurde bereits im März 2019 mit der Angelegenheit befasst .

Dies ist das erste Mal, dass der Generaldirektor behauptet, dass der Bericht außerhalb seiner Kontrolle liegt und stattdessen „in den Händen“ einer höheren Instanz liegt. Mit der Einführung dieser Fluchtluke erweckt Arias nun den Anschein, dass er einer Wiederaufnahme der Ermittlungen grundsätzlich nicht mehr widerspricht. In Wirklichkeit entzieht er sich der Verantwortung für diese Entscheidung, indem er sie an Exekutivorgane abgibt, die von Anfang an jede Diskussion über die Vertuschung blockiert haben. Nach der Veröffentlichung des Abschlussberichts von Douma im März 2019 hat der Exekutivrat sofort einen Vorschlag abgelehnt, um alle Experten zu hören, die am Douma-Fall gearbeitet haben. Die US-Delegation setzte sich dafür ein, die Abstimmung zu blockieren, indem sie angeblich argumentierte, dass eine solche Anhörung „stalinistischen Prozessen“ ähneln würde.

Im Gegensatz zu Arias‘ Behauptungen unterstützt die Chemiewaffenkonvention seine Behauptung nicht, dass ein einmal erstellter Abschlussbericht „in die Hände des Exekutivrats und der Konferenz fällt“. In der entsprechenden Passage des CWÜ heißt es lediglich, dass „der Generaldirektor die vorläufigen und endgültigen Berichte unverzüglich dem Exekutivrat und allen Vertragsstaaten übermittelt“. ( Teil XI des Verifikationsanhangs zum CWÜ , Untersuchungen zum mutmaßlichen Gebrauch chemischer Waffen, Abschnitt D [Berichte], Absatz 23.)

Nichts deutet hier darauf hin, dass der Exekutivrat – oder die Vertragsstaaten – Verwahrer dieser Berichte werden oder dass das vom Generaldirektor beaufsichtigte Technische Sekretariat (TS) irgendwie die Kontrolle über sie verliert.

Dies wird in der Tat durch die bisherige Praxis bestätigt. Es ist üblich, dass die TS Änderungen an Abschlussberichten vornehmen und diese ohne Zustimmung des Exekutivrats herausgeben. Solche Änderungen, die als offizielle TS „Addendums“ zu veröffentlichten Berichten herausgegeben werden, können kleinere technische oder typografische Korrekturen sein, aber auch größere inhaltliche Ergänzungen.

Diese Praxis beinhaltet eine frühere Untersuchung der OPCW in Syrien. Nach der Veröffentlichung eines Abschlussberichts über mutmaßliche Chemiewaffenangriffe durch Aufständische in Syrien im Dezember 2015 ( S/1318/2015/Rev.1 ) forderten die syrischen Behörden die OPCW auf, zurückzukehren, um weitere Beweise für das Fehlen des Berichts zu sammeln. Einen Monat später stattete das FFM-Team Syrien einen zweiten Besuch ab und veröffentlichte im Februar 2016 ein Addendum zum Abschlussbericht – mit Einzelheiten zu seinem weiteren Einsatz – ( S/1318/2015/Rev.1/Add.1 ).

Der Nachtrag enthält keine Erwähnung des Exekutivrats, und es gibt keine Aufzeichnungen über eine Abstimmung der EG, um ihn zu genehmigen. Der einleitende Absatz lautet :

Dieses Addendum enthält weitere Informationen zu „The Report of the OPCW Fact-Finding Mission in Syria zu den Incidents Described in Communications from the Deputy Minister for Foreign Affairs and Expatriates and Head of the National Authority of the Syrian Arab Republic“ (S/1318/ 2015/Rev.1, vom 17. Dezember 2015′).

Im Fall von Douma, niemand schlägt auch , dass die OVCW Rückkehr nach Syrien, wie nach dem Abschlussbericht von 2015. Der OPCW Dezember Ausgabe wird einfach aufgefordert, von der Douma Sonde zu hören eigenen Inspektoren und ihre Beschwerden richten, einschließlich der Überarbeitung des Originalberichts der Mission . Arias übergibt das Geld an eine zusammengebraute höhere Autorität, um die Ausübung seiner eigenen zu vermeiden.

