Rede von Salvadore Lopez – Frente Unido América Latina Berlin – 3.7. #HaendewegvonVenezuela CAST/DE

Liebe Berlinerinnen und Berliner

Liebe Genossinnen und Genossen aus Lateinamerika und der Welt.

Wir sind Zeugen des langen Atems der peruanischen Gesellschaft, ihre Demokratie auszuüben und zu schützen. Die Wahlen vom vergangenen 6. Juni zeigen einen klaren Willen zur Veränderung und nach den Zahlen ist der Sieg klar für den Kandidaten von Peru Libre, Pedro Castillo. Die Realität sieht jedoch anders aus: Es gibt auch Wochen später noch keinen Sieger, und die Vertreter der peruanischen Rechten wollen sich nicht mit ihrer offensichtlichen Niederlage abfinden. Das hat einen Namen, und der heißt Wahlbetrug, was nicht nur in Lateinamerika, sondern in der ganzen Welt unschwer zu erkennen ist. Der wird vor der Weltöffentlichkeit geschmiedet und stellt den demokratischen Charakter des peruanischen Staates als solchen in Frage. In dem Maße, in dem die Doppelmoral, die für die lateinamerikanische Region seitens der Vereinigten Staaten besteht, fälschlicherweise für einige gilt, für andere aber nicht, spricht die Untätigkeit der OAS und der wichtigsten Außenministerien der Welt für sich selbst.

Andererseits nutze ich die Gelegenheit, um Julian Assange zu seinem Geburtstag zu gratulieren. Heute wird Julian 50 Jahre alt, während er im Hochsicherheitsgefängnis von Belmarsh im Vereinigten Königreich inhaftiert ist. Er befindet sich in Einzelhaft und seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten ist immer noch unklar, und die US-Staatsanwaltschaft will dies vor der britischen Justiz überprüfen lassen. Seit seiner Verhaftung in der ecuadorianischen Botschaft in London im Jahr 2019, als sein Asyl vom damaligen Präsidenten Lenin Moreno gekündigt wurde, hängen seine mögliche Auslieferung und die 175-jährige Haftstrafe über dem Wikileaks-Chefredakteur. Kürzlich hat der Hauptzeuge im Prozess gegen Assange, Sigurdur Thordarson, gegenüber der isländischen Presse zugegeben, dass seine Aussage falsch war und dass er von den US-Geheimdiensten dazu veranlasst wurde. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich dies auf den laufenden Fall auswirkt, der weitgehend auf Informationen von Thordarson beruht.

Ebenfalls relevant war die Tatsache, dass der Präsident von Brasilien, Jair Bolsonaro einen Antrag auf ein Verfahren wegen Veruntreuung beim Kauf von Anti-Covid-19-Impfstoffen genehmigt wurde. Dies wurde von Mitgliedern der Arbeiterpartei (PT) und anderen linken Formationen gefördert. Diese Untersuchung wird bald beginnen und es bleibt abzuwarten, ob sie Licht auf mögliche Korruptionshandlungen des brasilianischen Präsidenten werfen wird. Die Tatsache, dass die Untersuchung autorisiert ist, ist an sich schon ein Sieg in einem Land, das seit 2019 wie nur wenige andere unter den Verwüstungen der Pandemie leidet und eines der Länder mit den meisten bestätigten Fällen weltweit ist.

In Bolivien geht der Prozess gegen hochrangige Mitglieder der Putschregierung weiter. Der Antrag auf Auslieferung des ehemaligen Regierungsministers Arturo Murillo an die Vereinigten Staaten wurde von Außenminister Rogelio Mayta aufgegriffen. Murillo wurde in diesem Land wegen angeblicher Bestechung und Geldwäsche während seiner Amtszeit verhaftet. Als eine der Schlüsselfiguren der Administration von Jeanine Áñez wäre seine Auslieferung an Bolivien und sein dortiger Prozess ein historischer Meilenstein für die Andennation und würde denjenigen Gerechtigkeit widerfahren lassen, die während des Staatsstreichs von 2019 zu Schaden gekommen sind und die unter anderem für die Massaker von Senkata und Sacaba in Bolivien verantwortlich waren.

Nein zum Wahlbetrug in Peru!

Raus mit Bolsonaro!

Journalismus ist kein Verbrechen!

Hasta la victoria siempre

Venceremos