Der OPCW-Chef verachtet Whistleblower und zitiert eine erfundene Figur

In einem seiner wenigen Versuche, einen substanziellen Anspruch zur Verteidigung der Douma-Untersuchung geltend zu machen, hat der Generaldirektor der OPCW, Ferando Arias, wiederholt behauptet, dass „die meisten analytischen Arbeiten in den letzten sechs oder sieben Monaten stattgefunden haben“, als die abweichenden Inspektoren keine längerer Teil der Douma Fact-Finding Mission (FFM). Aus diesem Grund behauptete Arias, dass die Whistleblower „offensichtlich unvollständige Informationen über die Ermittlungen in Douma hatten“, was ihre Proteste „ungeheuerlich“ machte.

Vor dem UN-Sicherheitsrat hat Arias dieses Argument untermauert, indem er zum ersten Mal eine angebliche Zahl anführte, um es zu untermauern. Laut Arias wurden in den letzten sechs Monaten der Untersuchung, als die abweichenden Inspektoren nicht mehr beteiligt waren, 70 Proben von der OPCW analysiert. Arias machte diese Behauptung zweimal:

Das FFM arbeitete nach dem Weggang von Inspektor B mehr als sechs Monate, in denen der Großteil der Untersuchungsergebnisse vom Team eingeholt wurde. So wurden in den letzten sechs Monaten der Untersuchung von den mehr als 100 Proben rund 70 Ergebnisse eingebracht. … Natürlich fand der Großteil der Untersuchungen im Zusammenhang mit Douma statt, nachdem ich nach Juli 2018 bei der Organisation ankam. Von den mehr als 100 Proben wurden nach dem Sommer 2018 mehr als 70 gute Proben analysiert . Der Großteil der Ermittlungen, der Großteil der Informationen, der Großteil der Analysen, aller gesammelten Informationen kamen nach dem Weggang der beiden Inspektoren.“

Die Behauptung von Arias, dass in den „letzten sechs Monaten der Untersuchung“ „mehr als 70“ Proben „nach dem Sommer 2018 analysiert“ wurden, ist eine nachweisbare Unwahrheit. Sofern die OPCW bis jetzt nicht Dutzende analysierter Proben gemeldet hat, ist die Behauptung von 70 Proben eine erfundene Zahl. Tatsächlich zeigt der Abschlussbericht über Douma, dass während der gesamten Sonde nur 44 Proben analysiert wurden. Und nur 13 dieser Proben wurden nach der Herausgabe des Zwischenberichts analysiert, also nachdem die abweichenden Inspektoren nicht mehr im Bilde waren.

Mit nur 44 analysierten Proben für die gesamte Sonde und nur 13 neuen Proben, die in den letzten sechs Monaten analysiert wurden, bedeutet dies, dass 70 % der gesamten Probenanalyse der Douma-Untersuchung tatsächlich im ersten Monat durchgeführt wurden.

Völlig umgekehrt hat Arias nun eine falsche Figur geschaffen, die ein falsches Bild der Arbeit zeichnet, die in den sechs Monaten nach dem Ausscheiden der abweichenden Inspektoren durchgeführt wurde.

Mit der Behauptung, der „Großteil der Ermittlungen“ sei durchgeführt worden, nachdem die Whistleblower nicht mehr beteiligt waren, löscht Arias auch andere kritische Arbeitsbereiche, die in den ersten zwei Monaten durchgeführt und in den unterdrückten Originalbericht aufgenommen wurden.

Wie ich kürzlich in einer UN-Präsentation dargelegt habe , zeigt ein Vergleich zwischen dem Zwischenbericht vom Juli 2018 und dem Abschlussbericht vom März 2019, dass der überwiegende Teil der Ermittlungen bereits in den ersten zwei Monaten in mehreren Schlüsselbereichen durchgeführt wurde: 100 % der Recherche der wissenschaftlichen Literatur; 87% der gesamten Interviews wurden durchgeführt und analysiert; ein Treffen mit vier NATO-Toxikologen wurde einberufen, und 98,5% der Metadatenanalyse von Mediendateien aus Douma wurde durchgeführt. Darüber hinaus wurde im Originalbericht über eine vollständige epidemiologische Studie berichtet, von der ein Großteil aus dem Abschlussbericht gestrichen wurde.

Dies bedeutet, dass der Großteil der Arbeiten entgegen Arias‘ Behauptung tatsächlich in den ersten beiden Monaten der Untersuchung durchgeführt wurde.

Eine Lüge zurückziehend, ersetzt Arias sie durch eine andere

Vor dem Europäischen Parlament im April behauptete Arias fälschlicherweise, dass kein Staat die Schlussfolgerungen des Douma-Berichts in Frage gestellt habe und dass Russland ihnen sogar „zustimme“ :

Die Schlussfolgerungen des Berichts wurden paradoxerweise nie von einem Vertragsstaat bestritten. Auch die russische Delegation stimmt den Schlussfolgerungen zu.

Arias‘ unglaubwürdige Behauptung war, dass trotz des hitzigen zweijährigen öffentlichen Streits über die Douma-Untersuchung kein Mitgliedstaat sie angefochten hat. Syrien und Russland haben die Ergebnisse des Berichts jedoch innerhalb der OPCW selbst und in einer Reihe von Debatten im UN-Sicherheitsrat energisch in Frage gestellt.

Wie The Grayzone zuvor berichtet hat, wurde dieses falsche Gesprächsthema im vergangenen Jahr erstmals von der NATO-gebundenen Website Bellingcat vorgebracht . Bellingcat produzierte Auszüge eines Briefes, von dem behauptet wurde, er sei im Juni 2019 von Arias an Dr. Brendan Whelan, den wichtigsten abweichenden Inspektor, geschickt worden. Dieser Brief, erklärte Bellingcat, „zeigt, dass die russische und die syrische Regierung auf diplomatischer Ebene hinter verschlossenen Türen den Schlussfolgerungen des OPCW-Berichts zugestimmt haben.“

Aber The Grayzone enthüllte dann, dass diese Behauptung nicht nur lächerlich war, sondern auch auf einem „Brief“ beruhte, der nie wirklich verschickt wurde. Die Grayzone erhielt und veröffentlichte Arias‘ eigentlichen Brief an Whelan, der nichts von Bellingcats Text enthielt.

In einem Zeichen , dass er jetzt den Irrtum des Bellingcat geförderten Gesprächsstoff erkannt hat, Arias ging es stillschweigend zurück in seiner 3. Juni rd UN Aussehen. Aber anstatt seinen vorherigen Fehler zu bestätigen, ersetzte er ihn durch einen neuen. Arien behauptete nun:

Keiner der 193 Mitgliedstaaten der OPCW hat die Feststellungen des FFM, dass am Tatort in Douma Chlor gefunden wurde, in Frage gestellt .

Um seine Behauptung über das am Tatort gefundene Chlor zu untermauern, zitierte Arias eine mündliche Notiz (diplomatische Korrespondenz) aus Russland:

Ich habe hier vor mir eine Notiz der russischen Botschaft vom 26. April 2019, Notiz #759, die einen Anhang enthält. Es ‚ sa Russische Föderation Papier, auf der Grundlage der Schlussfolgerungen des Berichts des FFM in Douma. Und diese Notiz verlangte von mir, diesen Bericht zu verbreiten. Diese Notiz oder der Bericht, der der Notiz der russischen Botschaft in Den Haag beigefügt war, lautete: „ Schlussfolgerung. Die Russische Föderation stellt die im FFM-Bericht enthaltenen Erkenntnisse über das mögliche Vorhandensein von molekularem Chlor in den Zylindern usw. nicht in Frage .“ Dies ist auf der Webseite der Organisation.

Arias‘ eigene Quelle untergräbt seine Behauptung. Während Arias den Vereinten Nationen sagte, dass kein Staat „die Feststellungen des FFM, dass Chlor am Tatort gefunden wurde, in Frage gestellt hat“, heißt es in seinen Beweisen für diese Aussage – eine mündliche russische Note – einfach, dass Russland „nicht in Frage stellt“, dass es eine „ mögliches Vorhandensein von molekularem Chlor in den Zylindern .“

Die russische Korrespondenz erklärt weiter, warum sie die Schlussfolgerung des Abschlussberichts, dass Chlor wahrscheinlich als chemische Waffe eingesetzt wurde, ausdrücklich in Frage stellt . Als Antwort auf Arias bei den Vereinten Nationen las der russische Botschafter Wassili Nebenzya die entsprechende Passage vollständig:

Die Russische Föderation stellt die im FFM-Bericht enthaltenen Feststellungen bezüglich des möglichen Vorhandenseins von molekularem Chlor auf den Flaschen nicht in Frage . Die Parameter, Merkmale und das Äußere der Zylinder sowie die Daten, die von den Orten dieser Vorfälle erhalten wurden , stimmen jedoch nicht mit dem Argument überein, dass sie von einem Flugzeug abgeworfen wurden . Die vorliegenden Fakten deuten eher darauf hin, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit beide Zylinder manuell an den Positionen 2 und 4 platziert wurden, anstatt aus einem Flugzeug abgeworfen zu werden.Anscheinend lässt das in dem Bericht enthaltene Sachmaterial keine Schlussfolgerung über die Verwendung einer giftigen Chemikalie als Waffe zu. Auf dieser Grundlage besteht die Russische Föderation auf der Version, dass es falsche Beweise gegeben habe, und auf dem inszenierten Charakter des Vorfalls in Douma.

Daher ist die einzige Behauptung, die Russland nicht bestritten hat, die eines „möglichen“ Vorhandenseins von molekularem Chlor in den in Douma gefundenen Zylindern. Das hat offensichtliche Gründe.

Niemand hat argumentiert, dass es keine Möglichkeit der Anwesenheit von Chlor gab. Immerhin wurden am Tatort zwei Chlorflaschen gefunden, so dass mit Chlorspuren zu rechnen war. Tatsächlich meldete die OPCW nicht einmal einen Chlorgasbefund an der Flasche. Sie fanden Chlorid , ein Abbauprodukt von Chlorgas, aber auch ein sehr verbreiteter Stoff in der Umwelt und in Haushaltsprodukten wie Kochsalz und anderen Chloridsalzen. Chlorid könnte theoretisch um die Zylinder verteilt worden sein.

Andere mögliche Hinweise auf die Verwendung von Chlorgas stammen aus sehr geringen Spuren verschiedener chlorhaltiger organischer Verbindungen (CLOCs), die am Tatort gefunden wurden – von denen die meisten, wenn nicht alle, in der Umwelt vorhanden sein können. Da die OPCW es versäumte, Hintergrundproben zu testen – ein Versehen oder eine bewusste Unterlassung, die Whelan später als wissenschaftlich nicht vertretbar bezeichnete – konnte sie nicht feststellen, ob diese am Tatort gefundenen Spuren von CLOCs auf die Verwendung von Chlorgas hindeuteten oder aus harmlosen Quellen stammten.

Als er vor der UN wegen seiner falschen Darstellung der russischen Note angefochten wurde, bot Arias keine Widerlegung an. Stattdessen sagte er knapp: „Die russische Note verbale wird veröffentlicht und das haben sie zu sagen.“

Die Bereitschaft von Arias, die UN über die Details der Douma-Untersuchung und die eigene Fähigkeit der OPCW zu täuschen, erstreckt sich auch auf seine Darstellung der Whistleblower, wie wir im zweiten Teil dieses Berichts ausführlich erläutern werden.

Aaron Maté ist Journalist und Produzent. Er moderiert Pushback mit Aaron Maté in The Grayzone. 2019 wurde Maté für seine Berichterstattung über Russiagate im Magazin The Nation mit dem Izzy Award (benannt nach IF Stone) für herausragende Leistungen in unabhängigen Medien ausgezeichnet. Zuvor war er Moderator/Produzent für The Real News und Democracy Now!

